ATP Atene e Metz, Musetti e Sonego in semifinale: dove vederli in TV

Lorenzo Musetti ha resistito e alzato notevolmente il suo livello di gioco rispetto al match difficilissimo di mercoledì e con un mix di nervi, talento e concentrazione conquista una netta vittoria netta su Alexandre Muller (6-2 6-4) che proietta il carrarino tra i migliori quattro del Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship di Atene mantenendo vive le sue speranze di accesso alle Finals di Torino.

ATP Atene: Musetti, vittoria e semifinale

La vittoria con Muller lo porta a due passi dal sogno di qualificarsi per le Nitto ATP Finals di Torino. Ma per riuscirci, l’azzurro deve alzare il trofeo in Grecia. In semifinale troverà Sebastian Korda, autore di un percorso pulito e brillante fin qui: l’americano ha travolto Miomir Kecmanovic 6-3 6-2, dominando al servizio con 13 ace e un 91% di punti vinti con la prima.

Musetti, alla settima semifinale della stagione, appare in un momento di rara solidità.

Dopo aver salvato due match point contro Wawrinka, ha ritrovato aggressività e lucidità, alternando variazioni e vincenti da fondo che ricordano i giorni migliori.

La sfida con Korda (in programma oggi alle 18.00) si annuncia equilibrata: l’italiano dovrà imporre ritmo e non lasciarsi spingere lontano dalla riga, mentre l’americano punterà su potenza e regolarità.

Il bilancio tra Korda e Musetti è di perfetta parità, 2-2, l’americano rispetto al nono posto del toscano è parecchio più in basso nel ranking, numero #52, così come l’ultimo precedente è ormai di tre anni fa. Turno insidioso: ma il miglior Musetti può farcela.

Nell’altra semifinale, Novak Djokovic — che ieri ha superato il portoghese Nuno Borges e ha celebrato la 200esima vittoria indoor in carriera — affronta alle 16.00 il tedesco Yannick Hanfmann. Per il serbo, è un passaggio di rodaggio in vista delle Finals, ma anche un test utile dopo qualche settimana senza competizioni ufficiali. Musetti scenderà in campo subito dopo…

ATP Metz: Sonego e Norrie a caccia del rilancio

A Metz, il pubblico francese ha vissuto una giornata intensa. Matteo Berrettini, dopo un buon avvio, è crollato contro il giovane americano Learner Tien (5-7 6-2 6-3) in una partita che ha lasciato l’amaro in bocca. Il romano, ancora alla ricerca della sua migliore condizione fisica, si è arreso alla continuità del diciannovenne mancino, che oggi affronterà Vitaliy Sachko per un posto in finale: il lucky loser ucraino ha sorpreso Clement Tabur 6-4 3-6 6-4.

La semifinale di cartello sarà però quella tra Lorenzo Sonego e Cameron Norrie (ore 15.30). L’azzurro, tornato competitivo e positivo e in una condizione fisica davvero invidiabile, ha superato Daniel Altmaier in due set (6-4 7-6) ritrovando sensazioni simili a quelle del 2022, anno in cui proprio a Metz conquistò il titolo. Dall’altra parte della rete ci sarà Norrie, unica testa di serie rimasta, protagonista di una rimonta sudata contro il francese Jacquet.

Il britannico cerca il primo titolo dal 2023, mentre Sonego vuole chiudere l’anno con un trofeo e una classifica rafforzata. Due giocatori solidi, simili nell’intensità, che promettono una semifinale equilibrata e tatticamente raffinata. I precedenti dicono Norrie, 2-1 per il britannico che ha vinto le ultime due sfide dirette lo scorso anno a Indian Wells e quest’anno a Homnng Kong.

Dove vedere Sonego e Musetti in TV

Ad Atene Djokovic-Hanfmann (ore 16.00) e Korda-Musetti (ore 18.00). A Metz Norrie-Sonego (ore 15.30) e Sachko-Tien (ore 18.00) andranno in onda su SKY, in diretta e in esclusiva e in streaming sull’applicazione SKY Go e su NOW Tv.