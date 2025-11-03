ATP, dove Atene e Metz in TV: Musetti si gioca tutto, Sinner torna re del ranking

La stagione 2025 arriva al suo atto finale con l’Italia protagonista su più fronti. Ad Atene, Lorenzo Musetti ha un solo risultato utile: vincere il torneo per volare alle ATP Finals di Torino.

ATP Atene, Musetti in campo per vincere

Con la decisione di Felix Auger-Aliassime di rinunciare al torneo di Atene dopo la sconfitta in finale a Parigi proprio contro Jannik Sinner a causa di un affaticamento, il carrarino è tornato padrone del proprio destino. Con 3685 punti contro i 3845 del canadese, solo una vittoria in Grecia gli garantirebbe il sorpasso e l’ottavo posto utile per qualificarsi. Le prime sette posizioni sono ormai tutte assegnate.

Il tabellone di Atene però non è semplice: Musetti, testa di serie numero 2, parte con un bye al primo turno e debutterà probabilmente domani contro il vincente del match tra Wawrinka e Van de Zandschulp. Ai quarti potrebbe trovare l’azzurro Darderi, mentre in semifinale lo attende con ogni probabilità Novak Djokovic, favorito numero 1 del tabellone. Sarà un cammino tortuoso, ma l’azzurro ha ritrovato fiducia dopo un autunno incerto e ha ribadito di voler “giocare libero e crederci fino all’ultimo”.

A Metz Sonego e Berrettini per chiudere bene la stagione

Parallelamente, a Metz, si gioca un torneo dal sapore particolare per Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Il torinese vuole ritrovare continuità e punti preziosi in chiave ranking, mentre Berrettini continua la risalita dopo un anno condizionato pesantemente dagli infortuni. L’obiettivo è tornare competitivi per la nuova stagione, anche sfruttando la superficie indoor che in passato ha spesso esaltato entrambi.

Sia Sonego che Berrettini saranno in campo oggi. Berrettini giocherà in serata come ultimo match del programma odierno contro il francese Halys, avversario che ha affrontato a oggi una sola volta, battendolo. Sonego invece avrà di fronte il britannico Jan Choinski, 29 anni, numero #126 del ranking, mai affrontato prima di oggi. Al secondo turno, vincendo, troverebbe Cobolli che salta il primo turno.

Domani a Metz scenderà in campo anche Francesco Passaro, in tabellone contro il bekga Blockx, match non impossibile.

Atene, in attesa di Musetti e Darderi

Oltre a Lorenzo Musetti in Grecia, per il torneo che prende il posto nel calendario di fine stagione di Belgrado c’è dunque Darderi, direttamente iscritto al secondo turno e in campo presumibilmente mercoledì contro il vincente tra Kecmanovic e Majchrzak.

Sinner torna numero 1: “È il coronamento di un anno perfetto”

Intanto Jannik Sinner ha chiuso la settimana di Parigi nel modo più spettacolare possibile: battendo Felix Auger-Aliassime in finale al Masters 1000 e riprendendosi la prima posizione mondiale. Un risultato che consacra definitivamente il 2025 come l’anno della sua maturità sportiva: cinque titoli, continuità e solidità mentale da numero 1 vero.

Con questo successo, Sinner arriva alle Finals di Torino da grande favorito, in casa e con la spinta di un pubblico che lo ha seguito ovunque. Questa settimana riposerà, niente impegni agonistici, solo allenamenti in vista del torneo di Torino: “Essere di nuovo numero 1 è un’emozione immensa, ma quello che conta è chiudere l’anno nel migliore dei modi”, ha dichiarato l’altoatesino dopo la finale di Parigi.

Dove vedere i tornei di Atene e Metz in TV e streaming

Sia il torneo di Metz che quello di Atene sarà trasmesso in diretta da SKY Sport e in streaming dal SKY Go, Now Tv e Tennis TV la piattaforma ufficiale ATP riservata agli abbonati.