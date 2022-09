Gli ascolti tv di venerdì 2 settembre, che vede il ritorno di Bake Off Italia con la sua decima stagione e un debutto in onda in simulast praticamente su tutte le reti del gruppo Warner Bros. Discovery. Rai 1 torna alla fiction – per quanto in replica – dopo la riproposizione di Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti che era stato superato per teste da Canale 5. L’offerta più interessante della serata, però, la propone Rai 2 con i documentari su Franco Califano e Amanda Lear in prima e seconda serata. Per il resto siamo alle serie tv con Chicago Med su Italia 1, a Terzo Indizio in replica su Rete 4, a Eden su La7, ai film di Rai 3. Ma dalla prossima settimana, anche il venerdì va nel ‘regime’ autunnale.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri, non appena disponibili i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film tv Al posto suo, del ciclo Purché finisca bene, ha registrato 2.080.000 telespettatori, share 13,89%, mentre su Canale 5 la serie Fratelli Caputo ha ottenuto 1.481.000 telespettatori, share 10,70%. Su Italia 1 la serie Chicago Med è stata vista da un netto di 1.081.000 telespettatori, share 7,02%. Su Rete 4 Terzo indizio, in replica, ha registrato 888.000, 6,41%. Su Rai 3 il film Lacci è stato visto da 735.000 telespettatori, share 4,88%, seguito da Rai 2 con il doc Califano: tutto in un tempo piccolo a 614.000 telespettatori, share 3,96%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 503.000 telespettatori, share 4,109%. Il prime time su conclude I delitti del BarLume su Tv8 a 366.000, 2,5% e con Bake Off Italia 10 che in simulcast su Nove ottiene 211.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.318.000 telespettatori, share 19,69%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.615.000 telespettatori, share 15,57%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 683.000 telespettatori, share 4,08% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 763.000, 5,20% e a seguire La gioia della musica 728.000, 4,66%, Il cavallo e la torre a 1.268.000, 7,77%, quindi Un posto al sole 1.472.000, 8,71%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 984.000 telespettatori, share 5,93% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 862.000 telespettatori, share 5,29% e nella seconda 911.000, 5,38%. Su La7 In onda ha fatto registrare 934.000 telespettatori, share 5,53%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 465.000 telespettatori, share 2,8% e su Nove Deal With It ha registrato 219.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.192.000 telespettatori, share 22,73% e nel game un netto di 3.470.000, 28,46%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.355.000 telespettatori, share 14,75% e nel game un netto di 2.042.000, 17,28%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 575.000, 3,93%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 529.000 telespettatori, share 3,82%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown si ferma a 97.000, 1,19% e 112.000, 0,99%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 575.000 telespettatori, share 14,43%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 600.000, 16,04%; a seguire Linea Verde Estate 595.000, 15,18% e Camper ha ottenuto con 1.177.000, 14,84%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 410.000 telespettatori, share 6,28%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 232.000, 5,56% e nel segmento Extra 143.000, 3,78%, mentre Elisir – A gentile richiesta 112.000, 3,05%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 456.000, 4,94% e Passato e Presente 406.000, 3,44%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 697.000 telespettatori, share 17,21% e 638.000, 17,41%, con Forum a 1.226.000, 19,47%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 184.000 telespettatori, share 3,23% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 132.000 telespettatori, share 3,22% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 155.000, 1,75% e La signora in giallo 519.000, 4,50%. La7 ha ottenuto con Omnibus 142.000 telespettatori, share 3,52%, nel segmento News 110.000, 3,48% e nel Dibattito 119.000, 2,80%; quindi Coffee Break estate 151.000, 4,13% e L’aria che tira – Estate 219.000, 4,93% e L’aria che tira Oggi – Estate 334.000, 3,69%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 11 registra 1.343.000, 12,12% e 1.377.000, 15,75%, Sei sorelle raccoglie 896.000, 11,68% e a seguire Estate in diretta 1.315.000, 18,01%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 311.000 telespettatori, share 2,99%, mentre il match per Moldova – Italia per le Qualificazioni dei mondiali femminili 2023 ha ottenuto 290.000, 3,42%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 748.000, 7,72%, Ossi di Seppia ha ottenuto 277.000, 3,22%, e 245.000, 2,96%, mentre Geo Magazine 686.000, 9,22%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.414.000 telespettatori, share 20,77%, Una vita 2.253.000, 21,24% mentre Un altro domani 1.980.000, 21,85%, Terra amara 1.842.000, 23,59%. Dopo le soap il film tv Scritto nelle stelle un netto di 953.000, 13,23%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 526.000 telespettatori, 4,70%, mentre The Mentalist 240.000, 3,46%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 630.000 telespettatori, 6,23% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 316.000, 3,93% e il film La guerra di Troia un netto di 223.000, 3%. Su La7 Eden – Missione pianeta ha registrato 232.000 telespettatori, share 2,64% e I segreti della Corona 99.000, 1,45%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Un profilo per due ha registrato 544.000 telespettatori, share 7,60%. Su Rai 2 Queen Lear: le mille vite di Amanda Lear un netto di 428.000 telespettatori, share 3,60%, e Re-Start 207.000, 3,72%. Su Rai 3 Hudson & Rex ha registrato 363.000 telespettatori, share 3,59% e Tg3 LineaNotte 283.000, 4,55%. Su Canale 5 il doc Hitler contro Picasso e gli altri ha ottenuto un netto di 310.000, 5,74%. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato .000 telespettatori, share % e il film Whiteout – Incubo bianco 313.000, 4,96%. Su Rete 4 il film Michael Clayton un netto di 208.000, 4,39%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.836.000, 23,83%; ore 20:00 3.891.000, 25,86%.

2.836.000, 23,83%; 3.891.000, 25,86%. Tg2 ore 13:00 1.635.000, 14,77%; ore 20:30 1.114.000, 6,77%.

1.635.000, 14,77%; 1.114.000, 6,77%. Tg3 ore 14:30 1.420.000, 13,71%; ore 19:00 1.400.000,12,85%.

1.420.000, 13,71%; 1.400.000,12,85%. Tg5 ore 13:00 2.467.000, 21,95%; ore 20:00 2.996.000, 19,57%.

2.467.000, 21,95%; 2.996.000, 19,57%. Studio Aperto ore 12:25 1.178.000, 13,57%; ore 18:30 349.000, 4,12%.

1.178.000, 13,57%; 349.000, 4,12%. Tg4 ore 12.00 249.000, 3,85%; ore 18:55 513.000, 4,52%.

249.000, 3,85%; 513.000, 4,52%. Tg La7 ore 13:30 464.000, 3,93%; ore 20:00 786.000, 5,16%.

Dati AUDITEL™