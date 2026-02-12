ATP Buenos Aires 2026: Darderi debutta contro Barrios Vera, programma e diretta tv di oggi 12 febbraio

Luciano Darderi debutta all’ATP 250 di Buenos Aires contro il cileno Barrios Vera: orario, precedenti, diretta tv su Sky Sport Tennis alle 17 e streaming su NOW. Berrettini già eliminato, l’italoargentino è l’ultimo azzurro in tabellone.

Luciano Darderi fa il suo esordio all’IEB+ Argentina Open, ATP 250 sulla terra battuta del Buenos Aires Lawn Tennis Club (montepremi 675.310 dollari). L’italoargentino, 23 anni, numero 22 del mondo e al suo best ranking, è la seconda testa di serie del torneo e ha beneficiato di un bye al primo turno. Oggi giovedì 12 febbraio affronta al secondo turno il cileno Tomas Barrios Vera, numero 114 ATP.

Darderi, un avversario che evoca ricordi speciali

Il sorteggio ha riservato a Darderi un incrocio dal sapore speciale. Barrios Vera è lo stesso avversario che il nativo di Villa Gesell affrontò al primo turno dell’ATP 250 di Cordoba nel 2024, torneo che si concluse con il primo titolo in carriera nel circuito maggiore e il conseguente ingresso nella top 100.

I precedenti sorridono all’azzurro: 2-0 nel bilancio complessivo degli scontri diretti. Il cileno, che nel turno precedente ha battuto il connazionale Garin (che era subentrato come lucky loser al posto dell’altro cileno, quest’ultimo ritiratosi), arriva a Buenos Aires con un ranking lontano dalle sue potenzialità ma resta un avversario insidioso sulla terra battuta sudamericana.

Darderi in crescita dopo gli ottavi all’Australian Open

Darderi arriva a Buenos Aires in un momento di grande fiducia. La stagione 2026 è partita forte con il primo ottavo di finale in uno Slam raggiunto all’Australian Open, dove è stato fermato solo da Jannik Sinner. Un risultato che ha consolidato la sua posizione in top 25 e ha confermato l’evoluzione del suo gioco, diventato più aggressivo soprattutto nel servizio. Il merito va anche al lavoro con il nuovo membro del suo staff tecnico, l’ex top 15 Guillermo Perez-Roldan, entrato a dicembre nel team guidato dal padre Gino.

“Penso che la chiave sia sempre giocare in modo più offensivo e più deciso, perché ho giocato tantissimo sulla terra. Ma ora, giocando sul cemento, sto prendendo fiducia e credo di avere un buon diritto e un buon servizio per giocare su questa superficie” aveva dichiarato a durante l’Australian Open. Ora il ritorno sulla terra rossa, la superficie dove è cresciuto e ha costruito la sua carriera, rappresenta un’occasione d’oro per puntare in alto.

Berrettini eliminato, Darderi ultimo azzurro in gara

Darderi è rimasto l’unico italiano in tabellone dopo la giornata nera di ieri. Matteo Berrettini, testa di serie numero 8 al rientro dopo il forfait all’Australian Open per problemi agli addominali, è stato eliminato al secondo turno dal ceco Vit Kopriva per 6-4 6-3 in un match in cui non è mai riuscito a essere pericoloso in risposta. Preoccupano anche i nuovi fastidi alla zona addominale accusati dal romano nel corso della partita. Già fuori anche Francesco Passaro, rimontato al primo turno dal peruviano Buse dopo essere stato avanti 7-5 5-1.

Nella parte alta del tabellone, il numero 1 del seeding Francisco Cerundolo ha raggiunto i quarti battendo Dellien (6-0 7-6), mentre è caduto il campione in carica Joao Fonseca, eliminato dal cileno Tabilo in tre set (6-3 3-6 7-5).

Dove vedere Darderi-Barrios Vera in tv e streaming

Ore 17.00 – Barrios Vera (Chi) vs Darderi (Ita) [2] – Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming su NOW per gli abbonati. Match aggiuntivi disponibili su Sky Sport Plus (tasto verde Sky Q) e Extra Match per i clienti NOW.

Il programma completo di Buenos Aires oggi su Sky Sport Tennis

Ore 17.00 – Barrios Vera (Chi) vs Darderi (Ita) [2]

A seguire – Buse (Per) vs Baez (Arg) [4]

A seguire – Ugo Carabelli (Arg) [6] vs Navone (Arg)

Non prima delle 24.00 – Altmaier (Ger) [5] vs J.M. Cerundolo (Arg)