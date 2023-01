Gli ascolti tv del venerdì, col ritorno di Propaganda Live in una serata che vede The Voice Senior su Rai 1, la fiction su Canale 5, approfondimenti di cronaca, film e serie tv. E anche un doppio annuncio di Amadeus, che in un momento ‘salotto’ nel Tg1 delle 20 ha presentato i Maneskin ospiti di Sanremo 2023. Ma vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior (live) ha registrato 4.032.000 telespettatori, share 23,8%, mentre su Canale 5 la serie Fosca Innocenti 2 ha ottenuto 2.512.000 telespettatori, share 14,40%. Su Italia 1 il film Mechanic: Resurrection è stato visto da un netto di 1.317.000 telespettatori, share 6,7%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.267.000, 8,36%. Su Rai 2 NCIS 879.000 telespettatori, share 4,2%, e NCIS Hawaii 555.000, 3%. Su La7 Propaganda Live 851.000 telespettatori, share 5,79%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 686.000 telespettatori, share 3,5%. Su Rai 3 il docufilm Viareggio 1969 è stato visto da 498.000 telespettatori, share 2,5%. Su Tv8 Cucine da incubo 366.000, 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 5.013.000 telespettatori, share 23,7%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.975.000 telespettatori, share 18,8%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.175.000 telespettatori, share 5,63% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 965.000, 4,86% e a seguire Caro Marziano 1.045.000, 5,11%, Il cavallo e la torre 1.445.000, 6,96%, quindi Un posto al sole che registra .000, %. NCIS su Italia 1 registra 1.228.000 telespettatori, share 5,86% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 841.000 telespettatori, share 4,05% e nella seconda 786.000, 3,71%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.402.000 telespettatori, share 6,65%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 444.000 telespettatori, share 2,11% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 502.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.537.000 telespettatori, share 23,53% e nel game un netto di 4.584.000, 26,02%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.341.000 telespettatori, share 16,20% e nel game un netto di 3.491.000, 20,21%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto un netto di 793.000, 4,09%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 646.000 telespettatori, share 3,40%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 796.000 telespettatori, share 3,98%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 177.000, 1,21%, e nel programma 307.000, 1,78%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 616.000 telespettatori, share 12,10%, mentre UnoMattina ha registrato 871.000, 17,68%; a seguire Storie Italiane 946.000, 19,23% e 1.079.000, 18,18%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.795.000, 17,04%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 632.000, 13,38%; Sci Coppa del Mondo – Discesa libera 418.000, 8,02%; I fatti vostri ha registrato 822.000 telespettatori, share 9,72%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 252.000, 4,91%, nel programma 349.000, 6,99%, e nel segmento Extra 287.000, 5,94%, mentre Elisir 378.000, 6,28%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 707.000, 5,91% e Passato e Presente 503.000, 3,76%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.153.000 telespettatori, share 23,06% e 949.000, 19,57%, con Forum a 1.432.000, 18,02%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 182.000 telespettatori, share 2,49% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 147.000 telespettatori, share 2,47% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 175.000, 1,64% e La signora in giallo 462.000, 3,54%. La7 ha ottenuto con Omnibus 116.000 telespettatori, share 2,94%, nel segmento News 109.000, 3,06% e nel Dibattito 201.000, 3,95%; quindi Coffee Break 144.000, 2,91% e L’aria che tira 211.000, 3,43% e L’aria che tira Oggi 321.000, 2,99%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.674.000, 13,01% e nel programma 1.783.000, 15,65%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.942.000, 19,62%, mentre La vita in diretta nella presentazione 2.223.000, 21,37% e nel programma 2.991.000, 24,40%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 834.000 telespettatori, share 6,75%; Bella ma’ un netto di 560.000, 5,52%; Nei tuoi panni 305.000, 2,80%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 1.022.000, 7,56%, Geo 1.489.000, 10,43%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.681.000 telespettatori, share 19,93%, Terra Amara 2.605.000, 20,35%, Uomini e donne (live) 2.872.000, 25,21%, e nel Finale 2.418.000. 23,67%; Amici di Maria De Filippi 1.925.000, 19,39%; GF Vip 1.600.000, 16,25%; Un altro domani 1.344.000, 13,10%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.355.000, 12,33%, nel programma 1.908.000, 15,37% e nel segmento I Saluti 1.871.000, 13,67%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 594.000 telespettatori, 4,57%, mentre The Mentalist 418.000, 3,53%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 642.000 telespettatori, 5,18% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 447.000, 4,38% e il film Sciarada un netto di 508.000, 4,34%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 335.000 telespettatori, share 2,62% e nel programma 385.000, 3,56% e Tagadà Focus 332.000, 3,35%. La7 doc 163.000, 1,50%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 ha registrato 771.000 telespettatori, share 12,05%. Su Rai 2 A tutto calcio 329.000, 2,47%. Su Rai 3 Il cacciatore di sogni 221.000, 1,48%; Ossi di Seppia 207.000 telespettatori, share 1,69%; Tg3 LineaNotte 220.000, 2,88%. Su Canale 5 il film Napoli velata un netto di 268.000, 6,02%. Su Italia 1 il film Demolition Man ha registrato un netto di 584.000 telespettatori, share 6,57%, mentre su Rete 4 All rise 234.000, 5,62%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.513.000, 26,06%; ore 20:00 4.977.000, 24,97%.

Tg2 ore 13:00 1.935.000, 15,40%; ore 20:30 1.175.000, 5,63%.

Tg3 ore 14:30 1.671.000, 13,15%; ore 19:00 2.080.000, 12,56%.

Tg5 ore 13:00 3.037.000, 23,87%; ore 20:00 4.231.000, 21,10%.

Studio Aperto ore 12:25 1.183.000, 11,08%; ore 18:30 655.000, 4,69%.

Tg4 ore 12.00 329.000, 4,08%; ore 18:55 826.000, 4,91%.

Tg La7 ore 13:30 513.000, 3,81%; ore 20:00 1.102.000, 5,49%.

