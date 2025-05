Ascolti venerdì 2 maggio: tutti i dati

Anche nella prima serata di ieri 2 maggio c’è stata un’attenta programmazione tv, che ha proposto contenuti all’insegna dell’intrattenimento, dell’informazione e del relax. Rai 1 ha infatti mandato in onda lo Speciale L’Eredità – Tutti in viaggio, programma condotto da Marco Liorni. Su Canale 5 c’è stata invece una nuova puntata della soap opera turca Tradimento. Ancora una volta c’è stato un unico “vincitore“, che ha trionfato nella consueta gara degli ascolti.

Ecco cosa dicono esattamente i dati Auditel su tutti i prodotti proposti ieri 2 maggio in prima serata.

Rai o Mediaset: chi ha vinto

Nella prima serata di ieri 2 maggio, Rai 1 ha trasmesso lo speciale L’Eredità – Tutti in viaggio. Marco Liorni ha infatti condotto questo nuovo appuntamento, che ha visto la partecipazione di molti volti del mondo dello spettacolo come Martina Colombari, Billy Costacurta, Alba Parietti e Francesco Oppini. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata proprio la coppia formata dall’ex Miss Italia e dal calciatore. I soldi vinti andranno in beneficenza. Il programma è stato quindi seguito da 2.009.000 spettatori con uno share pari al 13.8%.

Canale 5 ha invece trasmesso una nuova puntata di Tradimento con Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender e Yusuf Cim. La serie turca ha registrato la presenza di 2.291.000 spettatori con il 14.8% di share. A vincere la gara degli ascolti è stato quindi il palinsesto Mediaset.

Tutte gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 è andato in onda il film Diabolik – Chi sei? con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci e Pier Giorgio Bellocchio. A guardare la pellicola sono stati 705.000 spettatori con uno share pari al 4.4 %. Su Rai 3 c’è stato Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile che è stato seguito da 585.000 spettatori e che ha raggiunto uno share del 4.1%. Su Italia 1 è stato trasmesso Rambo 2 – La vendetta, il film con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Steven Berkoff e Julia Nickson-Soul. Stavolta la pellicola è stata guardata da 1.404.000 spettatori e ha raggiunto l’8.2% di share. Rete 4 ha mandato in onda il programma di approfondimento Quarto Grado, che ha registrato 1.258.000 spettatori con il 9.4% di share. La7 ha invece trasmesso Propaganda Live, seguito da 853.000 spettatori con uno share pari al 6.6%. Su Tv8 Masterchef Italia 13 ha registrato 451.000 spettatori con il 3.1% di share. Sul Nove, Fratelli di Crozza è stato seguito da 962.000 spettatori con il 5.6% di share.