Gli ascolti tv di un venerdì in cui cade il 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, e il primo anniversario della scomparsa di Andrea Purgatori, ricordato da La7 con uno Speciale Atlantide proprio sulla strage del 1992.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 TIM Summer Hits ha registrato un netto di 2.102.000 telespettatori, share 18%. Su Canale 5 il film Mio figlio ha ottenuto 1.930.000 telespettatori, share 16.61%. Su Rai 2 Miss Merkel – Morte al cimitero 491.000 telespettatori, share 3.86%. Su Rai 3 I ragazzi delle scorte è stato visto da 476.000 telespettatori, share 3.53% e 342.000, 2.86%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 781.000, 7.51%. Su Italia 1 il film Into the storm è stato visto da un netto di 769.000 telespettatori, share 6.05%. Su La7 Speciale Atlantide – Andrea Purgatori, Borsellino e le stragi 347.000 telespettatori, share 3.72%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Donne con le palle 355.000, 2.89%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 351.000 telespettatori, share 2.82%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.133.000, 15.21%; Paperissima Sprint Estate su Canale 5 2.187.000 telespettatori, share 15.72%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 549.000 telespettatori, share 3.94% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 776.000, 5.85% e a seguire Caro Marziano 1.027.000, 7.60%, Un posto al sole 1.366.000, 9.69%. NCIS su Italia 1 registra 987.000 telespettatori, share 7.10% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 627.000 telespettatori, share 4.59% e 724.000, 5.14%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.100.000 telespettatori, share 7.82%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 361.000 telespettatori, share 2.62% e su Nove Cash or Trash ha registrato 609.000 telespettatori, share 4.38%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.156.000, 23.82%, e nel game un netto di 2.943.000, 26.33%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti telespettatori 1.140.000, share 13.40% e nel game un netto di 1.779.000, 16.79%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 381.000, 3%. Su Italia 1 FBI Most Wanted ha ottenuto 398.000 telespettatori, share 3.20%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 431.000 telespettatori, share 3.35%, mentre su La7 Padre Brown 161.000, 1.56%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 519.000 telespettatori, share 16.53%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto 611.000, 17.22%; a seguire Camper in viaggio 889.000, 18.20%, Camper 1.442.000, 16.77%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 291.000, 4.67%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 181.000, 4.69%, nel programma 174.000, 4.76% e nel segmento Extra 133.000, 4.05%; Elisir – Il meglio di 157.000, 4.48%, Il Commissario Rex 211.000, 4.73%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 420.000, 5.33%, e 378.000, 3.72%; Passato e Presente 383.000, 3.44%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 624.000 telespettatori, share 18.16% e 567.000, 16.51%, con Forum a 1.054.000, 17.38%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 104.000 telespettatori, share 2.79% e 198.000, 3.63%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 153.000, 4.43%; Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 122.000 telespettatori, share 2.93% e dopo il Tg Detective in corsia un netto di 291.000, 3.03%. La7 ha ottenuto con Omnibus 133.000 telespettatori, share 4.84%, nel segmento News 139.000, 4.76% e nel Dibattito 188.000, 5.19%; quindi Coffee Break 204.000, 5.90% e L’aria che tira 256.000, 5.88% e L’aria che tira Oggi 378.000, 4.32%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 1.145.000, 11.61%, 1.078.000, 12.90%; Estate in diretta nella presentazione 1.386.000, 19%, e nel programma 1.754.000, 22.7%. Su Rai 2 Tour de France 2024 – 19a tappa: Embrun – Isola 2000 in Diretta 918.000, 9.59%, e all’Arrivo 1.539.000, 18.52%, Toureplay 886.000 telespettatori, share 11.57%. Su Rai 3 Il Provinciale 381.000, 4.54%, Di là dal fiume e tra gli alberi 335.000, 4.17%; Overland 541.000, 7.29%, Geo Magazine 663.000, 8.30%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.115.000 telespettatori, share 19.03%, Endless Love 1.970.000, 19.25%, The Family 1.577.000, 17.76%; La promessa 1.345.000, 16.55%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.192.000, 16.30%, nella seconda 1.013.000, 13.25% e nei saluti 812.000, 10.19%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 376.000 telespettatori, 3.55%, mentre The Mentalist 251.000, 3.31%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 543.000 telespettatori, 5.57% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 375.000, 4.51%, e il film Asso un netto di 269.000, 3.51%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 175.000 telespettatori, share 1.98%; C’era una volta… il Novecento un netto di 141.000, 1.77%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato un netto di 448.000 telespettatori, share 9.52%. Su Rai 2 I vinili di… 201.000, 2.27%. Su Rai 3 il film Butterflies in Berlin 165.000, 1.75%; Tg3 LineaNotte 170.000, 2.52%. Su Italia 1 il film Blu profondo 3 un netto di 417.000, 6.46%. Su Rete 4 East New York un netto di 155.000, 4.51%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.674.000, 23.81%; ore 20:00 3.120.000, 23.81%.

2.674.000, 23.81%; 3.120.000, 23.81%. Tg2 ore 13:00 1.311.000, 12.38%; ore 20:30 791.000, 5.75%.

1.311.000, 12.38%; 791.000, 5.75%. Tg3 ore 14:30 1.280.000, 12.72%; ore 19:00 1.204.000, 12.04%.

1.280.000, 12.72%; 1.204.000, 12.04%. Tg5 ore 13:00 2.356.000, 22.08%; ore 20:00 2.511.000, 18.93%.

2.356.000, 22.08%; 2.511.000, 18.93%. Studio Aperto ore 12:25 1.092.000, 12.77%; ore 18:30 319.000, 3.87%.

1.092.000, 12.77%; 319.000, 3.87%. Tg4 ore 12.00 296.000, 4.70%; ore 18:55 444.000, 4.43%.

296.000, 4.70%; 444.000, 4.43%. Tg La7 ore 13:30 556.000, 4.95%; ore 20:00 982.000, 7.41%.

Dati AUDITEL™