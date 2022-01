Gli ascolti tv di San Silvestro, con l’ultimo Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella e i veglioni in musica di Rai 1, benedetto da Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, e Canale 5. L’Anno che Verrà con Amadeus sfiora i 6,5 milioni di telespettatori, superando il 33% di share, mentre il Capodanno in Musica di Canale 5 si ferma a 3 milioni di telespettatori. Terza piazza per Gli Aristogatti su Rai 2, seguiti subito dopo dal Meglio del Festival del Circo di Monte-Carlo su Rai 3. ‘Solo’ 600mila telespettatori per Pulp Fiction su Italia 1, ma Parenti Serpenti su La7 supera Le Comiche su Rete 4.

L’ultimo Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella ha ottenuto, complessivamente, più di 12 mln di telespettatori sulle sole generaliste (con La7 che lo ha incorporato nel Tg e delle all News).

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 L’anno che verrà 2021 ha registrato 6.453.000 telespettatori, share 33,33%.

Su Rai 2 Il film d'animazione Gli Aristogatti ha registrato 1.594.000 telespettatori, share 7,83%.

Su Rai 3 Il meglio del 44.mo Festival del Circo di Montecarlo ha registrato nella presentazione 927.000 telespettatori, share 4,61% e nel programma 1.585.000, 7,81%.

Su Canale 5 Capodanno in Musica 2022 ha registrato 3.055.000 telespettatori, share 16,70%.

Su Italia 1 Il film Pulp Fiction ha registrato un netto di 605.000 telespettatori, share 3,02%.

Su Rete 4 Il film Le Comiche ha registrato un netto di 470.000 telespettatori, share 2,32%.

Su La7 Il film Parenti serpenti ha registrato 478.000 telespettatori, share 2,35%.

Su Tv8 Cirque du Soleil: Kurios – Cabinet of Curiosities è stata vista da 240.000 telespettatori, share 1,2%.

Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 331.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella ha registrato 6.336.000 telespettatori, share 30,85%.

Su Rai 2 Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella ha registrato 847.000 telespettatori, share 4,12%.

Su Rai 3 Blob 1.169.000, 6,05%. Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella 1.129.000, 5,50%.

Su Canale 5 Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella ha registrato 3.591.000 telespettatori, share 17,48%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 888.000 telespettatori, share 4,38%.

Su Rete 4 Controcorrente nella presentazione 427.000, 2,10%. Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella ha registrato 410.000 telespettatori, share 2%. Controcorrente 683.000, 3,37%.

Su La7 Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 317.000 telespettatori, share 1,6%.

Su Nove Deal With It ha registrato 197.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.785.000 telespettatori, share 16,78% e nel game un netto di 4.081.000, 22,60%.

Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 580.000 telespettatori, share 3,06%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.047.000 telespettatori, share 12,48% e nel game un netto di 2.739.000, 15,38%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 574.000 telespettatori, share 3,06%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 664.000 telespettatori, share 3,47%.

Su La7 Ghost Whisperer ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.090.000 telespettatori, share 17,57%. È sempre Mezzogiorno 1.758.000, 14,96%.

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.090.000 telespettatori, share 17,57%. È sempre Mezzogiorno 1.758.000, 14,96%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 604.000 telespettatori, share 7,94% e nella seconda 887.000, 8,03%.

Su Rai 3 Agorà Strenne ha registrato 279.000, 4,84%. Elisir Le Strenne 293.000, 4,73%. Dopo il TG Quante Storie 796.000, 6,90%. Le storie di Passato e presente 575.000, 3,68%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.117.000, 18% e nella seconda 1.070.000, 17,12%. Forum ha registrato 1.267.000 telespettatori, share 14,04%.

Su Italia 1 Il film Big Fat Liar ha registrato un netto di 152.000 telespettatori, share 2,22%.

Su Rete 4 Il film Un americano a Parigi ha ottenuto un netto di 125.000 telespettatori, share 1,94%. Dopo il Tg Il Segreto 161.000, 1,38%. La signora in giallo 619.000, 4,08%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il film Un gioioso Natale ha registrato 1.498.000 telespettatori, share 10,29%. Techetechetè – Il volo degli angeli 2021 (presentazione) 1.428.000, 11,15%.

Su Rai 1 Il film Un gioioso Natale ha registrato 1.498.000 telespettatori, share 10,29%. Techetechetè – Il volo degli angeli 2021 (presentazione) 1.428.000, 11,15%.

Su Rai 2 Il film Amore a Salisburgo ha registrato 436.000 telespettatori, share 3,03%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 829.000, 6,33%. Geo ha registrato 1.831.000 telespettatori, share 12,15%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.337.000 telespettatori, share 14,77%. Una Vita 2.082.000, 13,58%. Il film tv Ritorno ad Aurora: un Natale speciale un netto di 1.554.000, 11,64%. GF Vip 1.475.000, 11,41%. Love is in the air 1.641.000, 11,98%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1.570.000, 10,90%, nel programma 1838.000, 11,92% e nel segmento finale 1.718.000, 10,85%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 677.000 telespettatori, 4,31%. Il film La sposa cadavere un netto di 536.000, 3,87%. Il film Into the woods un netto di 404.000, 2,92%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum – Il meglio di ha registrato un netto di 800.000 telespettatori, 5,45% di share. Il film Grandi Magazzini un netto di 542.000, 3,73%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 L’anno che verrà 2022 , seconda parte, ha registrato 2.827.000 telespettatori, share 28,53%.

Su Rai 1 L'anno che verrà 2022, seconda parte, ha registrato 2.827.000 telespettatori, share 28,53%.

Su Rai 2 Il film Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa ha registrato 734.000 telespettatori, share 3,76%.

Su Rai 3 Blob 2021: L'anno del dragone ha registrato 369.000 telespettatori, share 2,62%.

Su Italia 1 Il film Il corvo ha registrato 442.000 telespettatori, share 3,42%.

Su Rete 4 Il film Le comiche 2 ha registrato un netto di 398.000 telespettatori, share 2,64%. Capodanno in musica 397.000, 2,02%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.881.000, 24,47%; ore 20:00 5.163.000, 26,80%.

Tg1 ore 13:30 3.881.000, 24,47%; ore 20:00 5.163.000, 26,80%.

Tg2 ore 13:00 2.040.000, 13,95%; ore 20:30 1.263.000, 6,26%.

Tg3 ore 14:30 2.387.000, 15,85%; ore 19:00 2.422.000, 13,85%.

Tg5 ore 13:00 2.924.000, 19,71%; ore 20:00 3.608.000, 18,55%.

Studio Aperto ore 12:25 1.363.000, 11,54%; ore 18:30 781.000, 4,85%.

Tg4 ore 12.00 288.000, 3,11%; ore 18:55 644.000, 3,67%.

Dati AUDITEL™