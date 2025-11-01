Ancora una vittoria all’ATP Masters di Parigi per Jannik Sinner che si sbarazza di Ben Shelton e approda in semifinale dove affronterà Zverev. La presentazione della sfida in programma oggi pomeriggio, un’analisi dei precedenti e dove vederla in TV

ATP Masters Parigi, oggi Jannik Sinner in semifinale: quando gioca, contro chi e dove vederla | Ultime notizie e statistiche

Parigi ha detto che Jannik Sinner c’è: o meglio… continua a esserci. E c’è nel modo migliore: dopo un avvio un po’ rigido, dovuto anche al servizio esplosivo di Shelton, l’altoatesino ha preso campo e non ha più mollato il suo avversario: 6-3 6-3, un’ora e 9 minuti, partita pulita, senza quei cali che di solito a fine stagione possono capitare.

ATP Masters Parigi, Jannik Sinner batte Ben Shelton

Questa era la sua 400esima partita ATP e l’ha giocata da chi sa dove vuole andare: risposta davanti alla riga, ritmo alto, pochi fronzoli. Con questo successo è alla 24esima vittoria consecutiva indoor e soprattutto entra per la prima volta la semifinale a Parigi, che era l’unico 1000 europeo al coperto che ancora gli mancava.

Dall’altra parte del tabellone è arrivato Alexander Zverev, ma non è stato un viaggio comodo il suo: il tedesco ha dovuto ribaltare Medvedev dopo aver perso il primo set 6-2 e, soprattutto, ha dovuto annullare due match point al russo nel terzo parziale prima di imporsi 2-6 6-3 7-6(5).

È la vittoria che gli serviva psicologicamente perché arrivava da cinque sconfitte consecutive con Medvedev e la semifinale con Sinner, messa così, ha tutto il sapore di una rivincita immediata dopo la finale di Vienna vinta dall’azzurro la settimana scorsa.

Le dichiarazioni di Sinner dopo la vittoria su Shelton

A fine partita Sinner è stato coerente con la linea che tiene da mesi: niente voli pindarici, niente “adesso penso al numero 1”, niente bilanci anticipati. L’altoatesino ha detto una cosa molto semplice ed estremamente chiara: “Sono molto contento della vittoria. Sapevo che con Shelton sarebbe stata dura perché serve forte e ti porta fuori ritmo. Ho risposto bene e da fondo sono rimasto solido. Domani sarà comunque un match molto fisico, vediamo come mi sentirò.”

Poi la frase che torna molto spesso: “Non sto pensando al ranking, vivo giorno per giorno.” È la stessa cosa che aveva spiegato dopo New York e che sta ripetendo qui a Parigi: l’obiettivo numero 1 c’è, è lì a due partite, ma non vuole che diventi un’ossessione e soprattutto non vuole che passi il messaggio che “se non diventa numero 1 è un fallimento”.

Qui l’obiettivo primario è finire bene la stagione e arrivare alle Finals ancora con benzina. Interessante anche la lettura tattica del match appena concluso: “La chiave con Shelton era accorciare gli scambi perché l’americano nei punti lunghi aveva più braccio in quella fase iniziale. Quando sono riuscito ad alzare il ritmo le cose sono andate meglio Con Medvedev dovrò essere paziente. Sarà una partita lunga.”

ATP Masters Parigi, Sinner-Zverev, la preview della semifinale

Questa semifinale è praticamente un rematch di Vienna, solo che cambia il contesto: a Parigi si gioca su un indoor un filo più lento, la palla resta un po’ di più e questo, teoricamente, aiuta Sinner perché ha tempo di entrare con i piedi dentro il campo. Ma c’è un fattore che non possiamo ignorare: Zverev ieri ha giocato due ore e mezza, ha annullato due match point e ha dovuto servire tanto; Sinner ha vinto in 69 minuti. Sul piano delle energie l’italiano parte avanti.

I precedenti dicono 4-4, ma l’inerzia recente è di Sinner: ha vinto l’ultima, l’ha vinta in una finale e l’ha vinta in condizioni simili. Il tema tattico sarà sempre quello: Sinner deve evitare di farsi ingabbiare negli scambi di rovescio su rovescio e deve cercare spesso la soluzione in diagonale di dritto, soprattutto quando Zverev serve la seconda un po’ più morbida.

Il tedesco, invece, vorrà una partita “dritta”, fatta di tanti punti al servizio e pochi scambi sopra i 10 colpi, perché quando lo scambio si allunga Jannik oggi è più completo: apre meglio gli angoli, è più veloce nell’uscire dal servizio e gioca la palla corta con più disinvoltura.

Dove vederla

La semifinale del Rolex Paris Masters è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW non prima delle 17 e dopo la prima semifinale tra Bublik e Auger-Aliassime.