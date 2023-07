Con il 2023 sono trenta gli anni passati dal drammatico 1993, l’anno delle bombe. Un anno segnato proprio da uno dei periodi più complicati vissuti dalla nostra democrazia e che segue ad un 1992 piegato dagli assassini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’attentato in Via Fauro del 14 maggio 1993 con obiettivo Maurizio Costanzo, quello in Via dei Georgofili 13 giorni dopo a Firenze. Avvisaglie dalla rete di Cosa nostra che sfidava lo Stato con le proprie strategie.

Cosa è successo il 27 e 28 luglio 1993

Il prossimo 27 e 28 luglio cadrà il trentennale degli attentati compiuti a Milano e Roma. Atti che hanno fatto ripiombare l’Italia nell’incubo della violenza provocata dalla mafia.

Quella notte, a distanza di meno di un’ora, tre ordigni furono fatti esplodere nel capoluogo lombardo e nella capitale.

Il primo attentato si verificò nel capoluogo lombardo in via Palestro, davanti al Padiglione d’arte contemporanea provocando la morte di cinque persone. Un vigile urbano e tre pompieri accorsi per la segnalazione della fuoriuscita di fumo sospetto da una Fiat Uno, oltre ad un venditore ambulante, Moussafir Driss, colpito da un pezzo di lamiera mentre dormiva su una panchina.

Pochi minuti dopo mezzanotte, altre due autobombe furono fatte esplodere ma a Roma. In piazza San Giovanni in Laterano e poi davanti alla chiesa di San Giorgio in Velabro. Provocarono il ferimento di oltre venti persone e danneggiarono vistosamente le due chiese.

Per non dimenticare quanto accaduto, Rai dedicherà spazi e speciali al ricordo di quella notte drammatica e alle persone che persero la vita negli attentati.

Attentati Roma e Milano 27-28 luglio 1993, Speciale Tg1, ‘la notte delle bombe’

Domenica 23 luglio 2023, alle 23.10, Rai 1 trasmetterà per “il meglio di Speciale Tg1” La notte delle bombe.

Un documentario di Maria Grazia Mazzola che conterrà un’inchiesta basata sulla ricostruzione dei fatti e ponendo il cono di luce sui punti di domanda che ancora non hanno trovato soluzione.

A Speciale TG1 parlano anche il magistrato Sergio Lari, i testimoni, i familiari delle vittime, i sopravvissuti alle stragi mafiose del 1993, il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, l’ex Direttrice Petrioli Tofani, la Dirigente del Gam di Milano Paola Zatti.

Le telecamere di Speciale TG1 sono entrate agli Uffizi e alla Galleria d’Arte Moderna. Un viaggio-inchiesta che ha documentato anche i luoghi in Sicilia dove i boss stragisti si riunirono e decisero la strategia di attacco allo Stato.

Attentati Roma e Milano 27-28 luglio 1993, l’antologia con materiali d’archivio su Rai Play

Rai Play ha messo a disposizione un contenuto speciale intitolato 1993: l’anno delle bombe. All’interno sono disponibili una selezione dei telegiornali, tra edizioni straordinarie, servizi, dirette, speciali e approfondimenti sugli eventi del 14, 27 maggio e della notte tra il 27 e 28 luglio 1993.