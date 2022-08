Gli ascolti tv del venerdì, l’ultimo davvero estivo di quest’anno, con Rai 1 che propone un’altra puntata in replica di Cavalli di Battaglia di e con Gigi Proietti, mentre Canale 5 affida, con successo, agli intrighi e agli amori di Grand Hotel. Per il resto, il palinsesto di prima serata si muove tra le repliche di Terzo Indizio e di Fratelli di Crozza e tra puntate inedite di Chicago Med. Interessante su Rai 2 il doc di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega, che però non avrà portato la rete alle vette toccate con la musica o con lo sport nelle settimane precedenti.

Ma andiamo a vedere come sono andati di ascolti tv di ieri, non appena disponibili di dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie Grand Hotel – Intrighi e passioni ha ottenuto 1.601.000 telespettatori, share 15,5%, mentre su Rai 1 Cavalli di battaglia, con Gigi Proietti, ha registrato 1.079.000 telespettatori, share 10,6%. Su Rete 4 Terzo indizio, in replica, ha registrato 883.000, 7,7% mentre su Italia 1 la serie Chicago Med è stata vista da un netto di 832.000 telespettatori, share 6,3%. Su Rai 3 il film Gli infedeli è stato visto da 775.000 telespettatori, share 5,9% seguito su La7 Eden – Un pianeta da salvare 438.000 telespettatori, share 4%. Su Tv8 I delitti del BarLume registra 387.000, 3%, e I Migliori Fratelli di Crozza su Nove 386.000 telespettatori, share 3%. Chiude Rai 2 con il doc Sogni di Grande Nord 326.000 telespettatori, share 2,5%.