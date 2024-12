Gli ascolti tv di uno sprazzo di ‘ferialità’ dopo i giorni di Festa, con i palinsesti che si adeguano.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Aladdin ha registrato un netto di 2.543.000 telespettatori, share 15.29%. Su Canale 5 Il conte di Montecristo ha ottenuto 3.518.000 telespettatori, share 20.50%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio 748.000 telespettatori, share 4.97%. Su Rai 3 Caro Marziano – Speciale Natale è stato visto da 1.363.000 telespettatori, share 7.45%. Su Rete 4 il Natale a tutti i costi ha registrato 934.000, 5.34%. Su Italia 1 il film Codice d’onore è stato visto da un netto di 1.207.000 telespettatori, share 10.16%. Su La7 il doc Nel nostro cielo un rombo di tuono 398.000 telespettatori, share 2.61%. Su Tv8 il film Natale e altri rimedi 489.000, 2.74%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 533.000 telespettatori, share 3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi 5.576.000, 27.62%; Striscia la notizia su Canale 5 3.270.000 telespettatori, share 16.23%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.271.000, 6.79% e a seguire Via dei Matti N.0 1.093.000, 5.61%; Il cavallo e la torre 1.404.000, 7.06%; Un posto al sole 1.582.000, 7.78%. Navy NCIS su Italia 1 registra 1.390.000 telespettatori, share 6.91% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 699.000 telespettatori, share 3.53% e 622.000, 3.06%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.504.000 telespettatori, share 7.41%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 574.000 telespettatori, share 2.87% e su Nove Cash or trash? ha registrato 432.000 telespettatori, share 2.16%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.787.000, 19.23%, e nel game un netto di 4.077.000, 24.12%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 2.126.000 telespettatori, share 15.40% e nel game un netto di 3.323.000, 20.67%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 586.000, 3.17%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 714.000 telespettatori, share 3.94%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 741.000 telespettatori, share 4.01%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 253.000, 1.63%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 399.000 telespettatori, share 14.72%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 992.000, 20.27%; Storie Italiane nella prima parte 950.000, 19.17%, e nella seconda 943.000, 17.48%; È sempre Mezzogiorno Menù 1.693.000, 16.50%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 251.000, 5.11%; I Fatti Vostri ha registrato 510.000, 8.63% e 843.000, 8.69%. Su Rai 3 il film Stanlio e Ollio – Il compagno B ha ottenuto 141.000, 3.04%; il film Il visionario mondo di Louis Wain 92.000, 1.86%; Elisir – Le Strenne 217.000, 3.93%; dopo il Tg3 Mestieri della Tv 421.000, 4.20%; Quante Storie ha ottenuto 404.000, 3.30%; Passato e Presente 420.000, 2.98%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 988.000 telespettatori, share 20.07% e 884.000, 17.86%, con Forum a 1.046.000, 13.91%. Su Italia 1 il film Il principe d’Egitto ha registrato un netto di 140.000 telespettatori, share 2.87% e il film Mummie – A spasso nel tempo un netto di 193.000, 3.26%. Su Rete 4 Terra Amara 310.000, 6.29%; Tempesta d’amore 328.000, 6.17% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 701.000, 5.63%. La7 ha ottenuto con Omnibus 122.000 telespettatori, share 3.65%, nel segmento News 113.000, 4.16% e nel Dibattito 154.000, 3.22%; quindi Coffee Break 155.000, 3.13% e L’aria che tira 199.000, 3.54% e L’aria che tira Oggi 356.000, 3.31%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.811.000, 14.68%, nella seconda 1.564.000, 16.07% e nella parte special 1.465.000, 16.12%; il film Mia e il leone bianco 1.324.000, 11.87%. Su Rai 2 il film Un angelo tutto per me un netto di 450.000, 3.70%; il film Un fantasma accanto a me 356.000, 3.76%; Le indagini di Sister Boniface 379.000, 3.60%. Su Rai 3 Genitori che fare? 420.000, 4.24%, Cino Del Duca. Una passione, due nazioni 346.000, 3.74%; Geo 1.350.000, 11.60%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.066.000 telespettatori, share 14.95%, il film tv A passo di danza un netto di 1.483.000, 12.93%; My Home My Destiny 1.197.000, 12.96%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.599.000, 16.03%, nella seconda 1.742.000, 15.43% e nei saluti 1.611.000, 12.78%. Su Italia 1 il film Natale a 8 bit ha registrato un netto di 509.000 telespettatori, 4.51%; il film Mi sono perso il Natale un netto di 470.000, 4.66%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 746.000 telespettatori, 6.07% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 515.000, 5.46%, e il film La casa stregata un netto di 510.000, 4.55%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 485.000, 3.83%, nel programma 369.000, 3.63%, Una giornata particolare 308.000, 2.93%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 511.000, 8.24%; su Rai 2 Love Game, il gioco dell’amore – Christmas Edition 249.000, 4.94%. Su Rai 3 Mare Aperto. Missioni in prima linea 425.000, 3.56%. Su Canale 5 il film Il giorno più bello del mondo un netto di 754.000, 10.36%. Su Italia 1 Proposta indecente ha registrato un netto di 292.000, 6.18%. Su Rete 4 il film Moschettieri del Re – La penultima missione un netto di 325.000, 4.43%. Su La7 La7 Doc 205.000, 2.77%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.527.000, 24.87%; ore 20:00 4.586.000, 24.23%.

Tg2 ore 13:00 1.728.000, 13.29%; ore 20:30 893.000, 4.49%.

Tg3 ore 14:30 1.739.000, 13.71%; ore 19:00 2.179.000, 14%.

Tg5 ore 13:00 2.822.000, 21.33%; ore 20:00 3.702.000, 19.34%.

Studio Aperto ore 12:25 1.097.000, 10.56%; ore 18:30 779.000, 5.82%.

Tg4 ore 12.00 374.000, 4.80%; ore 18:55 617.000, 3.97%.

Tg La7 ore 13:30 775.000, 5.53%; ore 20:00 1.428.000, 7.45%.

