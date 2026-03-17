Assassin’s Creed, la serie Netflix amplia il cast: arrivano Noomi Rapace e Sean Harris

C’è anche molto di italiano nella serie tv di Assassin’s Creed, uno dei progetti più attesi tra gli adattamenti di videogiochi, che a poco a poco continua a prendere forma.

Assassin’s Creed, tutte le novità

Netflix ha annunciato quattro nuovi ingressi nel cast: Noomi Rapace, nota al grande pubblico per la trilogia Millennium e Prometheus; Sean Harris, volto di Mission: Impossible – Rogue Nation; il comico francese Ramzy Bedia ma anche l’italiano Corrado Invernizzi, già visto in Indiana Jones e il Quadrante del Destino e nella serie I Medici.

Un cast composto da novità importante considerando che Noomi Rapace è reduce dal ruolo di protagonista nella serie TV Constellation e da qualche tempo sembra essersi orientata molto di più verso le serie che verso il cinema.

Nomi che si aggiungono a un cast di attori già confermati: Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus e Tanzyn Crawford. Lo showrunner è David Wiener, con Ubisoft Film & Television direttamente coinvolta nella produzione.

Assassin’s Creed, cosa cambia

La serie, descritta come un thriller ad alta tensione sulla lotta tra chi vuole controllare il destino dell’umanità e chi difende il libero arbitrio, sarebbe ambientata nell’antica Roma del periodo neroniano. Parte delle riprese si svolge in provincia di Arezzo, tra Casentino e Camaldoli.

I quattro nuovi ingressi portano al progetto un peso specifico notevole. Noomi Rapace è l’aggiunta più attesa: l’attrice svedese si è imposta a livello internazionale con la trilogia Millennium — dove ha interpretato Lisbeth Salander — e ha poi costruito una carriera solida tra Hollywood e il cinema europeo, da Prometheus a Lamb. La sua presenza rafforza il profilo internazionale della serie e segnala le ambizioni del progetto.

Sean Harris è un altro nome di garanzia per chi cerca tensione e profondità. Attore britannico noto per ruoli intensi e spesso oscuri, è apparso in Prometheus, Mission: Impossible – Rogue Nation e nella serie Southcliffe. Il suo stile interpretativo — asciutto, fisico, capace di caricare ogni scena di una tensione sotterranea — si adatta perfettamente al genere thriller storico che la serie sembra voler abbracciare.

Ramzy Bedia porta invece una presenza inattesa: attore francese noto soprattutto per la commedia popolare, da Astérix & Obélix: Il Regno di Mezzo a La Tour Montparnasse infernale, la sua inclusione nel cast suggerisce che la serie non punti a un tono esclusivamente cupo.

La saga, il franchise e le aspettative

Assassin’s Creed è uno dei franchise videoludici più longevi e venduti al mondo, nato nel 2007 e sviluppato da Ubisoft. La saga ha già avuto un adattamento cinematografico nel 2016 con Michael Fassbender, accolto tiepidamente da critica e pubblico. La serie Netflix rappresenta quindi un secondo tentativo di portare sullo schermo un universo narrativo complesso, che mescola storia, fantascienza e azione.

Il progetto è sviluppato con il coinvolgimento diretto di Ubisoft Film & Television, elemento che dovrebbe garantire una maggiore coerenza con lo spirito originale della saga. La sfida principale, come sempre in questi adattamenti, sarà bilanciare la fedeltà al materiale di partenza con le esigenze di una narrazione televisiva capace di coinvolgere anche chi non ha mai impugnato un controller. Con un cast che cresce settimana dopo settimana e riprese già in corso tra la Toscana e altri set europei, l’attesa è destinata ad aumentare.