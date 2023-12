Asia Argento rivela: “Quando ho fatto Ballando con le Stelle, avevo proprio bisogno di soldi”

Asia Argento tv l’ha fatta prima e l’ha continuata a fare dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle nel 2016. Nel ricordare, però, oggi quell’esperienza ha tenuto a precisare un aspetto. L’occasione in cui questo è avvenuto è stata la sua ospitata odierna a La volta buona, la trasmissione condotta da Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai 1.

Sottoponendosi all’intervista con il “trita-volte”, l’attrice e regista ha rivelato il principale motivo per cui accettò di partecipare a Ballando. Ricordando, infatti, quell’avventura, Asia Argento ha precisato fin da subito: “Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le Stelle”.

Incalzata dalla Balivo sulla causa di tale vergogna, l’attrice ha spiegato: “Voglio vedere chiunque a ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo”. “Io non mi sentivo bene” ha chiarito, aggiungendo poi: “Avevo proprio bisogno di soldi“.

“Si fa tutto per mantenere i propri figli. Io li mantengo da sola e quindi, ad un certo punto, se sono finita a fare Ballando con le Stelle, c’era un motivo” ha concluso. Di quella partecipazione di Asia Argento si ricordano soprattutto gli accesi confronti con Selvaggia Lucarelli, appena arrivata in giuria.

Il primo avvenne nel corso della seconda puntata, per poi ripetersi con modalità diverse nelle successive puntate. Asia Argento, in coppia con Maykel Fonts, uscì dalla gara al termine della settima puntata. Non avendo ottenuto la possibilità di rientrare grazie al ripescaggio, la sua avventura a Ballando terminò lì.

Fra gli ultimi impegni televisivi di Asia Argento ricordiamo invece, dopo l’esperienza interrotta da giudice di X Factor nel 2018, la partecipazione a Pechino Express nel 2020 e quella nella giuria di The Band nella primavera del 2022. Di recente, infine, ha preso parte all’Isola dei famosi per fare una sorpresa alla sorella Fiore, naufraga dell’ultima edizione del reality.