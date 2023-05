Gli ascolti tv del venerdì, con un nuovo appuntamento con I Migliori Anni su Rai 1, Il Patriarca su Canale 5, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, Propaganda Live. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 I Migliori Anni ha registrato 3.252.000 telespettatori, share 20,47%. Su Canale 5 la serie Il Patriarca ha ottenuto 2.470.000 telespettatori, share 14,84%. Su Italia 1 il film The Transporter è stato visto da un netto di 1.266.000 telespettatori, share 6,74%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.114.000, 7,71%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.013.000 telespettatori, share 5,32%. Su Rai 2 The Good Doctor 827.000 telespettatori, share 4,18%, e 878.000, 4,97%. Su La7 Propaganda Live 819.000 telespettatori, share 5,91%. Su Rai 3 il film Non odiare è stato visto da 608.000 telespettatori, share 3,43%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 509.000, 2,69%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque Minuti con Bruno Vespa 3.954.000, 21.75%; Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 4.424.000 telespettatori, share 22,79%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.397.000 telespettatori, share 17,48%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 787.000 telespettatori, share 4,01% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 827.000, 5,08% e a seguire La gioia della musica 950.000, 5,37%, Il cavallo e la torre 1.267.000, 6,83%, quindi Un posto al sole che registra 1.595.000, 8,11%. NCIS su Italia 1 registra 1.211.000 telespettatori, share 6,42% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 800.000 telespettatori, share 4,32% e nella seconda 644.000, 3,31%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.359.000 telespettatori, share 7,11%, mentre su Tv8 100% Italia – Il torneo dei Campioni ha ottenuto 423.000 telespettatori, share 2,20% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 489.000 telespettatori, share 2,61%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.542.000 telespettatori, share 24,55% e nel game un netto di 3.571.000, 27,18%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.721.000 telespettatori, share 17,89% e nel game un netto di 2.366.000, 18,86%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di .000, %, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 500.000 telespettatori, share 3,34%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 689.000 telespettatori, share 4,16%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 134.000, 1,39%, e nel programma 219.000, 1,77%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato un netto di .000, %; a seguire Storie Italiane .000, % e .000, %; È sempre mezzogiorno ha ottenuto .000, %. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto .000, %; I fatti vostri ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %, mentre Elisir .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, % e Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.541.000, 13,04% e nel programma 1.487.000, 15,06%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.792.000, 22,82%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.429.000, 20,05% e nel programma 1.800.000, 22,89%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 696.000 telespettatori, share 6,34%; I saluti Bella ma’ 355.000, 4.47%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 457.000, 6,07%, Geo 683.000, 8,52%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.643.000 telespettatori, share 21,50%, Terra Amara 2.680.000, 22,90%; Uomini e donne (live) 2.678.000, 27,82%, e nel Finale 2.043.000, 25,18%; Amici di Maria De Filippi 1.585.000, 20,27%; L’Isola dei Famosi 1.419.000, 18,71%; Un altro domani 1.171.000, 16,37%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.168.000, 16,28%, nel programma 1.551.000, 19,48% e nel segmento I Saluti 1.386.000, 15,96%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 534.000 telespettatori, 4,36%, mentre Person of Interest 308.000, 4,01%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 730.000 telespettatori, 6,62% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 337.000, %4,19 e il film All is Lost – Tutto è perduto un netto di 195.000, 2,48%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 303.000 telespettatori, share 2,61% e nel programma 296.000, 3,30% e Tagadà Focus 248.000, 3,22%. C’era una volta il Novecento un netto di 162.000, 2,19%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 AtuttoCalcio .000, %. Su Rai 3 CinAmerica .000 telespettatori, share %; Tg3 LineaNotte .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™