ATP Parigi, quarti di finale: Sinner sfida Shelton | Dove vedere la partita in TV e in streaming

Il Rolex Paris Masters entra nella sua fase decisiva. Il tabellone dei quarti di finale promette scintille e rivalità di alto livello soprattutto con Jannik Sinner, unico azzurro ancora in corsa con la doppia motivazione di aggiungere a una stagione straordinaria un altro trofeo ma soprattutto La possibilità concreta di tornare numero uno del mondo, complice l’eliminazione prematura di Carlos Alcaraz.

ATP Masters Parigi, Sinner ai quarti di finale

L’altoatesino ha regolato in due set l’argentino Cerundolo ritrovando fluidità nei colpi e brillantezza nel gioco di gambe dopo un primo set complicato e con qualche colpo a vuoto, per poi chiudere con un netto 7-5 6-1 e conquistare così per la prima volta i quarti a Parigi-Bercy.

È il tassello che mancava per completare una stagione da record: con questo risultato, Sinner è il primo italiano ad aver raggiunto almeno i quarti in tutti e nove i tornei Masters 1000.

ATP Parigi, Sinner avanti

Jannik Sinner centra la cinquantesima vittoria stagionale e la ventitreesima consecutiva su un fondo veloce indoor. Ma il primo set è stato al di sotto dei suoi standard con due turni di servizio consecutivi persi. Importante anche la reazione dell’altoatesino che ha subito recuperato per poi andare a prendersi il set nel turno decisivo di battuta del suo avversario.

Fondamentale poi il passaggio del secondo game del secondo set, il più lungo del match: Sinner ha annullare tre palle game sul servizio di Cerundolo, poi una quarta e alla seconda palla break ha conquistato il punto che gli ha consentito di amministrare il vantaggio andando a vincere concedendo un solo game e vincendone due a zero. Match chiuso in 84’. Per mettere la testa al suo prossimo avversario, Ben Shelton vittorioso in una dinamica simile a quella di Sinner, 7-6 6-3, su Rublev, ma con meno energie sprecate.

Bravo Sonego, ma non basta

Niente da fare per Lorenzo Sonego, comunque in grandissima evidenza e protagonista di un ottimo avvio. Ma Daniil Medvedev ha rimontato l’azzurro vincendo 3-6 7-6 6-4: un risultato che consente al russo di mantenere ancora vive le speranze di qualificarsi per le ATP Finals di Torino nell’unico posto ancora disponibile.

ndro Davidovich Fokina per 6-2 6-4, il monegasco Valentin Vacherot – la vera sorpresa del torneo – che ha battuto Cameron Norrie (7-6 6-4), e Felix Auger-Aliassime vittorioso in tre set su ha Altmaier. Sconfitta anche per Fritz, una battuta d’arresto che non compromette il suo accesso alle Finals di Torino, e vittoria per Alex De Minaur che regolando Khachanov (6-2 6-2), si qualifica occupando la settima posizione utile.

Sinner-Shelton, il duello più atteso

È la sfida che tutti aspettano: Sinner-Shelton (non prima delle ore 19.00) sarà il match di cartello della giornata. Il precedente più recente è favorevole all’azzurro, che ha vinto gli ultimi sei confronti diretti senza mai cedere nemmeno un set. Ma l’americano, ormai qualificato per le Finals e galvanizzato dal successo su Rublev, rappresenta un avversario esplosivo e imprevedibile oltretutto in un momento di forma davvero brillante grazie al suo servizio devastante e a progressioni da fondocampo che lo vedono in grande confidenza.

Sinner ha mostrato qualche accenno di stanchezza fisica contro Cerundolo, ma ha saputo reagire con lucidità e precisione nei momenti chiave. “Sono felice per come ho chiuso il match, ora spero di recuperare bene per iniziare al meglio la prossima sfida”, ha dichiarato l’altoatesino dopo la vittoria.

Il match contro Shelton è anche una sfida generazionale tra due giovani già proiettati nell’élite: il talento, l’intelligenza tattica e la consistenza di Sinner contro la potenza e l’estro del mancino di Atlanta. L’azzurro dovrà contenere l’aggressività in risposta e cercare di allungare gli scambi, un terreno in cui il suo tennis più solido tende a prevalere. I precedenti dicono 6-1 per Sinner, l’unica vittoria di Shelton risale alla prima sfida, 2023 a Shanghai.

Le altre partite dei quarti di finale

Il programma si aprirà alle 14.00 con Vacherot-Augér Aliassime, sfida che mette di fronte la sorpresa del torneo e un giocatore in cerca di conferme dopo un 2025 altalenante. A seguire (15.30) Bublik-De Minaur, confronto tra due interpreti del tennis moderno: il kazako spettacolare e imprevedibile, l’australiano regolare e metodico, con le Finals di Torino ormai in tasca.

In serata, dopo Sinner-Shelton, spazio al big match tra Medvedev e Zverev (20.30), ennesimo capitolo di una rivalità che dura da anni. Il russo conduce 14-7 nei precedenti e ha vinto gli ultimi cinque incontri, ma il tedesco è campione in carica e punta al bis per consolidare un finale di stagione in crescendo.

La Defense Arena di Parigi si prepara a una giornata che promette scintille: otto protagonisti, quattro match e in palio la corsa verso l’ultima grande semifinale dell’anno prima del gran finale di Torino.

Sinner trascina anche la corsa di Musetti

Il percorso di Jannik Sinner a Parigi non riguarda solo la sua rincorsa al numero uno, ma incrocia anche le sorti di Lorenzo Musetti, ancora in bilico nella corsa verso le ATP Finals. L’eliminazione prematura del carrarino complica i piani, ma i risultati dei colleghi — e in particolare il cammino di Sinner — potrebbero influire sulla Race.

Con l’altoatesino in piena lotta per il titolo e Alcaraz fuori, gli equilibri del ranking si spostano anche sul fronte azzurro. Molto tuttavia dipende dalla partita di Auger-Aliassime che raggiungendo i quarti ha già ridotto di altri 200 punti il suo divario da Musetti. Il canadese dovrà arrivare alla finale. Anche se la prossima settimana sarà iscritto da testa di serie #1 a Metz, con altre possibilità di fare punti, mentre Musetti non sarà in campo con Medvedev e Kublik anche loro spettatori interessati e aritmeticamente nelle condizioni di poter centrare l’ultimo posto utile alle Finals di Torino.

In TV

Il torneo ATP di Parigi è in onda in esclusiva su SKY con tutta la sua programmazione, Sinner andrà in onda non prima delle ore 19 come terzo match dei quarti di finale: in serata Medvedev-Rublev. La programmazione sarà in streaming anche su SKY Go.