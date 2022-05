Ascolti tv venerdì 20 maggio 2022: The Band, L’Isola dei Famosi

Gli ascolti tv del venerdì, con l’ultima di The Band, L’Isola dei famosi e l’ultimo appuntamento live con Fratelli di Crozza. Vittoria di misura sul fronte teste per L’isola dei famosi che registra 2,4 milioni contro i 2,2 della finale di The Band su Rai 1. Terza piazza per NCIS a 1,3 seguito da Fratelli di Crozza a 1,2 milioni che supera di misura Quarto Grado. Rocky Balboa su Italia 1 supera anche il doc su Giovanni Falcone su Rai 3, che però fa poco meglio di Propaganda Live.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Band , la finale, ha registrato 2.207.000 telespettatori, share 14,41%.

, la finale, ha registrato 2.207.000 telespettatori, share 14,41%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.288.000 telespettatori, share 6,60%. NCIS Hawaii 861.000, 4,93%.

ha registrato 1.288.000 telespettatori, share 6,60%. 861.000, 4,93%. Su Rai 3 Il doc Chiedi chi era Giovanni Falcone ha registrato 750.000 telespettatori, share 4,09%.

ha registrato 750.000 telespettatori, share 4,09%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 2.406.000 telespettatori, share 19,23%.

ha registrato 2.406.000 telespettatori, share 19,23%. Su Italia 1 Il film Rocky Balboa ha registrato 889.000 telespettatori, share 5,05%.

ha registrato 889.000 telespettatori, share 5,05%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.155.000 telespettatori, share 8,09%.

ha registrato 1.155.000 telespettatori, share 8,09%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 723.000 telespettatori, share 5,38%.

ha registrato 723.000 telespettatori, share 5,38%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone è stata vista da 264.000 telespettatori, share 2,2%.

è stata vista da 264.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.178.000 telespettatori, share 6,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4317.000 telespettatori, share 23,16%.

ha registrato 4317.000 telespettatori, share 23,16%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 729.000 telespettatori, share 3,87%.

ha registrato 729.000 telespettatori, share 3,87%. Su Rai 3 Blob 790.000, 5,01%. La gioia della musica 979.000, 5,73%. Un posto al sole 1.511.000, 8,07%.

790.000, 5,01%. 979.000, 5,73%. 1.511.000, 8,07%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.160.000 telespettatori, share 16,90%.

ha registrato 3.160.000 telespettatori, share 16,90%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.311.000 telespettatori, share 7,20%.

ha registrato 1.311.000 telespettatori, share 7,20%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 867.000 telespettatori, share 4,97% e 830.000, 4,41%.

ha registrato 867.000 telespettatori, share 4,97% e 830.000, 4,41%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.212.000 telespettatori, share 6,64%.

ha registrato 1.212.000 telespettatori, share 6,64%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 362.000 telespettatori, share 2%.

ha registrato 362.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Deal with it ha registrato 275.000 telespettatori, share1,5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.532.000 telespettatori, share 23,95% e nel game un netto di 3.747.000, 28,27%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.532.000 telespettatori, share 23,95% e nel game un netto di 3.747.000, 28,27%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 588.000 telespettatori, share 3,87%.

ha registrato un netto di 588.000 telespettatori, share 3,87%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.763.000 telespettatori, share 17,85% e nel game un netto di 2.554.000, 19,99%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.763.000 telespettatori, share 17,85% e nel game un netto di 2.554.000, 19,99%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 539.000 telespettatori, share 3,64%.

ha registrato 539.000 telespettatori, share 3,64%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 764.000 telespettatori, share 4,79%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria un netto di 707.000, 15,56%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 574.000 telespettatori, share 15,30%. Storie italiane nella prima parte 581.000, 16,42% e nella seconda 654.000, 13,69%. È sempre Mezzogiorno 1.657.000, 17,80%.

un netto di 707.000, 15,56%. ha totalizzato un netto di 574.000 telespettatori, share 15,30%. nella prima parte 581.000, 16,42% e nella seconda 654.000, 13,69%. 1.657.000, 17,80%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 588.000 telespettatori, share 10,9% e nella seconda 849.000, 9,6%.

ha registrato nella prima parte 588.000 telespettatori, share 10,9% e nella seconda 849.000, 9,6%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 336.000, 7,95% e nel segmento Extra 211.000, 5,98%. Elisir nella presentazione 176.000, 4,34% e nel programma 333.000, 6,75%. Dopo il TG Quante Storie 464.000, 4,32%. Passato e presente 336.000, 2,74%.

ha registrato 336.000, 7,95% e nel segmento Extra 211.000, 5,98%. nella presentazione 176.000, 4,34% e nel programma 333.000, 6,75%. Dopo il TG 464.000, 4,32%. 336.000, 2,74%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 774.000, 19,58% e nella seconda 736.000, 20,97%. Forum ha registrato 1.379.000 telespettatori, share 20,66%.

