Attilio Romita è uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

É nato a Bari il 1° agosto 1953. Ha 69 anni. É un giornalista. Ha iniziato la sua carriera durante gli studi universitari in Giurispruenza approdando poi in Rai. É stato uno degli storici conduttori del Tg1. Fin dagli anni ’90 ha seguito le vicende politiche del nostro paese, dalla salita al Colle di Oscar Luigi Scalfaro fino ai fatti drammatici accaduti in Italia.

Rispondendo ad una domanda di Alfonso Signorini su quali personalità lo hanno colpito di più durante i tanti anni di servizio in Rai ha risposto:

“Due sono state le esperienze più significative della mia carriera. La prima è quella con Francesco Cossiga, ex presidente della Repubblica, con le sue straordinarie esternazioni anche alle 4 del mattino. Poi un lungo percorso da inviato diplomatico negli anni della discesa in campo di Berlusconi“.

Queste le dichiarazioni nel video di presentazione del GF VIP:

“Per molti anni ho raccontato le storie che arrivavano da tutte le parti del mondo. Ho conosciuto i potenti della terra, mi sono molto divertito. Qualcuno mi dirà “ma sei pazzo?” io rispondo “sì”. Sono folle, e poi ho bisogno anche io di divertirmi. Io credo che questo sia un momento serio in cui ci si diverte”

Le sue passioni:

“Nella mia vita ho fatto tantissime cose, ad esempio io sono un appassionato di sport. Potete immaginare che io sono stato campione regionale di pattinaggio artistico?”

Ammette che il suo carattere ha anche dei lati da perfezionare:

“Non mi mancano i difetti, sono vanitoso. Quando ero giovane tentavo anche di essere un seduttore. Per me il Grande Fratello è una scommessa, io non vedo l’ora di farvi scoprire chi c’è dietro questo giornalista e forse lo scoprirò anche io con voi“.

Il suo account Instagram è @romitaattilio

La clip di presentazione.