Ascolti tv venerdì 6 maggio 2022: The Band, L’Isola dei Famosi

Gli ascolti tv del venerdì, tra show, reality, approfondimenti e comicità. L’Isola dei Famosi vince la serata con 2,5 milioni di telespettatori, seguito da The Band che su Rai 1 ottiene 2,1 milioni. Terza piazza per NCIS su Rai 2 in un testa a testa con Fratelli di Crozza. A seguire Quarto Grado a 1,2 e Rocky IV a poco più di un milione. In coda Propaganda Live a 710mila telespettatori, mentre su Rai 3 Germinal ottiene poco più di 400mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Band ha registrato 2.126.000 telespettatori, share 12,19%.

Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.294.000 telespettatori, share 6,21%. NCIS Hawaii 1.003.000, 5,32%.

Su Rai 3 La serie Germinal ha registrato 427.000 telespettatori, share 2,17%.

ha registrato 427.000 telespettatori, share 2,17%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 2.483.000 telespettatori, share 18,26%.

Su Italia 1 Il film Rocky IV ha registrato 1.083.000 telespettatori, share 5,48%.

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.177.000 telespettatori, share 7,83%.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 710.000 telespettatori, share 4,94%.

Su Tv8 I Delitti del BarLume è stata vista da 406.000 telespettatori, share 2,1%.

è stata vista da 406.000 telespettatori, share 2,1%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.276.000 telespettatori, share 6,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.321.000 telespettatori, share 21,07%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 958.000 telespettatori, share 4,62%.

Su Rai 3 Blob 766.000, 4,16%. Bangla – La serie 688.000, 3,55%. Un posto al sole 1.402.000, 6,82%.

766.000, 4,16%. 688.000, 3,55%. 1.402.000, 6,82%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.385.000 telespettatori, share 16,42%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.306.000 telespettatori, share 6,48%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 944.000 telespettatori, share 4,82% e 821.000, 3,96%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.487.000 telespettatori, share 7,34%.

Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 429.000 telespettatori, share 2,1%.

ha registrato 429.000 telespettatori, share 2,1%. Su Nove Deal with it ha registrato 269.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.873.000 telespettatori, share 22,29% e nel game un netto di 4.162.000, 26,19%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 589.000 telespettatori, share 3,28%.

ha registrato un netto di 589.000 telespettatori, share 3,28%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.972.000 telespettatori, share 15,98% e nel game un netto di 3.146.000, 20,39%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 521.000 telespettatori, share 2,98%.

ha registrato 521.000 telespettatori, share 2,98%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 761.000 telespettatori, share 4,06%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria un netto di 798.000, 15,63%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.017.000 telespettatori, share 20,61%. Storie italiane nella prima parte 873.000, 18,43% e nella seconda 959.000, 16,10%. È sempre Mezzogiorno 1.796.000, 17,26%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 636.000 telespettatori, share 9,80% e nella seconda 1.031.000, 10,48%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 350.000, 6,73% e nel segmento Extra 269.000, 5,75%. Elisir nella presentazione 271.000, 5,58% e nel programma 303.000, 5,10%. Dopo il TG Quante Storie 682.000, 5,75%. Passato e presente 486.000, 3,68%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 992.000, 19,58% e nella seconda 918.000, 19,62%. Forum ha registrato 1.634.000 telespettatori, share 20,86%.

Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 154.000 telespettatori, share 2,43%.

Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 121.000 telespettatori, share 2,17%. Dopo il Tg Il Segreto 211.000, 2,05%. Slow Tour Padano 350.000, 2,73%.

ha ottenuto 121.000 telespettatori, share 2,17%. Dopo il Tg 211.000, 2,05%. 350.000, 2,73%. Su La7 Omnibus ha registrato 231.000 telespettatori, share 4,60%, nel segmento News 127.000, 3,25% e nel Dibattito 237.000, 4,52%. Coffee Break 164.000, 3,44%. L’aria che tira 342.000, 5,58%; L’aria che tira – Oggi 500.000, 4,69%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1785.000, 15,10%. Il paradiso delle signore ha registrato 1453.000, 15,07%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1509.000, 15,19% e nel programma 1.963.000, 18,68%.

Su Rai 2 Giro d'Italia ha registrato 988.000 telespettatori, share 9,14%. Giro d'Italia – Prima tappa 811.000, 7,04%; Giro all'arrivo 1.312.000, 13,72%. Processo alla Tappa 657.000, 6,65%.

Su Rai 3 #Maestri 297.000, 2,92%. Speciale Tg3 369.000, 3,83%. Aspettando Geo 685.000, 6,74%. Geo ha registrato 1.117.000 telespettatori, share 9,82%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2502.000 telespettatori, share 18,91%. Una Vita 2456.000, 19,41%. Uomini e donne 2826.000, 25,20% e nel Finale 2343.000, 23,77%. Amici di Maria De Filippi 1900.000, 20,02%. Brave and Beautiful 1.750.000, 18,01%. Pomeriggio Cinque 1.664.000, 16%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 595.000 telespettatori, 4,56%. NCIS Los Angeles un netto di 311.000, 3,05%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 748.000 telespettatori, 6,12% di share. Tg4 – Diario di guerra 463.000, 4,69%. Il film Scandalo internazionale un netto di 250.000, 2,42%.

ha registrato un netto di 748.000 telespettatori, 6,12% di share. 463.000, 4,69%. Il film un netto di 250.000, 2,42%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 444.000 telespettatori, share 3,54% e nel programma 438.000, 4,22%. Speciale TgLa7 506.000, 4,22%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 499.000 telespettatori, share 6,27%.

Su Rai 2 Ultima traccia: Berlino ha registrato 568.000 telespettatori, share 4,03%.

Su Rai 3 Illuminate 279.000, 2,10%. Tg3 Lineanotte ha registrato 250.000 telespettatori, share 3,16%.

279.000, 2,10%. ha registrato 250.000 telespettatori, share 3,16%. Su Italia 1 Il film La guerra dei mondi ha registrato un netto di 446.000 telespettatori, share 4,94%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.373.000, 25,37%; ore 20:00 4.406.000, 23,53%.

Tg2 ore 13:00 1.730.000, 13,88%; ore 20:30 1.045.000, 5,30%.

Tg3 ore 14:30 1.481.000, 11,86%; ore 19:00 1.567.000, 10,75%.

Tg5 ore 13:00 2.875.000, 22,88%; ore 20:00 3.941.000, 20,83%.

Studio Aperto ore 12:25 1.085.000, 10,41%; ore 18:30 481.000, 4,05%.

Tg4 ore 12.00 275.000, 3,43%; ore 18:55 493.000, 3,29%.

275.000, 3,43%; 493.000, 3,29%. Tg La7 ore 13:30 676.000, 5,12%; ore 20:00 1.039.000, 5,52%.

