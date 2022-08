Gli ascolti tv di venerdì 19 agosto 2022, con la (seconda) settimana di Ferragosto che volge al termine e l’inizio della stagione tv sempre più vicina.

La giornata di ieri, però, vede ancora una ricca offerta di sport nel daytime e di repliche nel prime time, con Rai 1 che punta sui Cavalli di battaglia di Gigi Proietti & friends, Rai 2 che continua a seguire – con successo – gli Europei di Atletica in corso a Monaco, Canale 5 che dipana gli intrighi di Grand Hotel, film e serie tv.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie Grand Hotel – Intrighi e passioni ha ottenuto 1.591.000 telespettatori, share 13,12%, seguita da Rai 2 con gli Europei di Atletica di Monaco che su Rai 2 hanno registrato 1.523.000 telespettatori, share 10,98%; terza piazza per Rai 1 con Cavalli di battaglia che ha ottenuto un netto di 1.179.000 telespettatori, share 11,55%. Su Italia 1 la serie Chicago Med è stata vista da un netto di 896.000 telespettatori, share 7,01%. Su Rete 4 Terzo indizio, in replica, ha registrato 738.000, 6,32%, mentre Su Rai 3 il film Contromano è stato visto da 500.000 telespettatori, share 3,69%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 408.000 telespettatori, share 3,67%. Il prime time con I Migliori Fratelli di Crozza su Nove a 311.000 telespettatori, share 2,3% e con I delitti del BarLume su Tv8 a 309.000, 3,1%.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.782.000 telespettatori, share 18,62%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2222.000 telespettatori, share 14,77%. Su Rai 3 Blob 564.000, 4%, Viaggio in Italia 588.000, 4% e Il Santone 387.000, 2,59%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 790.000 telespettatori, share 5,30% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 737.000 telespettatori, share 4,95% e nella seconda 914.000, 6,15%. Su La7 In onda registra 856.000 telespettatori, share 5,72%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 399.000 telespettatori, share 2,7% e su Nove Deal with it ha raccolto 273.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.295.000 telespettatori, share 22,99% e nel game un netto di 3.466.000, 28,72%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1071.000 telespettatori, share 10,99% e nel game un netto di 1458.000, 12,39%. Su Rai 2 il Beach Volley ha ottenuto 481.000, 3,52%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 503.000 telespettatori, share 3,81%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 660.000 telespettatori, share 4,66%. Su La7 la serie Miss Marple 107.000, 1,06%.

Ascolti Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 618.000 telespettatori, share 16,03%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 729.000, 16,67%; Linea Verde Estate 702.000, 15,25%; UnoMattina Estate Più 766.000, 14,79%; Le vacanze di Camper ha ottenuto 1.201.000, 13,86%. Su Rai 2 la nave dei sogni ha registrato 426.000 telespettatori, share 5,77%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 246.000, 5,50% e nel segmento Extra 224.000, 5,15% e a seguire Elisir – A grande richiesta 170.000, 3,86%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 442.000, 4,77% e 442.000, 3,99%; Passato e Presente 410.000, 3,44%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 820.000 telespettatori, share 18,06% nella prima parte e 598.000, 13,86% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.293.000, 17,93%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 199.000 telespettatori, share 3,05% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 144.000 telespettatori, share 2,83% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 168.000, 1,73% e Hamburg Distretto 21 353.000, 3,01%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 145.000 telespettatori, share 3,66%, nel segmento News 70.000, 2,59% e nel Dibattito 145.000, 3,23%; quindi Coffee Break estate 141.000, 3,26% e L’aria che tira – Estate 194.000, 3,64%, con 265.000, 2,73% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 10 hanno registrato 1.258.000, 11,80% e 1.371.000, 15,04%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 889.000, 11,26%; a seguire Estate in diretta 1.479.000, 17,70%. Su Rai 2 gli Europei di Nuoto con i Tuffi hanno ottenuto un netto di 917.000, 10,43% e con gli Europei di Atletica 672.000, 5,52%. Su Rai 3 Rai Parlamento, Elezioni: interviste 272.000, 3%, Overland 487.000, 6,33% e Geo Magazine 641.000, 7,17%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2161.000 telespettatori, share 19,51%, mentre Terra Amara 2.033.000, 20,75%, Un altro domani 1.410.000, 17,15%. Dopo le soap il film tv Le regole del caos ha ottenuto un netto di 838.000, 10,33%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 535.000 telespettatori, 4,67%, mentre The Mentalist 350.000, 4,25%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 658.000 telespettatori, 6,35% di share; a seguire il Tg4 – Diario di oggi 427.000, 5,24% e il film Ulisse contro Ercole un netto di 281.000, 3,40%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 197.000 telespettatori, share 2,16 e The Royals 102.000, 1,33%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Se Dio vuole ha registrato 281.000 telespettatori, share 9,29%. Su Rai 2 The Blacklist 258.000 telespettatori, share 2,66% e 216.000, 3,26%. Su Rai 3 Elezioni Politiche 2022: Interviste ha registrato 175.000 telespettatori, share 1,76%. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato 765.000 telespettatori, share 7,35%, mentre su Rete 4 Criminal Intent X 199.000, 4,24%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.962.000, 24,88%; ore 20:00 3.977.000, 28,23%.

2.962.000, 24,88%; 3.977.000, 28,23%. Tg2 ore 13:00 1.854.000, 16,09%; ore 20:30 1.109.000, 7,42%.

1.854.000, 16,09%; 1.109.000, 7,42%. Tg3 ore 14:30 1.327.000, 12,67%; ore 19:00 1.538.000, 13,85%.

1.327.000, 12,67%; 1.538.000, 13,85%. Tg5 ore 13:00 2.538.000, 21,83%; ore 20:00 2854.000, 20,01%.

2.538.000, 21,83%; 2854.000, 20,01%. Studio Aperto ore 12:25 1.290.000, 13,41%; ore 18:30 585.000, 6,33%.

1.290.000, 13,41%; 585.000, 6,33%. Tg4 ore 12.00 301.000, 4,10%; ore 18:55 487.000, 4,23%.

301.000, 4,10%; 487.000, 4,23%. Tg La7 ore 13:30 481.000, 4,08%; ore 20:00 649.000, 4,57%.

