Gli ascolti tv dell’ultimo giorno di trasmissione per gran parte del daytime feriale della stagione tv. L’estate è iniziata. E la serata è stata vinta dall’evento speciale per ricordare Lucio Dalla all’Arena di Verona che ha registrato 3,8 milioni di telespettatori mentre su Canale 5 la prima tv della quarta stagione di New Amsterdam ha raccolto 1,4 milioni, poco più di quanto fatto da Quarto Grado, che registra un ottimo 1,2 mln. Seguono praticamente appaiati, in termini di teste, Aldo, Giovanni e Giacomo su Italia 1 ed NCIS su Rai 2. Il film su Rai 3 ottiene 625mila, mentre Propaganda Live 574mila; il best of di Crozza ottiene un buon dato con 450mila telespettatori.

Nel daytime ormai in chiusura Oggi è un altro giorno saluta con 1.9 milioni, mentre La vita in diretta con 1,7. In mattinata l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno si attesta a 1,7 milioni.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 DallarenaLucio ha registrato 3.781.000 telespettatori, share 25,31%.

Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.008.000 telespettatori, share 5,65%. NCIS Hawaii 752.000, 4,54%.

Su Rai 3 Il film Non succede, ma se succede ha registrato 625.000 telespettatori, share 3,76%.

Su Canale 5 La serie New Amsterdam IV ha registrato 1.408.000 telespettatori, share 9,6%. Nel dettaglio la prima puntata 1.790.000, 10,19% e nella seconda 1.370.000, 8,57%.

Su Italia 1 Il film Il ricco, il povero e il maggiordomo ha registrato un netto di 1.051.000 telespettatori, share 6,28%.

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.200.000 telespettatori, share 9,13%.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 574.000 telespettatori, share 4,63%.

Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone è stata vista da 373.000 telespettatori, share 2,5%.

Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 450.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.187.000 telespettatori, share 24,10%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 661.000 telespettatori, share 3,77%.

Su Rai 3 Blob 812.000, 5,51%. La gioia della musica 872.000, 5,47%. Un posto al sole 1303.000, 7,50%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.152.000 telespettatori, share 18,07%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.173.000 telespettatori, share 6,90%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 750.000 telespettatori, share 4,53% e 811.000, 4,62%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.179.000 telespettatori, share 6,88%.

Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 385.000 telespettatori, share 2,3%.

Su Nove Deal with it ha registrato 286.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.434.000 telespettatori, share 24% e nel game un netto di 3.411.000, 26,95%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 524.000 telespettatori, share 3,63%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1635.000 telespettatori, share 17,07% e nel game un netto di 2483.000, 20,19%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 525.000 telespettatori, share 3,75%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 668.000 telespettatori, share 4,46%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 639.000, 14,65%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 625.000 telespettatori, share 14,67%. Storie italiane nella prima parte 600.000, 14,93% e nella seconda 618.000, 12,35%. È sempre Mezzogiorno 1.719.000, 17,61%.

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 639.000, 14,65%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 625.000 telespettatori, share 14,67%. Storie italiane nella prima parte 600.000, 14,93% e nella seconda 618.000, 12,35%. È sempre Mezzogiorno 1.719.000, 17,61%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 665.000 telespettatori, share 12% e nella seconda 933.000, 10,34%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 294.000, 6,52% e nel segmento Extra 230.000, 5,71%. Elisir nella presentazione 190.000, 4,58% e nel programma 309.000, 6,05%. Dopo il TG Quante Storie 693.000, 6,18%. Passato e presente 509.000, 4,11%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 835.000, 18,82% e nella seconda 797.000, 19,82%. Forum ha registrato 1.264.000 telespettatori, share 18,22%.

Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 175.000 telespettatori, share 3,20%.

Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 95.000 telespettatori, share 2,01%. Dopo il Tg Il Segreto 142.000, 1,48%. Slow Tour Padano 323.000, 2,67%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.887.000, 17,70%. Sei sorelle ha registrato 1.197.000, 14,51%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.490.000, 18,36% e nel programma 1.709.000, 20,19%.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.887.000, 17,70%. Sei sorelle ha registrato 1.197.000, 14,51%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.490.000, 18,36% e nel programma 1.709.000, 20,19%.

Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 282.000 telespettatori, share 2,43%.

Su Rai 3 Overland 18 381.000, 4,73% e 531.000, 6,57%. Geo Magazine ha registrato 872.000 telespettatori, share 9,75%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.541.000 telespettatori, share 20,66%. Una Vita 2.420.000, 22,53%. Brave and Beautiful 1.517.000, 18,62%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.277.000, 16,02% e nella seconda 1.312.000, 15,40%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 544.000 telespettatori, 4,46%. NCIS Los Angeles un netto di 292.000, 3,51%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 612.000 telespettatori, 5,54% di share. Tg4 – Diario di guerra 329.000, 3,91%. Il film Last Vegas un netto di 266.000, 3,15%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Ciao Lucio 1.664.000, 22,43%. Tv7 ha registrato 603.000 telespettatori, share 14,12%.

Su Rai 1 Ciao Lucio 1.664.000, 22,43%. Tv7 ha registrato 603.000 telespettatori, share 14,12%.

Su Rai 2 Vitalia ha registrato 233.000 telespettatori, share 1,73%.

Su Rai 3 Io li conoscevo bene 221.000, 1,96%. Tg3 Lineanotte ha registrato 195.000 telespettatori, share 2,80%.

Su Canale 5 La serie New Amsterdam IV ha registrato 1.156.000 telespettatori, share 10%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.928.000, 23,61%; ore 20:00 3.852.000, 25,58%.

Tg1 ore 13:30 2.928.000, 23,61%; ore 20:00 3.852.000, 25,58%.

Tg2 ore 13:00 1.588.000, 13,46%; ore 20:30 860.000, 5,16%.

Tg3 ore 14:30 1.303.000, 11,49%; ore 19:00 1.383.000, 11,97%.

Tg5 ore 13:00 2.639.000, 22,17%; ore 20:00 3.137.000, 20,51%.

Studio Aperto ore 12:25 1.166.000, 12,09%; ore 18:30 457.000, 5,03%.

Tg4 ore 12.00 198.000, 2,73%; ore 18:55 420.000, 3,51%.

Dati AUDITEL™