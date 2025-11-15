ATP Finals, Sinner-De Minaur il sogno della finale | Diretta in TV e in streaming, in campo anche il doppio

Le ATP Finals entrano davvero nel vivo e Torino si prepara a uno dei sabati più intensi della staiopne di Tennis.

Dopo una fase a gironi piena di scossoni, rimonte, ribaltoni e intrecci di classifica nel corso della quale solo Alcaraz e Sinner si sono dimostrati assolutamente superiori, l’azzurro arriva all’incrocio con Alex De Minaur con un percorso netto, tre vittorie su tre, zero set concessi e la sensazione di essere ancora il giocatore più in controllo del torneo.

ATP Finals, Sinner in scioltezza

Jannik Sinner ha chiuso il gruppo da imbattuto superando Ben Shelton 6-3 7-6(3). Non la miglior versione dell’altoatesino, che ha ammesso di aver faticato un po’ con la prima di servizio, ma la solidità nei momenti chiave ha fatto la differenza. Per Shelton, già eliminato, chiusura non vincente ma più che dignitosa al termine di un match generoso ma forse troppo discontinuo per mettere paura a un Sinner che ha ormai preso dimestichezza nel gestire anche le giornate meno scintillanti.

L’altro risultato determinante è arrivato in serata, quando Auger-Aliassime ha battuto Zverev 6-4 7-6 (4) conquistando la seconda semifinale che lo vedrà affrontare l’imbattuto Carlos Alcaraz che giovedì aveva superato ed eliminato Lorenzo Musetti.

ATP Finals, la semifinale di Sinner con De Minaur

È la tredicesima volta tra i due, con Sinner avanti 12-0. Un dato che basterebbe per chiudere la discussione, ma nel tennis non è mai così semplice e non si può mai dare per scontato un risultato in partenza. De Minaur è entrato nelle Finals quasi a fari spenti e reduce da una sconfitta dolorosa con Musetti, e si è rimesso in piedi battendo Taylor Fritz in una partita di grande lucidità per conquistare la sua semifinale a sorpresa e fuori dai pronostici. Ad aiutarlo proprio la vittoria di Alcaraz in due set su Musetti.

Di sicuro vedremo un match diverso dai precedenti. De Minaur corre, accorcia, taglia gli angoli, costringe a giocare sempre una palla in più. È l’esatto contrario di Shelton, e per questo Sinner dovrà alzare il livello negli scambi lunghi, dove l’australiano, se entra nel ritmo, può diventare un avversario scomodissimo.

“Non sono una macchina”

L’azzurro arriva con un dato spaventoso: otto set consecutivi vinti alle Finals, ventinove successi indoor di fila e la solidità mentale che lo accompagna da più di un anno: “Quando vinci tutte le partite del girone vuol dire che hai giocato a un livello molto alto, ma prima o poi perderò anche io, non sono una macchina” ha spiegato ieri. Ma la sensazione è che la sfida vera sia quello che lo attende in finale e che gli stessi bookmaker non prendono minimamente in considerazione una ipotetica sconfitta dell’altoatesino.

Il doppio: Bolelli-Vavassori inseguono la finale

Se il singolare calamita le attenzioni generali, il pubblico di Torino si sta affezionando sempre più al percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo la semifinale del 2024, ecco la conferma: il duo azzurro si gioca un posto in finale contro i finlandesi Heliovaara e Patten. Match complicato, perché la coppia avversaria è solida, aggressiva e tecnicamente molto compatta.

Nell’altra semifinali gli inglesi Cash e Glasspool che contro Skupski e Salisbury mettono in scena un derby britannico nell’altra semifinale, ma l’impressione è che il tabellone sia più aperto di quanto sembri. Bolelli-Vavassori hanno giocato il loro miglior tennis nella parte centrale della settimana e arrivano qui con fiducia e ambiente a favore.

Il programma di oggi

Alle 12.00 il doppio azzurro a caccia della finale. Poi nel momento più atteso, alle 14.30, tocca a Sinner e De Minaur. Alle 18 il derby britannico con il secondo doppio del programma e in serata spazio alla semifinale tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. Torino ha il suo sabato: adesso tocca al campo disegnare il resto della storia che domani potrebbe avere tre protagonisti italiani in finale. E sarebbe un’altra prima volta assoluta per il tennis azzurro.

ATP Finals, dove vedere le semifinali in TV

Le ATP Finals saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con streaming disponibile su NOW. La semifinale tra Sinner e De Minaur andrà in onda dalle 14.30, mentre Alcaraz–Auger-Aliassime sarà proposta in serata sullo stesso canale. Per il doppio, Bolelli e Vavassori saranno visibili sempre su Sky e NOW nella finestra pomeridiana dedicata al programma ufficiale del torneo. Tutti i match saranno inoltre disponibili on demand.

La semifinale tra Jannik Sinner e Alex De Minaur sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay, con collegamento dalle 14.20. La partita sarà inoltre visibile su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, oltre che su NOW.

La semifinale di doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori non sarà trasmessa in chiaro, ma andrà in onda integralmente su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW all’interno del palinsesto pomeridiano dedicato alle ATP Finals.

La seconda semifinale di singolare, Carlos Alcaraz contro Felix Auger‑Aliassime, sarà trasmessa in esclusiva da Sky e NOW nella fascia serale, senza copertura Rai.