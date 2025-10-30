ATP Masters Parigi, oggi Sinner e Sonego in diretta TV: dove vedere gli ottavi di finale dei due azzurri

Un’altra giornata perfetta per il tennis italiano a Parigi-Bercy: Jannik Sinner ha aperto la sua corsa con un netto 6-4 6-2 sull belga Zizou Bergs, confermando la forma scintillante che lo accompagna ormai da settimane. Va a Sonego invece il derby italiano con Musetti, eliminato con conseguenze che potrebbero purtroppo essere serie per la sua permanenza nelle prime otto posizioni che porterebbero alle Finals di Torino

ATP Parigi, Sinner vince in carrozza

Dopo il titolo di Vienna e la caduta prematura di Carlos Alcaraz al primo turno, l’altoatesino ha iniziato il torneo con passo da leader: nessun break concesso, percentuali altissime alla battuta (77% di punti vinti con la prima di servizio) e una sensazione di totale controllo. La striscia di vittorie consecutive su campi indoor sale così a 22, un dato che lo proietta verso i grandi del passato come Sampras ed Edberg.

L’altra notizia azzurra è arrivata dalla sfida tutta italiana tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, chiusa con una rimonta d’orgoglio del torinese: 3-6 6-3 6-1. Dopo un avvio complicato, Sonego ha ribaltato ritmo e fiducia, trascinato da un atteggiamento combattivo e da un servizio tornato incisivo. Lorenzo Musetti, invece, ha pagato una evidente stanchezza e forse anche un po’ di tensione sapendo che ormai ogni partita è decisiva per la qualificazione alle Finals.

Sinner affronterà oggi Francisco Cerundolo, che ha piegato Kecmanovic al tie-break del terzo set (7-5 1-6 7-6), in un incrocio da non sottovalutare: l’argentino è imprevedibile, ma nei precedenti l’azzurro conduce 3-2.

ATP Parigi, Sinner-Cerundolo e Medvedeev-Sonego

Per Sonego, ora, arriva una montagna da scalare: Daniil Medvedev, numero 3 del mondo, che ieri ha beneficiato del ritiro di Dimitrov e si presenta fresco e motivato.

Alle 15.00 toccherà a Lorenzo Sonego, atteso dal compito più complicato: affrontare Medvedev sul veloce indoor parigino, dove il russo ha già vinto nel 2020 e resta uno dei giocatori più temibili e performanti del circuito. I precedenti dicono 3-0 per Medvedev, ultimo match a Dubai, quasi due anni fa.

Sinner a caccia della Numero #1 mondiale

Jannik tornerà sul Centrale quasi alla fine del programma e in serata, non prima delle 19.00, per una sfida che potrebbe rivelarsi più ostica del previsto. L’argentino Cerundolo è un giocatore capace di cambiare ritmo, di colpire forte con il dritto e di sfruttare ogni minimo calo di concentrazione. Sinner lo conosce bene e sa che servirà la stessa intensità vista a Vienna e ieri contro Bergs.

L’obiettivo è chiaro: andare avanti e continuare a inseguire la vetta del ranking mondiale, che tornerebbe sua solo in caso di trionfo anche a Parigi. La fiducia è altissima, e il pubblico francese – da sempre vicino ai grandi interpreti del tennis pulito e aggressivo – sembra ormai considerarlo di casa. Gli scontri diretti vedono Sinner in vantaggio 3-2: un solo match quest’anno, a Roma, vinto dall’azzurro 7-6 6-3.

Eliminati dal torneo parigino di doppio invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori battuti 7-6 7-5 da Erler-Galloway, una sconfitta che comunque non compromette la presenza dei due italiani alle finals di Torino.

Le partite del Rolex ATP Masters di Parigi sono in onda in esclusiva su SKY e in steraming sulla piattaforma SKY Go.