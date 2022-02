Analisi Auditel della quarta serata del Festival di Sanremo 2022

Prosegue il trend positivo di questa edizione numero 72 del Festival di Sanremo che domina quindi anche gli ascolti di ieri sera, come ovvio che sia, toccando nel blocco fra le nove e le undici i 16 milioni di telespettatori. La media della serata arriva a 11.378.000 telespettatori per il 60,5% di share.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri partendo dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso soglia del 31% di share, in crescita dai 6 agli 8 milioni di telespettatori. La curva del Tg5 scorre poco sotto la linea del 20% di share e poco più di 4 milioni di telespettatori. La curva blu di Rai1 poi cresce fin verso il 38% di share con Primafestival e 9 milioni di telespettatori e con la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia sulla linea del 10% di share e poco più di 2 milioni di telespettatori. Le altre curve sono sotto la soglia del 2 milioni di teste.

Il prime time è poi dominato naturalmente dalla curva blu di Rai1 con la quarta serata del Festival di Sanremo 2022,curva questa che scorre per il primo periodo fra il 50 ed il 60% di share e poi fra il 60 ed il 70% di share. Tradotto in valori assoluti abbiamo una prima parte di serata sulla linea dei 16 milioni di telespettatori fra le 21 e le 23 circa, poi in discesa graduale per un calo fisiologico fin verso i 5 milioni, o poco meno, telespettatori di fine emissione. Tutte le altre curve sono ammassate a fine grafico.