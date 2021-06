Asia Argento, protagonista di una delle due interviste andate in onda nell’appuntamento di venerdì scorso di Belve, che, grazie anche al buono traino fornito dal film Tra due madri, ha registrato il proprio record di ascolti, nel pomeriggio di ieri ha voluto fare una precisazione su quanto trasmesso due sere prima in seconda serata su Rai 2, aggiungendo poi anche un non affatto velato attacco alla conduttrice del programma, Francesca Fagnani.

L’incontro tra le due non è stato di certo all’insegna dell’armonia, con un picco di tensione raggiunto quando la giornalista ha rivolto alla propria ospite domande sul movimento Metoo e sulle vicende che l’hanno vista coinvolta direttamente, dal racconto dello stupro subito alle accuse rivolte nei suoi confronti da Jimmy Bennett. Ad un certo punto Asia Argento è sbottata:

Sa perché non l’ho denunciato (si riferisce a Harvey Weinstein, ndr)? Perché sarei finita a parlare con persone come lei.

La Fagnani, allora, stupita dall’affermazione dell’Argento, ha ribattuto: “E perché, che sono io?”. All’attrice non è mancato di certo il tempismo per rispondere: “Una rompiballe”. È proprio su questo passaggio che inizia la precisazione di Asia Argento, affidata ad un commento in risposta al video postato su Instagram dalla pagina di Dagospia:

Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto “rompiballe, tignosa” – avevo aggiunto “lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire di no… Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché non era un giudice… per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo

L’Argento quindi critica sia i tagli operati sull’intervista realizzata per Belve sia il comportamento e l’operato della sua intervistatrice. Francesca Fagnani, cercando probabilmente di non alimentare ulteriormente la querelle, ha così replicato all’artista: