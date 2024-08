La finale di Supercoppa UEFA 2024, Atalanta-Real Madrid, sarà visibile solamente su Sky Sport e non andrà in onda in chiaro.

Appuntamento storico per l’Atalanta e per i suoi tifosi. Dopo aver vinto l’ultima edizione dell’Europa League contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, i nerazzurri bergamaschi allenati da Gian Piero Gasperini, infatti, hanno conquistato la possibilità di giocarsi anche la Supercoppa UEFA in un match di assoluto prestigio che vedrà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, vincitore dell’ultima edizione della Champions League, come avversario allo stadio nazionale di Varsavia, in Polonia, mercoledì 14 agosto 2024.

Real Madrid e Atalanta si affronteranno in una partita ufficiale per la terza volta nella loro storia. I precedenti sono entrambi a favore dei Blancos che hanno affrontato i nerazzurri agli ottavi di finale dell’edizione 2020/2021 della Champions League, vincendo sia il match di andata che di ritorno (0-1 a Bergamo e 3-1 a Madrid).

Per l’Atalanta, inoltre, si tratta del debutto assoluto nella Supercoppa UEFA. Le italiane che, in passato, hanno giocato questa partita sono state il Milan (vincitore del trofeo per cinque volte), la Juventus (vincitrice della coppa in due occasioni), la Lazio e il Parma (entrambi vincitori in un’occasione) e l’Inter.

Per quanto concerne, infine, gli scontri tra club spagnoli e italiani, quello tra Real e Atalanta sarà la quarta partita nella storia. In passato, infatti, l’Inter ha giocato e perso contro l’Atletico Madrid nel 2010 mentre il Milan ha vinto contro il Siviglia nel 2007 e contro il Barcellona nel 1989.

Di seguito, tutti i dettagli per seguire la partita in tv.

Atalanta-Real Madrid: dove vederla in tv

Atalanta-Real Madrid in chiaro

Atalanta-Bayer Leverkusen su Sky Sport

Atalanta-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Luca Marchegiani, mentre a bordocampo, ci saranno Massimiliano Nebuloni e Giorgia Cenni.

Il pre e il post-partita della Supercoppa, durante i quali in studio troveremo Federica Masolin, Luca Marchegiani e Stefano Borghi, andrà in onda alle ore 20 e al termine della partita.