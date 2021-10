Ascolti tv venerdì 15 ottobre 2021: Tale e Quale Show vs GF Vip 6

Nella sfida del venerdì sera ormai non sembra più esserci gara tra le principali due reti ammiraglie: su Rai 1 Tale e quale show cresce di circa 100.000 telespettatori in più rispetto a 7 giorni fa e porta il suo vantaggio di ben 7 punti sul Grande Fratello VIP che resta sui 2.449.000 spettatori. Rai 2 e Italia 1 sono il fanalino di coda, ma mantengono risultati buoni per la media delle due reti. Propaganda Live arriva sui 900.000 telespettatori, mentre Fratello di Crozza risulta essere il quarto programma più visto nel prime time generalista di ieri.

Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha registrato 4.319.000 telespettatori, share 22.5%.

ha registrato 4.319.000 telespettatori, share 22.5%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.025.000 telespettatori, share 4.3%. The resident 751.000, 3.51%.

ha registrato 1.025.000 telespettatori, share 4.3%. 751.000, 3.51%. Su Rai 3 Il film Genitori quasi perfetti ha registrato 772.000 telespettatori, share 3.42%.

ha registrato 772.000 telespettatori, share 3.42%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 2.449.000 telespettatori, share 15.7%.

ha registrato 2.449.000 telespettatori, share 15.7%. Su Italia 1 Il film Rambo: Last blood ha registrato un netto di 1.695.000 telespettatori, share 7.7%.

ha registrato un netto di 1.695.000 telespettatori, share 7.7%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.014.000 telespettatori, share 5.9%.

ha registrato 1.014.000 telespettatori, share 5.9%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 901.000 telespettatori, share 5.50%.

ha registrato 901.000 telespettatori, share 5.50%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 401.000 telespettatori, share 1.8%.

è stata vista da 401.000 telespettatori, share 1.8%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.128.000 telespettatori, share 5%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.709.000 telespettatori, share 20.09%.

ha registrato 4.709.000 telespettatori, share 20.09%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 880.000 telespettatori, share 3.75%.

ha registrato 880.000 telespettatori, share 3.75%. Su Rai 3 Blob 1.113.000, 5.4%. Che succ3de? 1.294.000, 5.76%. Un posto al sole 1.612.000, 6.87%.

1.113.000, 5.4%. 1.294.000, 5.76%. 1.612.000, 6.87%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.585.000 telespettatori, share 15.25%.

ha registrato 3.585.000 telespettatori, share 15.25%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.092.000 telespettatori, share 4.72%.

ha registrato 1.092.000 telespettatori, share 4.72%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.118.000 telespettatori, share 4.89% e 1.213.000, 5.16%.

ha registrato 1.118.000 telespettatori, share 4.89% e 1.213.000, 5.16%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.770.000 telespettatori, share 7.58%.

ha registrato 1.770.000 telespettatori, share 7.58%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 349.000 telespettatori, share 1.5%.

ha registrato 349.000 telespettatori, share 1.5%. Su Nove Deal With It ha registrato 393.000 telespettatori, share 1.7%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.856.000 telespettatori, share 19.97% e nel game un netto di 4.152.000, 22.87%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.856.000 telespettatori, share 19.97% e nel game un netto di 4.152.000, 22.87%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 280.000, 1.72%. NCIS ha registrato un netto di 791.000 telespettatori, share 3.83%.

280.000, 1.72%. ha registrato un netto di 791.000 telespettatori, share 3.83%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella parte Inizia la sfida 2.001.000 telespettatori, share 14.69% e nel game un netto di 3.394.000, 19.28%.

ha registrato nella parte Inizia la sfida 2.001.000 telespettatori, share 14.69% e nel game un netto di 3.394.000, 19.28%. Su Italia 1 CSI ha registrato 568.000 telespettatori, share 2.86%.

ha registrato 568.000 telespettatori, share 2.86%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 859.000 telespettatori, share 4.03%.

ha registrato 859.000 telespettatori, share 4.03%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 152.000 telespettatori, share 1.20% e 147.000, 0.85%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.001.000 telespettatori, share 18.76%. Storie italiane nella prima parte 841.000, 16.92% e nella seconda 882.000, 15.67%. È sempre Mezzogiorno 1.522.000, 15.19%.

ha totalizzato un netto di 1.001.000 telespettatori, share 18.76%. nella prima parte 841.000, 16.92% e nella seconda 882.000, 15.67%. 1.522.000, 15.19%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 453.000 telespettatori, share 7.34% e nella seconda 713.000, 7.53%.

