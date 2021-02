Questa sera, mercoledì 10 febbraio, allo stadio Azzurri d’Italia di Bergamo va in scena Atalanta-Napoli, partita valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. A trasmettere in diretta il match, il cui calcio di inizio è fissato alle ore 20.45, sarà Rai1. La gara sarà visibile, come di consueto, anche su Rai Play.

La telecronaca di Atalanta-Napoli sarà affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Guglielmo Stendardo nello studio in esterna e Andrea Riscassi a bordocampo. Il post partita andrà in onda sul canale 57 del digitale con la conduzione di Marco Lollobrigida e la partecipazione di Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi.

Si parte dallo 0-0 maturato allo stadio Diego Armando Maradona. Dunque, quella di stasera tra gli uomini di Gian Piero Gasperini e quelli di Gennaro Gattuso si preannuncia una gara apertissima. In caso di 0-0 al termine dei 90 minuti di gioco regolamentari, si va ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore. La vincente di stasera sfiderà il 19 maggio prossimo in finale la Juventus, che ieri (pareggiando 0-0) ha eliminato l’Inter, non senza polemiche per la lite a distanza tra l’allenatore nerazzurro Antonio Conte e il presidente bianconero Andrea Agnelli.

La finale di Coppa Italia – la cui sede non è stata ancora definita in via ufficiale, se la giocano l’Olimpico di Roma e San Siro di Milano – sarà trasmessa in esclusiva su Rai1, visto che la tv pubblica detiene i diritti della competizione.

Per la cronaca, il calcio tornerà in campo (e sul piccolo schermo) venerdì prossimo con l’anticipo della 22esima giornata di Serie A. In serata, infatti, è in programma Bologna-Benevento. Tra sabato e lunedì, infine, si completerà il turno, che prevede anche due attesi big match, ossia Napoli-Juventus (sabato alle ore 18.00) e Inter-Lazio (domenica alle ore 20.45).