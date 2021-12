Il volo degli angeli del 2021 in uno Speciale Techetechetè nel pomeriggio di San Silvestro su Rai1

Il 2021, come il 2020, è stato un anno non molto bello, un anno in cui abbiamo dovuto fare i conti con questa maledetta pandemia -non solo quella ovviamente- ha portato via tanti personaggi molto amati dal grande pubblico. Cinema, teatro, balletto e televisione, oltre alla canzone hanno dovuto sopportare dei lutti che hanno lasciato cicatrici difficilmente rimarginabili. Per ricordare questi personaggi Rai1 ha deciso di mettere in pista una puntata speciale del suo titolo forte dell’estate, ovvero Techetechetè, che per l’occasione, come già avvenuto in passato per gli appuntamenti speciali, lascia il consueto territorio dell’access prime time, ora brillantemente occupato da Soliti ignoti, per posizionarsi nel caso specifico in quello del pomeriggio. Il titolo di questo speciale sarà molto evocativo: Il volo degli angeli.

Domani venerdì 31 dicembre infatti alle ore 15:30 l’appuntamento è con una puntata speciale di Techetechetè denominata appunto “Il volo degli angeli” a cura di Massimiliano Canè. Vediamo insieme il menù di questo speciale appuntamento televisivo in cui si renderà omaggio a oltre 30 personaggi: artisti, uomini di cultura e sportivi che tutti insieme si ritrovano in un grande spettacolo. “Padrona di casa” de “Il volo degli angeli 2021” sarà Raffaella Carrà, forse la perdita più inaspettata e dolorosa di questo terribile anno. Spetterà a lei “introdurre” e legare tra loro i vari artisti, in una sorta di girandola di emozioni.

Nello speciale vedremo, attraverso immagini dalle Teche Rai: Raffaella Carrà, Franco Battiato, Jean-Paul Belmondo, Mauro Bellugi, Raoul Casadei, Nino Castelnuovo, Franco Cerri, Gianfranco D’Angelo, Libero De Rienzo, Piera Degli Esposti, Carla Fracci, Giampiero Galeazzi, Joel Galietti, Evelyn Hanack, Nick Kamen, Marianella Lazslo, Andrea Lo Vecchio, Michele Merlo, Milva, Gianni Nazzaro, Nicoletta Orsomando, Elio Pandolfi, Paola Pigni, Christopher Plummer, Rossano Rubicondi, Tony Santagata, Solange, Gino Strada, Alberto Terrani, Mikis Theodorakis e Lina Wertmuller.

Insomma davvero tanti personaggi che ci hanno purtroppo lasciato in questo 2021 che se ne sta andando proprio in queste ore e che saranno dunque celebrati in questo Speciale di Techetechetè in onda domani pomeriggio a partire dalle ore 15:30 su Rai1. Ed ora rivediamo Raffaella ospite del Festival di Sanremo 1983 reduce da Fantastico 3 e alla vigilia di “Pronto Raffaella” con il brano “Soli sulla luna” :