Gli ascolti tv del venerdì, con gli appuntamenti canonici del feriale in prime time, ma anche con qualche approfondimento legato all’alluvione in Emilia Romagna. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 I migliori anni (live) ha registrato nella presentazione 3.511.000 telespettatori, share 17,26% e nel programma 3.190.000, 19,89%. Su Canale 5 l’ultima puntata de Il Patriarca ha ottenuto 2.684.000 telespettatori, share 15,97%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.254.000, 8,49%. Su Italia 1 il film Transporter 3 è stato visto da un netto di 1.146.000 telespettatori, share 6,25%. Su Rai 2 Speciale Tg2 Post – Alluvione Emilia-Romagna 917.000 telespettatori, share 4,63%. Su La7 Propaganda Live 882.000 telespettatori, share 6,25%. Su Rai 3 il film Ariaferma è stato visto da 598.000 telespettatori, share 3,25%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 584.000 telespettatori, share 3,20%. Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 390.000, 2,02%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque Minuti con Bruno Vespa 4.248.000, 22,04%; Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 4.664.000 telespettatori, share 22,85%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.567.000 telespettatori, share 17,46%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 884.000, 4,91% e a seguire La gioia della musica 935.000, 4,91%, Il cavallo e la torre 1.367.000, 6,93%, quindi Un posto al sole che registra 1.618.000, 7,91%. NCIS su Italia 1 registra 1.145.000 telespettatori, share 5,68% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 632.000 telespettatori, share 3,22% e nella seconda 607.000, 2,96%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.488.000 telespettatori, share 3,74%, mentre su Tv8 100% Italia – Il torneo dei Campioni ha ottenuto 394.000 telespettatori, share 1,94% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 669.000 telespettatori, share 3,31%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.995.000 telespettatori, share 23,21% e nel game un netto di 3.903.000, 25,22%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.981.000 telespettatori, share 16,32% e nel game un netto di 2.799.000, 18,75%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 611.000, 3,43%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 486.000 telespettatori, share 2,82%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 725.000 telespettatori, share 3,97%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 198.000, 1,60%, e nel programma 306.000, 2,06%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 717.000 telespettatori, share 14,48%, mentre UnoMattina ha registrato 845.000, 18,61%; a seguire Storie Italiane 885.000, 19,98% e 1.001.000, 18,72%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.651.000, 16,84%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 829.000, 16,67%; I fatti vostri ha registrato 489.000 telespettatori, share 8,13% e 1.004.000, 10,66%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 345.000, 6,70%, nel programma 416.000, 8,80%, e nel segmento Extra 245.000, 5,55%, mentre Elisir 305.000, 5,56%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 630.000, 5,55% e Passato e Presente 511.000, 3,98%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 890.000 telespettatori, share 19,18% e 858.000, 19,43%, con Forum a 1.417.000, 19,50%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 205.000 telespettatori, share 3,92% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 76.000 telespettatori, share 1,42% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 227.000, 2,34% e La signora in giallo 682.000, 5,49%. La7 ha ottenuto con Omnibus 159.000 telespettatori, share 3,31%, nel segmento News 105.000, 2.50% e nel Dibattito 164.000, 3,37%; quindi Coffee Break 166.000, 3,73% e L’aria che tira 323.000, 5,75% e L’aria che tira Oggi 397.000, 3,93%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.839.000, 14,76% e nel programma 1.706.000, 15,83%; a seguire Sei sorelle ha registrato 966.000, 10,65%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.554.000, 16,82% e nel programma 2.217.000, 22,16%. Su Rai 2 Giro d’Italia ha registrato 1.511.000 telespettatori, share 14,50%: nel dettaglio Giro in diretta 1.362.000, 12,53%; Giro all’Arrivo 1.949.000, 21,32%; Processo alla Tappa 902.000, 9,69%. Su Rai 3 Speciale Tg3 – Senza Fine 424.000, 4,34%; Aspettando Geo ha ottenuto 539.000, 5,94%, Geo 920.000, 9,14%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.453.000 telespettatori, share 18,96%, Terra Amara 2.616.000, 20,99%; Uomini e donne Story 1.852.000, 17,38% e nel Finale 1.368.000, 14,65%; L’Isola dei Famosi 1.342.000, 14,66%; Un altro domani 993.000, 10,88%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.215.000, 13,15%, nel programma 1.531.000, 15,56% e nel segmento I Saluti 1.465.000, 13,25%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 474.000 telespettatori, 3,73%, mentre Person of interest 259.000, 2,70%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 898.000 telespettatori, 7,62% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 419.000, 4,48% e il film Sua Maestà viene da Las Vegas un netto di 307.000, 3,08%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 283.000 telespettatori, share 2,29% e nel programma 314.000, 3,16% e Tagadà Focus 273.000, 3%. C’era una volta il Novecento un netto di 136.000, 1,35%; The Royals – Harry il ribelle 168.000, 1,81%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 ha registrato un netto di 704.000 telespettatori, share 12,89%. Su Rai 2 AtuttoCalcio .000, %. Su Rai 3 Ossi di seppia – Quello che ricordiamo – Battiato il rivoluzionario 228.000 telespettatori, share 1,76%; Tg3 LineaNotte 211.000, 2,71%. Su Canale 5 Station 19 ha registrato 549.000, 6,65%. Su Italia 1 il film Mission Impossible 3 un netto di 389.000, 5,66%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.467.000, 26,83%; ore 20:00 4.717.000, 25,77%.

3.467.000, 26,83%; 4.717.000, 25,77%. Tg2 ore 13:00 1.951.000, 16,32%; ore 20:30 1.282.000, 6,47%.

1.951.000, 16,32%; 1.282.000, 6,47%. Tg3 ore 14:30 1.404.000, 11,33%; ore 19:00 1.986.000, 14,07%.

1.404.000, 11,33%; 1.986.000, 14,07%. Tg5 ore 13:00 2.963.000, 24,36%; ore 20:00 3.948.000, 21,26%.

2.963.000, 24,36%; 3.948.000, 21,26%. Studio Aperto ore 12:25 1.150.000, 11,75%; ore 18:30 513.000, 4,46%.

1.150.000, 11,75%; 513.000, 4,46%. Tg4 ore 12.00 273.000, 3,59%; ore 18:55 675.000, 4,65%.

273.000, 3,59%; 675.000, 4,65%. Tg La7 ore 13:30 517.000, 4,03%; ore 20:00 1.042.000, 5,61%.

Dati AUDITEL™