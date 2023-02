Gli ascolti tv del venerdì, con The Voice Senior su Rai 1, il secondo appuntamento settimanale con Buongiorno, Mamma! 2 su Canale 5, Quarto Grado su Rete 4, Propaganda Live su La7, film e serie tv.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior (live e semifinalisti) ha registrato 3.602.000 telespettatori, share 21,18%, mentre su Canale 5 la serie Buongiorno, Mamma! 2 ha ottenuto 3.410.000 telespettatori, share 19,84%. Su Italia 1 il film John Wick è stato visto da un netto di 1.229.000 telespettatori, share 6,48%. Su Rai 3 il docufilm Buon compleanno Massimo è stato visto da 1.038.000 telespettatori, share 5,38%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 986.000, 6,48%. Su Rai 2 NCIS 810.000 telespettatori, share 3,92%, e NCIS Hawaii 561.000, 3,02%. Su La7 Propaganda Live 778.000 telespettatori, share 5,35%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 512.000 telespettatori, share 2,6%. Su Tv8 Cucine da incubo 398.000, 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.764.000 telespettatori, share 22,75%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.879.000 telespettatori, share 18,52%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 772.000 telespettatori, share 3,67% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.021.000, 5,21% e a seguire Caro Marziano 1.164.000, 5,72%, Il cavallo e la torre 1.549.000, 7,52%, quindi Un posto al sole che registra 1.729.000, 8,21%. NCIS su Italia 1 registra 1.304.000 telespettatori, share 6,25% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.002.000 telespettatori, share 4,88% e nella seconda 908.000, 4,30%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.310.000 telespettatori, share 6,24%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 476.000 telespettatori, share 2,3% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 591.000 telespettatori, share 2,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.480.000 telespettatori, share 23,99% e nel game un netto di 4.679.000, 26,84%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.319.000 telespettatori, share 17,17% e nel game un netto di 3.619.000, 21,50%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 676.000, 3,51%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 639.000 telespettatori, share 3,38%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 785.000 telespettatori, share 3,93%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida .000, %, e nel programma .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 595.000 telespettatori, share 12,03%, mentre UnoMattina ha registrato 790.000, 17,85%; a seguire Storie Italiane 802.000, 18,53% e 933.000, 17,27%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.682.000, 17,35%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 777.000, 16,04%; I fatti vostri ha registrato 604.000 telespettatori, share 10,31% e 967.000, 10,60%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 359.000, 7,01%, nel programma 324.000, 6,88%, e nel segmento Extra 227.000, 5,34%, mentre Elisir 335.000, 6,07%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 661.000, 5,87% e Passato e Presente 558.000, 4,34%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.017.000 telespettatori, share 22,14% e 924.000, 21,65%, con Forum a 1.429.000, 19,67%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 204.000 telespettatori, share 3,56% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 104.000 telespettatori, share 1,91% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 166.000, 1,70% e La signora in giallo 600.000, 4,80%. La7 ha ottenuto con Omnibus 169.000 telespettatori, share 3,60%, nel segmento News 124.000, 3,22% e nel Dibattito 180.000, 3,74%; quindi Coffee Break 175.000, 4,03% e L’aria che tira 282.000, 5,04% e L’aria che tira Oggi 381.000, 3,83%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.894.000, 15,09% e nel programma 1.644.000, 15,34%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.767.000, 20,09%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.844.000, 20,09% e nel programma 2.410.000, 21,96%. Su Rai 2 Slalom Gigante 919.000, 7,16%; Ore 14 Light ha registrato un netto di 590.000 telespettatori, share 5,23%; Bella ma’ un netto di 585.000, 6,40%; Nei tuoi panni 440.000, 4,59%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 590.000, 6,55%, Geo 1.209.000, 10,82%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.530.000 telespettatori, share 19,26%, Terra Amara 2.727.000, 22,10%, Uomini e donne (live) 2.809.000, 26,34%, e nel Finale 2.096.000. 22,80%; Amici di Maria De Filippi 1.727.000, 19,55%; GF Vip 1.485.000, 17,11%; Un altro domani 1.257.000, 14%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.332.000, 13,88%, nel programma 1.662.000, 15,14% e nel segmento I Saluti 1.540.000, 12,39%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 606.000 telespettatori, 4,79%, mentre The Mentalist 330.000, 3,17%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 600.000 telespettatori, 5,09% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 312.000, 3,36% e il film In nome di Dio/Il texano un netto di 323.000, 3,09%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 335.000 telespettatori, share 2,75% e nel programma 372.000, 3,74% e Tagadà Focus 274.000, 3,15%. La7 doc 174.000, 1,48%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 ha registrato un netto di 634.000 telespettatori, share 10,95%. Su Rai 2 A tutto calcio 295.000, 2,08%. Su Rai 3 Il cacciatore di sogni .000, %; Ossi di Seppia 413.000 telespettatori, share 2,79%, e 284.000, 2,19%; Tg3 LineaNotte 262.000, 3,41%. Su Italia 1 il film Point Break ha registrato un netto di 406.000 telespettatori, share 5,29%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.377.000, 25,97%; ore 20:00 5.098.000, 25,76%.

3.377.000, 25,97%; 5.098.000, 25,76%. Tg2 ore 13:00 1.790.000, 15,13%; ore 20:30 1.030.000, 4,99%.

1.790.000, 15,13%; 1.030.000, 4,99%. Tg3 ore 14:30 1.408.000, 11,69%; ore 19:00 1.986.000, 12,42%.

1.408.000, 11,69%; 1.986.000, 12,42%. Tg5 ore 13:00 2.884.000, 24,14%; ore 20:00 4.454.000, 22,30%.

2.884.000, 24,14%; 4.454.000, 22,30%. Studio Aperto ore 12:25 1.031.000, 10,58%; ore 18:30 541.000, 4,20%.

1.031.000, 10,58%; 541.000, 4,20%. Tg4 ore 12.00 267.000, 3,53%; ore 18:55 641.000, 3,93%.

267.000, 3,53%; 641.000, 3,93%. Tg La7 ore 13:30 486.000, 3,74%; ore 20:00 1.076.000, 5,38%.

