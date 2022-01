Ascolti tv venerdì 7 gennaio 2022: The Voice Senior, GF Vip 6

Le Feste stanno per concludersi ma il prime time ha ancora l’aria da strenna, nonostante i reality di Rai 1 e Canale 5. La7 invece ricorda Sidney Poitier nel giorno della scomparsa con Indovina chi viene a cena?. La serata è vinta da The Voice Senior che sfiora i 4 mln, col GF Vip che segue a breve distanza con 3,5 mln. Terza piazza per The Good Doctor, seguito dai film, in primis Io speriamo che me la cavo su Rete 4, quindi da I mercenari 2 su Italia 1 e da L’ufficiale e la spia su Rai 3. Per la replica di Indovina chi viene a cena? quasi 700mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.904.000 telespettatori, share 18,78%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.184.000 telespettatori, share 4,85%. The Resident 920.000, 4,11%.

Su Rai 3 Il film L'ufficiale e la spia ha registrato 1.097.000 telespettatori, share 4,96%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.459.000 telespettatori, share 20,99%.

Su Italia 1 Il film I mercenari 2 ha registrato un netto di 1.169.000 telespettatori, share 5,05%.

Su Rete 4 Il film Io speriamo che me la cavo ha registrato un netto di 1.218.000 telespettatori, share 5,47%.

Su La7 Il film Indovina chi viene a cena? (nel giorno della scomparsa di Sidney Poitier) ha registrato 693.000 telespettatori, share 3,19%.

Su Tv8 Il film Nonno questa volta è guerra è stato visto da 513.000 telespettatori, share 2,2%.

Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 613.000 telespettatori, share 2,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5259.000 telespettatori, share 21,22%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 917.000 telespettatori, share 3,69%.

Su Rai 3 Blob .000, %. Generazione bellezza 1.194.000, 5,08%. Un posto al sole 1.705.000, 6,92%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.785.000 telespettatori, share 15,30%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.312.000 telespettatori, share 5,31%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.279.000 telespettatori, share 5,23% e 1.099.000, 4,42%.

Su La7 In onda ha registrato 1.451.000 telespettatori, share 5,86%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.694.000 telespettatori, share 20,96% e nel game un netto di 5.023.000, 24,40%.

Su Rai 1 L'Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.694.000 telespettatori, share 20,96% e nel game un netto di 5.023.000, 24,40%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 735.000 telespettatori, share 3,26%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.371.000 telespettatori, share 13,46% e nel game un netto di 3.354.000, 16,54%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 649.000 telespettatori, share 2,93%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 917.000 telespettatori, share 4,01%.

Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 132.000 telespettatori, share 0,91%, 203.000, 1,23 e 193.000, 0,97%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.078.000 telespettatori, share 17,48%. Storie italiane nella prima parte 1.068.000, 16,83% e nella seconda 1.121.000, 14,90%. È sempre Mezzogiorno 1.918.000, 15,33%.

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.078.000 telespettatori, share 17,48%. Storie italiane nella prima parte 1.068.000, 16,83% e nella seconda 1.121.000, 14,90%. È sempre Mezzogiorno 1.918.000, 15,33%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 632.000 telespettatori, share 7,60% e nella seconda 1.033.000, 8,61%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 476.000, 7,94% e nel segmento Extra 385.000, 6,10%. Elisir nella presentazione 333.000, 5,21% e nel programma 450.000, 6,06%. Dopo il TG Quante Storie 938.000, 6,59%. Le storie di Passato e presente 704.000, 4,30%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.030.000, 16,58% e nella seconda 1.087.000, 17,23%. Forum ha registrato 1.539.000 telespettatori, share 15,97%.

Su Italia 1 Chicago Justice ha registrato 191.000 telespettatori, share 2,36%.

Su Rete 4 Il film Miracolo sull'8a strada ha ottenuto un netto di 125.000 telespettatori, share 1,84%. Dopo il Tg Il Segreto 178.000, 1,42%. La signora in giallo 711.000, 4,46%.

Su La7 Omnibus ha registrato 138.000 telespettatori, share 2,70%, nel segmento News 77.000, 2,37% e nel Dibattito 147.000, 2,48%. Coffee Break 154.000, 2,37%. L'aria che tira – Il diario 260.000, 2,28%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.191.000, 15,74%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.309.000, 18,62%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.230.000, 16,91% e nel programma 2.793.000, 18,51%.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.191.000, 15,74%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.309.000, 18,62%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.230.000, 16,91% e nel programma 2.793.000, 18,51%. Su Rai 2 Il film Brezza d'amore ha registrato 493.000 telespettatori, share 3,38%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 882.000, 7,18%. Geo ha registrato 1.789.000 telespettatori, share 12,07%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.653.000 telespettatori, share 16,21%. Una Vita 2.311.000, 15,02%. Il film tv Tornando a casa per Natale un netto di 1.566.000, 11,91%. GF Vip 1.614.000, 13,14%. Love is in the air 1.732.000, 13,47%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1.543.000, 11,10%, nel programma 1.800.000, 11,68% e nell'ultimo segmento 1.778.000, 10,84%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 794.000 telespettatori, 4,96%. Il film La figlia della sciamana II un netto di 419.000, 3,11%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 988.000 telespettatori, 6,71% di share. Il film I ponti di Madison County un netto di 555.000, 3,98%.

Su La7 Speciale Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 215.000 telespettatori, share 1,64%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 689.000 telespettatori, share 7,79%.

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 689.000 telespettatori, share 7,79%. Su Rai 2 The Resident ha registrato 774.000 telespettatori, share 4,18%.

Su Rai 3 Blob 413.000, 2,65%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 482.000 telespettatori, share 4,79%.

Su Italia 1 The Losers ha registrato un netto di 518.000 telespettatori, share 4,07%.

Su Rete 4 Il film La scuola ha registrato un netto di 275.000 telespettatori, share 2,71%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.947.000, 23,89%; ore 20:00 5.955.000, 25,71%.

Tg1 ore 13:30 3.947.000, 23,89%; ore 20:00 5.955.000, 25,71%. Tg2 ore 13:00 1.999.000, 13,01%; ore 20:30 1.409.000, 5,74%.

Tg3 ore 14:30 1.904.000, 12,69%; ore 19:00 2.687.000, 13,95%.

Tg5 ore 13:00 3.256.000, 20,86%; ore 20:00 4.414.000, 18,83%.

Studio Aperto ore 12:25 1.458.000, 11,56%; ore 18:30 661.000, 3,98%.

Tg4 ore 12.00 337.000, 3,34%; ore 18:55 817.000, 4,19%.

Tg La7 ore 13:30 470.000, 2,88%; ore 20:00 1.099.000, 4,69%.

Dati AUDITEL™