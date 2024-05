Gli ascolti tv del venerdì, con i David di Donatello, Viola come il mare, un doc su Milva, Propaganda Live, Fratelli di Crozza… I dati Auditel di ieri

Gli ascolti tv del venerdì, con la cerimonia di consegna dei David di Donatello su Rai 1, Viola come il mare su Canale 5, Propaganda Live su La7, Fratelli di Crozza su Nove. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 David di Donatello 2024 ha registrato nel red carpet 3.190.000 telespettatori, share 15.79% e nella serata 2.818.000, 17.28%. Su Canale 5 Viola come il mare 2 ha ottenuto 2.899.000 telespettatori, share 16.69%. Su Rai 2 il film Diabolik – Ginko all’attacco! 1.133.000 telespettatori, share 6.14%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.265.000, 8.72%. Su Italia 1 il film Tata Matilda e il grande botto è stato visto da un netto di 786.000 telespettatori, share 4.13%. Su Rai 3 il doc Milva, diva per sempre è stato visto da 594.000 telespettatori, share 3.29%. Su La7 Propaganda Live 868.000 telespettatori, share 5.84%. Su Tv8 MasterChef Italia 13 456.000, 2.38%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.038.000 telespettatori, share 5.43%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.256.000, 22.42%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.954.000 telespettatori, share 19.62%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 839.000 telespettatori, share 4.13% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 947.000, 5.48% e a seguire La gioia della musica 839.000, 4.57%, Il cavallo e la torre 1.192.000, 6.11%; Un posto al sole che registra 1.577.000, 7.76%. NCIS su Italia 1 registra 1.130.000 telespettatori, share 5.80% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 740.000 telespettatori, share 3.73%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.627.000 telespettatori, share 8.18%, mentre su Tv8 Tris per vincere ha ottenuto 364.000 telespettatori, share 1.82% e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 635.000 telespettatori, share 3.19%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.969.000, 25.03%, e nel game un netto di 4.200.000, 28.15%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.745.000 telespettatori, share 16.11% e nel game un netto di 2.710.000, 19.30%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 608.000, 3.60%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 430.000 telespettatori, share 2.68%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 613.000 telespettatori, share 3.60%, mentre su La7 Padre Brown 206.000, 1.53%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 296.000 telespettatori, share 8.30%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 800.000, 18.22%; a seguire Storie Italiane 761.000, 18.73%, e la Cerimonia di Presentazione dei Candidati ai David di Donatello 850.000, 13.28%; È sempre Mezzogiorno menù ha ottenuto 1.706.000, 14.92%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 332.000, 8.15%, nel segmento Glass Cam 504.000, 11.52% e nel programma 952.000, 18.55%; E viva il Videobox 317.000, 6.37%; I fatti vostri ha registrato 548.000 telespettatori, share 9.88%, e 1.058.000, 11.59%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 291.000, 5.54%, nel programma 205.000, 4.34% e nel segmento Extra 135.000, 3.17%, ReStart 148.000, 3.65%, Elisir nella presentazione 194.000, 4.63%, e nel programma 346.000, 6.61%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 639.000, 5.59% e Passato e Presente 441.000, 3.52%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 851.000 telespettatori, share 19.29% e 702.000, 17.39%, con Forum a 1.292.000, 18.34%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 336.000 telespettatori, share 5.94% e su Rete 4 Tempesta d’amore 224.000, 5.51%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 219.000 telespettatori, share 4.36% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 576.000, 5.05%. La7 ha ottenuto con Omnibus 108.000 telespettatori, share 2.75%, nel segmento News 146.000, 3.17% e nel Dibattito 181.000, 3.88%; quindi Coffee Break 164.000, 4.01% e L’aria che tira 319.000, 6.06% e L’aria che tira Oggi 389.000, 3.86%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.608.000, 13.42%, e nel programma 1.504.000, 14.67%, Il Paradiso delle Signore 1.922.000, 21.98%; La Vita in diretta nella presentazione 1.622.000, 20.61%, e nel programma 1.917.000, 21.28%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 936.000 telespettatori, share 8.11%; Bella Ma’ 511.000, 5.80%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 538.000, 6.44%; Geo 948.000, 10.51%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.695.000 telespettatori, share 21.81%, Endless Love 2.480.000, 20.78%, Uomini e donne (live) 2.729.000, 26.02%, e nel Finale 1.967.000, 21.80%; Amici di Maria De Filippi 1.569.000, 18.05%; La promessa 1.658.000, 20.16%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.281.000, 16.20%; nella seconda 1.173.000, 13.11% e nel segmento I Saluti 1.242.000, 12.40%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 391.000 telespettatori, 3.20%, mentre The Mentalist 330.000, 4.01%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 696.000 telespettatori, 6.02% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 453.000, 5.07%, e il film Ben Hur (II parte) un netto di 480.000, 5.46%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 392.000 telespettatori, share 3.31%; nel programma 359.000, 3.78% e nel segmento Focus 308.000, 3.63%. C’era una volta… il Novecento un netto di 196.000, 1.93%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 ha registrato un netto di 511.000 telespettatori, share 9.93%. Su Rai 2 ATuttoCampo 233.000, 2.15%; Paradise – La finestra sullo showbiz 76.000, 1.68%. Su Rai 3 Blob presenta Gianni & Co 353.000, 2.83%; Tg3 LineaNotte 161.000, 2.24%. Su Canale 5 il film Che pasticcio, Bridget Jones! 391.ooo, 8.44%. Su Italia 1 il film La famiglia del professore matto un netto di 390.000, 4.29%. Su Rete 4 East New York un netto di 328.000, 8.25%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.909.000, 23.21%; ore 20:00 4.214.000, 23.96%.

2.909.000, 23.21%; 4.214.000, 23.96%. Tg2 ore 13:00 1.622.000, 13.5%; ore 20:30 1.002.000, 5.12%.

1.622.000, 13.5%; 1.002.000, 5.12%. Tg3 ore 14:30 1.191.000, 10.02%; ore 19:00 1.441.000, 11%.

1.191.000, 10.02%; 1.441.000, 11%. Tg5 ore 13:00 2.864.000, 23.64%; ore 20:00 3.461.000, 19.39%.

2.864.000, 23.64%; 3.461.000, 19.39%. Studio Aperto ore 12:25 1.089.000, 11.15%; ore 18:30 369.000, 3.62%.

1.089.000, 11.15%; 369.000, 3.62%. Tg4 ore 12.00 305.000, 4.17%; ore 18:55 506.000, 3.87%.

305.000, 4.17%; 506.000, 3.87%. Tg La7 ore 13:30 616.000, 4.96%; ore 20:00 1.429.000, 8.03%.

