ATP Atene, Musetti sogna le Finals: ma l’ultimo ostacolo è Djokovic | Sonego si ferma in semifinale a Metz

Lorenzo Musetti ha compiuto l’impresa che cercava: battere Sebastian Korda, e lo ha fatto al termine di una una sfida da brividi restando in corsa per l’ultimo posto ancora disponibile in vista delle ATP Finals di Torino

Musetti in finale ad Atyene

Il 6-0 5-7 7-5 con cui il carrarino ha superato l’americano, racconta una partita fatta di scatti, cadute e resurrezioni, dove Musetti ha anche salvato un match point con un ace prima di chiudere tra urla e lacrime. È la sua terza finale dell’anno, dopo quelle di Montecarlo e Chengdu. Ma sicuramente è anche quella più significativa: una vittoria contro Novak Djokovic, oggi, gli aprirebbe le porte di Torino.

Il cammino ad Atene di Musetti è stato un crescendo. Dopo un avvio perfetto, l’azzurro ha visto riemergere Korda nel secondo set, prima di riprendere il controllo nel terzo, mostrando un carattere che fino a pochi mesi fa sembrava intermittente. “Ho giocato con spirito e cuore, ci ho creduto fino all’ultimo punto”, ha detto Lorenzo a fine match. E contro Djokovic, exnumero 1 del mondo e leggenda vivente, il giovane azzurro avrà la chance di chiudere la stagione con la partita della vita.

Sonego esce a testa alta a Metz: Norrie in finale

A Metz, invece, si chiude il cammino di Lorenzo Sonego, campione uscente del torneo, sconfitto da Cameron Norrie in semifinale. Il torinese ha mostrato segnali incoraggianti dopo un periodo complicato, ma non è riuscito a confermare il titolo conquistato dodici mesi fa. Norrie, in fiducia e preciso nei momenti chiave, ha avuto la meglio sfruttando una seconda di servizio incerta dell’azzurro e qualche segnale di calo negli scambi lunghi.

Resta, però, un bilancio positivo: il piemontese ha ritrovato ritmo e fiducia nel suo tennis aggressivo, chiudendo il torneo con la certezza di poter tornare protagonista nel finale di stagione indoor: “Mi sento meglio fisicamente e mentalmente, devo solo essere più costante”, ha spiegato il giocatore dopo la sconfitta.

La finale di Atene: Musetti-Djokovic, un crocevia di carriera

Oggi alle 16.00 Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nella finale dell’Hellenic Championship di Atene. In palio non solo il titolo, ma anche la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il serbo domina nei precedenti (8-1) e punta al trofeo numero 101 della sua carriera. Ma l’azzurro ha una motivazione straordinaria e cerca il colpo che lo consacrerebbe definitivamente tra i big conquistando i punti che ancora mancano per conquistare l’ottava posizione delle Finals, raggiungendo nel ricchissimo torneo di Torino Jannik Sinner.

Il match sarà trasmesso da SKY L’Italia del tennis guarda alla Grecia: Musetti è a un passo dal sogno, Djokovic resta l’ostacolo più alto — ma anche l’avversario perfetto per provare a diventare grande.

Dove vedere la finale di Atene

Il big match tra Musetti e Djokovic sarà proposto in diretta da SKY Sport 1 e in streaming su SKY Go e su Now TV.