nella prima parte 774.000, 19,58% e nella seconda 736.000, 20,97%. ha registrato 1.379.000 telespettatori, share 20,66%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 249.000 telespettatori, share 4,70%.

ha registrato 249.000 telespettatori, share 4,70%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 63.000 telespettatori, share 1,40%. Dopo il Tg Il Segreto 174.000, 1,89%. Slow Padano 308.000, 2,63%.

ha ottenuto 63.000 telespettatori, share 1,40%. Dopo il Tg 174.000, 1,89%. 308.000, 2,63%. Su La7 Omnibus ha registrato 198.000 telespettatori, share 4,57%, nel segmento News 153.000, 3,77% e nel Dibattito 200.000, 4,69%. Coffee Break 144.000, 4,04%. L’aria che tira 257.000, 5,21%; L’aria che tira – Oggi 489.000, 5,13%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.638.000, 15,15%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.449.000, 16,44%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.152.000, 15% e nel programma 1.580.000, 18,93%.

1.638.000, 15,15%. ha registrato 1.449.000, 16,44%. ha registrato nella presentazione 1.152.000, 15% e nel programma 1.580.000, 18,93%. Su Rai 2 Giro d’Italia – Giro in diretta ha registrato 1.131.000 telespettatori, share 10,62%; Giro all’arrivo 1.682.000, 19,45%. Processo alla Tappa 581.000, 7,46%.

ha registrato 1.131.000 telespettatori, share 10,62%; 1.682.000, 19,45%. 581.000, 7,46%. Su Rai 3 #Maestri .000, %. Speciale Tg3 .000, %. Aspettando Geo un netto di 384.000, 4,43%. Geo ha registrato 759.000 telespettatori, share 9,03%.

.000, %. .000, %. un netto di 384.000, 4,43%. ha registrato 759.000 telespettatori, share 9,03%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.445.000 telespettatori, share 19,78%. Una Vita 2.421.000, 20,52%. Uomini e donne 2.556.000, 24,97% e nel Finale 1.969.000, 22,12%. Brave and Beautiful 1.530.000, 18,56%. Pomeriggio Cinque 1.418.000, 17,10%.

ha registrato 2.445.000 telespettatori, share 19,78%. 2.421.000, 20,52%. 2.556.000, 24,97% e nel Finale 1.969.000, 22,12%. 1.530.000, 18,56%. 1.418.000, 17,10%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 570.000 telespettatori, 4,67%. NCIS Los Angeles un netto di 285.000, 3,51%.

ha registrato 570.000 telespettatori, 4,67%. un netto di 285.000, 3,51%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 784.000 telespettatori, 6,91% di share. Tg4 – Diario di guerra 293.000, 3,26%. Il film Qualcosa di cui sparlare un netto di 279.000, 3,32%.

ha registrato un netto di 784.000 telespettatori, 6,91% di share. 293.000, 3,26%. Il film un netto di 279.000, 3,32%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 362.000 telespettatori, share 3,10% e nel programma 300.000, 3,11%; Tagadà #Focus 251.000, 2,94%. Speciale TgLa7 374.000, 3,85%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 375.000 telespettatori, share 6,89%.

ha registrato 375.000 telespettatori, share 6,89%. Su Rai 2 Ore 14 Speciale 367.000, 2,87%. Vitalia ha registrato 104.000 telespettatori, share 1,51%.

367.000, 2,87%. ha registrato 104.000 telespettatori, share 1,51%. Su Rai 3 Io li conoscevo bene 382.000, 2,96%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 251.000 telespettatori, share 3,21%.

382.000, 2,96%. ha registrato un netto di 251.000 telespettatori, share 3,21%. Su Canale 5 Il film Mad Max: Fury Road ha registrato 270.000 telespettatori, share 3,91%.

ha registrato 270.000 telespettatori, share 3,91%. Su Italia 1 Il film Training Day ha registrato 275.000 telespettatori, share 6,36%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.027.000, 24,54%; ore 20:00 4.175.000, 24,64%.

3.027.000, 24,54%; 4.175.000, 24,64%. Tg2 ore 13:00 1.662.000, 14,71%; ore 20:30 976.000, 5,53%.

1.662.000, 14,71%; 976.000, 5,53%. Tg3 ore 14:30 1.082.000, 9,30%; ore 19:00 1.225.000, 10,17%.

1.082.000, 9,30%; 1.225.000, 10,17%. Tg5 ore 13:00 2.521.000, 21,96%; ore 20:00 3.199.000, 19,76%.

2.521.000, 21,96%; 3.199.000, 19,76%. Studio Aperto ore 12:25 1.023.000, 10,97%; ore 18:30 369.000, 3,93%.

1.023.000, 10,97%; 369.000, 3,93%. Tg4 ore 12.00 235.000, 3,37%; ore 18:55 374.000, 3%.

235.000, 3,37%; 374.000, 3%. Tg La7 ore 13:30 581.000, 4,72%; ore 20:00 886.000, 5,51%.

Dati AUDITEL™