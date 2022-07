Gli ascolti tv di venerdì 8 luglio 2022 vedono una prima serata ormai divisa tra le repliche di Top Dieci su Rai 1, le storie di Quarto Grado su Rete 4, le puntate in prima tv di New Amsterdam 4 su Canale 5, film e qualche serie tv. Ieri, però, si è vista anche l’ultima puntata di Kalipè, condotta da Massimiliano Ossini con la partecipazione in veste di ospite di Alessandro Gassman. Una concorrenza (quasi) diretta – almeno sui temi ambientali – con Licia Colò su La7, impegnata in una puntata di Eden – Un pianeta da salvare. Tv8, invece, ha offerto le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 in differita, giusto per dare una ventata di freschezza a un palinsesto fatto di cose già – per lo più – viste. Pomeriggio sempre all’insegna del ciclismo per Rai 2, anche in questo caso unico spunto di vivacità in un mondo fatto di contenuti fictional o in replica.

Ma vediamo come sono andati gli ascolti tv di questo venerdì di inizio luglio.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Top Dieci in replica ha registrato 2.387.000 telespettatori, share 18,26%, mentre su Canale 5 la serie New Amsterdam IV segue a 1.371.000 telespettatori, share 10,77%. Su Rete 4 le storie di Quarto Grado Estate hanno ottenuto 1.235.000, 10,17%, mentre su Italia 1 il film Hunter’s Prayer – In fuga ha registrato 892.000 telespettatori, share 6,05%. Su Rai 3 la commedia Dog Days è stata vista da 730.000 telespettatori, share 5,03%. Su Rai 2 termina – per ora – l’esperienza di Kalipè – A passo d’uomo, che nella sua ultima puntata raccoglie 570.000 telespettatori, share 4%, seguito a breve distanza da Eden – Un pianeta da salvare che su La7 ottiene 451.000 telespettatori, share 3,69%. Il prime time su conclude con Paddock Live e le Qualifiche del GP F1 d’Austria in differita su Tv8 a .000 e con I Migliori Fratelli di Crozza su Nove a 254.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3218.000 telespettatori, share 20,15%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.320.000 telespettatori, share 14,53%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 890.000 telespettatori, share 5,63%, mentre su Rai 3 Blob 654.000, 4,67%, Generazione bellezza 631.000, 4,20% e Un posto al sole 1.304.000, 8,14%. NCIS su Italia 1 registra 1.106.000 telespettatori, share 7,01% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 737.000 telespettatori, share 4,78% e nella seconda 971.000, 6,02%. Su La7 In onda registra 870.000 telespettatori, share 5,44%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 360.000 telespettatori, share 2,3% e su Nove Deal with it ha raccolto 277.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2211.000 telespettatori, share 23,64% e nel game un netto di 3412.000, 28,85%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 953.000 telespettatori, share 10,73% e nel game un netto di 1.557.000, 13,73%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 641.000, 4,67%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 519.000 telespettatori, share 3,95%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 590.000 telespettatori, share 4,14%. Su La7 la serie Padre Brown 108.000, 1,31% e 158.000, 1,45%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 648.000 telespettatori, share 15,74%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 682.000, 16,62%; subito dopo Camper ha ottenuto 1.106.000, 13,48%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 451.000 telespettatori, share 6,58%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 259.000, 6,11% e nel segmento Extra 197.000, 5,11%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 212.000 telespettatori, share 5,31%; infine, dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 530.000, 6,10% e 487.000, 4,63% con Passato e Presente a 366.000, 3,08%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 682.000 telespettatori, share 17,11% nella prima parte e 642.000, 16,27% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.255.000, 18,87%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 259.000 telespettatori, share 4,26% e su Rete 4 Dalla parte degli animali ha dato la linea al Tg4 con 70.000 telespettatori, share 1,53% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 173.000, 1,93% e La Signora in giallo 486.000, 4,25%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 198.000 telespettatori, share 4,87%, nel segmento News 139.000, 4,18% e nel Dibattito 193.000, 4,54%; quindi Coffee Break 177.000, 4,47% e L’aria che tira – Estate 267.000, 5,33%, con 366.000, 3,99% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1.228.000, 11,66% e 1334.000, 15,63%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 906.000, 11,53%; a seguire Estate in diretta 1.362.000, 17,52%. Su Rai 2 l’ottava tappa del Giro d’Italia femminile ha registrato 664.000 telespettatori, share 6,12% e a seguire la settima tappa del Tour de France in diretta 723.000, 8,05%, all’Arrivo 1.230.000, 15,76% , con Toureplay a 618.000, 8,27%. Su Rai 3 Ossi di seppia ha ottenuto 364.000, 4,19%, Italia: viaggio nella bellezza 299.000, 3,78%, Overland 521.000, 6,84% e Geo Magazine 789.000, 9,80%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.088.000 telespettatori, share 17,95%, mentre Una Vita 1.926.000, 17,98%, Un altro domani 1.415.000, 15,69% e Terra Amara 1.325.000, 16,67%. Dopo le soap il film tv Un’estate perfetta ha ottenuto un netto di 740.000, 9,52%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 572.000 telespettatori, 5%, mentre NCIS: Los Angeles 275.000, 3,63%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 652.000 telespettatori, 6,42% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 386.000, 4,77% e il film Swarm – Lo sciame che uccide un netto di 247.000, 3,14%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 227.000 telespettatori, share 2,56% e The Royals 132.000, 1,75%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato 447.000 telespettatori, share 8,80%. Su Rai 2 il Concerto commemorativo per il M° Ennio Morricone 180.000 telespettatori, share 2,19%. Su Rai 3 Imperfetti sconosciuti ha registrato 252.000 telespettatori, share 2,55% e a seguire Tg3 LineaNotte Estate 261.000, 4,06%. Su Canale 5 la serie Station 19 382.000, 6,85%. Su Italia 1 il film Blu profondo ha registrato un netto di 402.000 telespettatori, share 5,61%, mentre su Rete 4 Training day 309.000, 7,29%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.850.000, 23,87%; ore 20:00 3.720.000, 26,22%.

2.850.000, 23,87%; 3.720.000, 26,22%. Tg2 ore 13:00 1.700.000, 15,32%; ore 20:30 1.144.000, 7,37%.

1.700.000, 15,32%; 1.144.000, 7,37%. Tg3 ore 14:30 1.434.000, 13,74%; ore 19:00 1.373.000, 13%.

1.434.000, 13,74%; 1.373.000, 13%. Tg5 ore 13:00 2.594.000, 23,05%; ore 20:00 2.612.000, 18,06%.

2.594.000, 23,05%; 2.612.000, 18,06%. Studio Aperto ore 12:25 1.316.000, 14,46%; ore 18:30 394.000, 4,66%.

1.316.000, 14,46%; 394.000, 4,66%. Tg4 ore 12.00 272.000, 4,01%; ore 18:55 394.000, 3,58%.

272.000, 4,01%; 394.000, 3,58%. Tg La7 ore 13:30 580.000, 4,94%; ore 20:00 876.000, 6,08%.

Dati AUDITEL™