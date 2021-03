Una volta ci si prendeva una settimana di pausa strategica, oggi invece si scende in campo ma col paracadute. Il Festival di Sanremo, anche in epoca covid e senza pubblico all’Ariston, monopolizza l’attenzione e costringe la concorrenza a correre ai ripari. Sì perché, testa in più, testa in meno, alla fine la kermesse si pappa puntualmente la metà della totale platea televisiva, lasciando ai rivali la raccolta delle briciole.

Ecco dunque l’innesto del trucchetto, tanto invisibile quanto efficace. Nel dettaglio si tratta di una protezione salva Auditel che permette di tagliare fuori il risultato della puntata in questione dalla media stagionale, che non risentirà pertanto del probabile crollo di ascolti per via del dominio festivaliero.

“Noi siamo in onda, purtroppo contro Sanremo”, ha ironizzato la Berlinguer nei primi minuti di Cartabianca. Una prova di coraggio che però è stata annacquata dalla modifica del nome della trasmissione a cui è stata aggiunta la dicitura Speciale.

Contemporaneamente, su Rete 4 il talk di Mario Giordano è diventato Sempre più fuori dal coro, staccandosi dalla dicitura originaria, mentre La7 ha deciso di non attuare modifiche per Di Martedì e lo stesso farà anche per Piazzapulita e Propaganda Live.

L’escamotage alla fine è servito, dal momento che il talk di Rai 3 si è fermato al 3%, con Giordano che è andato un pochino meglio superando l’asticella del 4.

Guardando al futuro, Dritto e rovescio confermerà giovedì la mossa di un anno fa e giovedì aggiungerà …e oltre al titolo, così come Quarto Grado che venerdì si affiderà a Le Storie.

Da segnalare pure la metamorfosi di Stasera Italia in Stasera Italia News. Varrà per tutti gli appuntamenti da martedì a sabato, ovvero il periodo che andrà a scontrarsi direttamente con il Festival. L’incrocio con Sanremo riguarderà tuttavia anche le conduttrici, con Veronica Gentili che rimpiazzerà venerdì Barbara Palombelli, impegnata sul palco dell’Ariston.