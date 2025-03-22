Gli ascolti tv del venerdì, col talent senior di Rai 1, la fiction di Canale 5 e nuovi appuntamenti con Crozza e Propaganda Live

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato un netto di 3.770.000 telespettatori, share 23.95%. Su Canale 5 la serie Le onde del passato ha ottenuto un netto di 2.167.000 telespettatori, share 13.20%. Su Rai 2 il film Dicono di te un netto di 526.000 telespettatori, share 2.95%. Su Rai 3 Newsroom è stato visto nella presentazione da 517.000 telespettatori, share 2.60%, e nel programma 433.000, 2.41%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.317.000, 9.47%. Su Italia 1 il film Aftermath – In trappola è stato visto da un netto di 1.136.000 telespettatori, share 6.47%. Su La7 Propaganda Live 940.000 telespettatori, share 7.28%. Su Tv8 MasterChef Italia 493.000, 2.68% e 370.000, 3.03%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.078.000 telespettatori, share 5.98%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.363.000, 22.62%; Affari Tuoi 5.670.000, 27.98%; Striscia la notizia su Canale 5 2.679.000 telespettatori, share 13.22%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.014.000, 5.51% e a seguire Fin che la barca va 1.036.000, 5.43%; Il cavallo e la torre 1.259.000, 6.33%; Un posto al sole 1.563.000, 7.68%. NCIS su Italia 1 registra 1.381.000 telespettatori, share 6.86% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 971.000 telespettatori, share 4.92% e 934.000, 4.57%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.780.000 telespettatori, share 8.73%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 372.000 telespettatori, share 1.87% e su Nove Don’t Forget the Lyrics è ha registrato 493.000 telespettatori, share 2.45%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.007.000, 23.04%, e nel game un netto di 4.300.000, 26.40%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.066.000 telespettatori, share 17.13% e nel game un netto di 2.979.000, 19.43%. Su Rai 2 Calcio: Amichevole U21 Italia – Olanda ha ottenuto un netto di 497.000, 3.50%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 704.000 telespettatori, share 3.98%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 862.000 telespettatori, share 4.76%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 318.000, 2.2%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 495.000 telespettatori, share 13.17%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 942.000, 21%; Storie Italiane nella prima parte 939.000, 21.87%, e nella seconda 1.058.000, 21.40%; È sempre Mezzogiorno 1.876.000, 20.32%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 188.000, 4.23%; Atletica Leggera – Campionati del Mondo Indoor hanno registrato 297.000, 4.28%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 235.000, 4.76%, e nel segmento Extra 173.000, 3.88%; ReStart 181.000, 4.33%; Elisir nella presentazione 156.000, 3.72%, e nel programma 166.000, 3.77%; Tg3 Speciale 168.000, 3.23% e 465.000, 5.11%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 456.000, 4.26%; Passato e Presente 436.000, 3.61%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 908.000 telespettatori, share 20.27% e 766.000, 18.05%, con Forum a 1.249.000, 18.35%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 219.000 telespettatori, share 4.86% e 281.000, 4.61% e su Rete 4 Endless Love 179.000, 3.95%; Tempesta d’amore 240.000, 5.61%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 242.000 telespettatori, share 4.93% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 679.000, 6.26%. La7 ha ottenuto con Omnibus 156.000 telespettatori, share 4.25%, nel segmento News 153.000, 3.82% e nel Dibattito 218.000, 4.58%; quindi Coffee Break 206.000, 4.82% e L’aria che tira 291.000, 5.77% e L’aria che tira Oggi 476.000, 5.05%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.917.000, 17.03%, e nella seconda 1.675.000, 18.55%; Il Paradiso delle Signore 1.828.000, 21.59%; La vita in diretta nella presentazione 1.891.000, 22.54%, e nel programma 2.197.000, 22.51%. Su Rai 2 Atletica Leggera – Campionati del Mondo Indoor 555.000, 4.62%, Ore 14 light un netto di 760.000, 7.06%; BellaMa’ nella prima parte 502.000, 5.76%, e nella seconda 706.000, 8.42%; La porta magica 444.000, 5.26%. Su Rai 3 Gocce di Petrolio 292.000, 3.35%, Il tempo del Futurismo 317.000, 3.78%, Geo 1.018.000, 10.11%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.082.000 telespettatori, share 17.21%, Tradimento 2.251.000, %; Uomini e donne 2.348.000, 23.77% e nel finale 1.738.000, 20.05%; Amici di Maria De Filippi 1.456.000, 17.29%; My Home My Destiny 1.333.000, 16.01%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.042.000, 12.39%, nella seconda 1.264.000, 13.19% e nei saluti 1.366.000, 12.55%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 552.000 telespettatori, 4.66%; Lethal Weapon 462.000, 5.04%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 797.000 telespettatori, 7.22% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 499.000, 5.78%, e il film Tango & Cash un netto di 286.000, 3.01%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 515.000, 4.51%, nel programma 424.000, 4.65% e nel segmento Focus 342.000, 4.07%; La Torre di Babele Doc 240.000, 2.45%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 599.000, 10.47%; Rai 2 Tango ha registrato 143.000 telespettatori, share 1.61%. Su Rai 3 il docufilm La verità del male – Il processo Priebke 284.000, 2.27%; Tg3 LineaNotte 214.000, 3.19%. Su Canale 5 il film Ti presento Sofia ha registrato un netto di 268.000, 6.40%. Su Italia 1 il film L’uomo invisibile ha registrato un netto di 329.000, 4.98%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.397.000, 27.87%; ore 20:00 4.400.000, 23.64%.

3.397.000, 27.87%; 4.400.000, 23.64%. Tg2 ore 13:00 1.313.000, 11.68%; ore 20:30 684.000, 3.43%.

1.313.000, 11.68%; 684.000, 3.43%. Tg3 ore 14:30 1.285.000, 11.17%; ore 19:00 1.855.000, 12.66%.

1.285.000, 11.17%; 1.855.000, 12.66%. Tg5 ore 13:00 2.496.000, 21.83%; ore 20:00 3.467.000, 18.45%.

2.496.000, 21.83%; 3.467.000, 18.45%. Studio Aperto ore 12:25 1.089.000, 11.64%; ore 18:30 602.000, 5.21%.

1.089.000, 11.64%; 602.000, 5.21%. Tg4 ore 12.00 445.000, 6.36%; ore 18:55 629.000, 4.30%.

445.000, 6.36%; 629.000, 4.30%. Tg La7 ore 13:30 746.000, 6.16%; ore 20:00 1.492.000, 7.93%.

Dati AUDITEL™