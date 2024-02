aTuttoCuore, il live di Baglioni si fa show tv per San Valentino

Claudio Baglioni nel prime time di Rai 1 per San Valentino: va in onda mercoledì 14 febbraio la ‘versione’ tv del live aTuttoCuore

Rai 1 regala una serata di musica e di grande spettacolo per San Valentino: va in onda mercoledì 14 febbraio in prima serata, infatti, aTuttoCuore, l’opera show con cui Claudio Baglioni sta girando l’Italia (qui tutte le tappe del tour) e che rappresenta il ‘primo atto’ del suo lungo addio alle scene, annunciato qualche settimana fa. “Ancora mille giorni di noi” ha detto in quell’occasione Claudio Baglioni annunciando che entro il 2025 chiuderà la sua carriera musicale, ma non quella artistica: un modo per puntare i riflettori sui suoi 60 anni di carriera, che cadono proprio nel 2024, e per preparare i tantissimi fans a un addio alle scene che sembra proprio voler escludere ritorni.

Claudio Baglioni, intanto, torna in tv col suo repertorio e con la sua capacità di fare teatro con la musica: l’avevamo ‘lasciato’ nel 2018 con Al Centro, una meravigliosa manifestazione di professionalità live, lo ritroviamo nel 2024 con aTuttoCuore. La squadra (vincente) non (si) cambia: la direzione artistica e la regia teatrale sono affidate a Giuliano Peparini, mentre la regia televisiva è di Duccio Forzano.

aTuttoCuore, lo show di Baglioni

Si sono riprese le intuizioni di Richard Wagner sul teatro-totale e le teorie di Walter Gropius sul teatro ricavato rimodulando spazi e architetture già esistenti per disegnare il concept di questo spettacolo, ambientato in un futuro a-temporale che mescola ancestrale e futuribile. Al centro c’è il ‘cuore’, l’unità di misura cui si deve tutto, “il solo orologio con l’ora esatta, il solo a cui dare retta“.

Lo spettacolo si articola su circa 3 ore e 45 di musica e teatro: 38 brani dal repertorio di Baglioni vestiti con le coreografie di Peparini, messo in movimento da 80 performers, e con 21 polistrumentisti in scena, e da un palco che avvolge le esibizioni, illuminati dal progetto luci di Ivan Pierri, raccontati anche attraverso immagini proiettati su grande schermi, per la prima volta presenti in un live di Baglioni. Uno spettacolo che esplora pienamente tre dimensioni e che si sviluppa in orizzontale, verticale e in profondità – e che fonde fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Tocca poi a Duccio Forzano riuscire a farli arrivare al pubblico attraverso la ‘biplanarità’ dello schermo televisivo: i precedenti dimostrano, però, che si può fare.

L’appuntamento con aTuttoCuore di Claudio Baglioni è quindi per mercoledì 14 febbraio 2024, alle 21:30 su Rai 1. Per chi ama lo spettacolo pensato, studiato, provato, vissuto, emozionante…