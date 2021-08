Gli ascolti tv del sabato, l’ultimo con le Olimpiadi in campo. E la staffetta 4×100 maschile ha di certo catalizzato l’attenzione del pubblico tv con un risultato inatteso come la medaglia d’oro di Patta, Jacobs, Desalu e Tartu a Tokyo 2020: per loro un vero record, ovvero oltre 4,2 milioni di telespettatori per uno share dell’oltre il 40% nel pomeriggio di Rai 2 (che continua a ringraziare). L’onda lunga dei successi olimpici degli Azzurri traina anche Il Circolo degli Anelli, che registra il miglior ascolto della prima serata con quasi 2 milioni di telespettatori: praticamente appaiati alle sue spalle – almeno per numero di teste – Chicago PD (e le serie sono un bel bagaglio di ascolti per Italia 1), Inés dell’anima mia su Canale 5 e le repliche di Canzone segreta, lo ‘show’ di Rai 1 andato in onda solo qualche mese fa in prima tv.

Prime Time

Su Rai 1 Canzone segreta ha registrato un netto di 1.218.000 telespettatori, share 9,31%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.793.000 telespettatori, share 16,97%.

ha registrato 2.030.000 telespettatori, share 12,22%. Su Rai 3 Blob 614.000, 4,20%. Caro Marziano 736.000, 4,68%. Un posto al sole 1.209.000, 7,37%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.989.000 telespettatori, share 20,47% e nel game un netto di 3.123.000, 25,97%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 658.000 telespettatori, share 14,31%. Dedicato 563.000, 10,76%. Don Matteo 811.000, 11,47% e 1.331.000, 11,96%.

ha totalizzato un netto di 658.000 telespettatori, share 14,31%. 563.000, 10,76%. 811.000, 11,47% e 1.331.000, 11,96%. Su Rai 2 Pentathlon moderno 735.000, 15,52%. Ginnastica ritmica 846.00, 16,74%. Tokyo 2020 Live ha registrato un netto di 1.720.000 telespettatori, share 26,32%. Ginnastica ritmica un netto di 1.093.000, 21,22% e 941.000, 18,73%. Pentathlon 2.129.000, 22,60%. Ginnastica Ritmica 1.053.000, 20,81%. Atletica Leggera un netto di 1.526.000, 28,09%. Ciclismo su pista 1.365.000, 26,86%. Atletica leggera 1.400.000, 27,25%, 1.607.000, 29,50%, 1.813.000, 30,35%. Pallanuoto 1.910.000, 24,07%. Lotta libera 2.252.000, 21,89%. Pentathlon 2.637.000, 23,42%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.091.000, 8,51%. Il paradiso delle signore ha registrato 825.000, 7,34%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 837.000, 8,15% e nella seconda 1.138.000, 13,66%.

Seconda serata

Su Rai 1 Le vie dell’amicizia ha registrato 178.000 telespettatori, share 3,85%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.356.000, 17,51%; ore 20:00 3.877.000, 26,12%.