ha registrato nella prima parte 453.000 telespettatori, share 7.34% e nella seconda 713.000, 7.53%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 430.000, 7.91% e nel segmento Extra 358.000, 7.17%. Elisir nella presentazione 284.000, 5.74% e nel programma 344.000, 6.13%. Dopo il TG Quante Storie 690.000, 5.96%. Le storie di Passato e presente 511.000, 3.72%.

ha registrato nel programma 430.000, 7.91% e nel segmento Extra 358.000, 7.17%. nella presentazione 284.000, 5.74% e nel programma 344.000, 6.13%. Dopo il TG 690.000, 5.96%. 511.000, 3.72%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 932.000, 17.64% e nella seconda 913.000, 18.30%. Forum ha registrato 1.353.000 telespettatori, share 18.08%.

nella prima parte 932.000, 17.64% e nella seconda 913.000, 18.30%. ha registrato 1.353.000 telespettatori, share 18.08%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 118.000 telespettatori, share 2.29% e 180.000, 2.57%.

ha registrato 118.000 telespettatori, share 2.29% e 180.000, 2.57%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 122.000 telespettatori, share 2.13%. Dopo il Tg Il Segreto 184.000, 1.80%. La signora in giallo 604.000, 4.52%.

ha ottenuto 122.000 telespettatori, share 2.13%. Dopo il Tg 184.000, 1.80%. 604.000, 4.52%. Su La7 Omnibus ha registrato 212.000 telespettatori, share 4.07%, nel segmento News 121.000, 3.03% e nel Dibattito 227.000, 4.18%. Coffee Break 169.000, 3.39%. L’aria che tira 344.000, 5.98%; L’aria che tira – Oggi 468.000, 4.52%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.523.000, 12.31%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.775.000, 17.91%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.661.000, 16.71% e nel programma 1.839.000, 16.78%.

1.523.000, 12.31%. ha registrato 1.775.000, 17.91%. ha registrato nella presentazione 1.661.000, 16.71% e nel programma 1.839.000, 16.78%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 625.000 telespettatori, share 4.77%. Detto Fatto 464.000, 4.61%.

ha registrato 625.000 telespettatori, share 4.77%. 464.000, 4.61%. Su Rai 3 #Maestri 322.000, 3.05%. Aspettando Geo 491.000, 5.13%. Geo ha registrato 1.033.000 telespettatori, share 9.45%.

322.000, 3.05%. 491.000, 5.13%. ha registrato 1.033.000 telespettatori, share 9.45%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.418.000 telespettatori, share 17.32%. Una Vita 2.534.000, 18.81%. Uomini e donne 2.742.000, 23.59% e nel Finale 2.188.000, 21.49%. Amici di Maria De Filippi 1.875.000, 19.54%. GF Vip 1.796.000, 19.29%. Love is in the air 1.654.000, 16.92%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.343.000, 13.52% e nel programma 1.524.000, 13.84%.

ha registrato 2.418.000 telespettatori, share 17.32%. 2.534.000, 18.81%. 2.742.000, 23.59% e nel Finale 2.188.000, 21.49%. 1.875.000, 19.54%. 1.796.000, 19.29%. 1.654.000, 16.92%. nella presentazione 1.343.000, 13.52% e nel programma 1.524.000, 13.84%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 673.000 telespettatori, 4.91%; 707.000, 5.41% e 545.000, 4.43%. Friends 257.000, 2.53%.

ha registrato 673.000 telespettatori, 4.91%; 707.000, 5.41% e 545.000, 4.43%. 257.000, 2.53%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 743.000 telespettatori, 5.80% di share. Il film La storia di una monaca un netto di 500.000, 4.77%.

ha registrato un netto di 743.000 telespettatori, 5.80% di share. Il film un netto di 500.000, 4.77%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 358.000 telespettatori, share 2.68% e nel programma 381.000, 3.49%; Tagadoc 199.000, 2.01%.

Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 701.000 telespettatori, share 9.59%.

ha registrato 701.000 telespettatori, share 9.59%. Su Rai 2 Mister Wonderland ha registrato 269.000 telespettatori, share 1.69%.

ha registrato 269.000 telespettatori, share 1.69%. Su Rai 3 Da quel giorno – Salvemini 204.000, 1.26%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 249.000 telespettatori, share 2.95%.

204.000, 1.26%. ha registrato un netto di 249.000 telespettatori, share 2.95%. Su Italia 1 Il film Dredd – Il giudice dell’Apocalisse ha registrato un netto di 475.000 telespettatori, share 4.69%.

ha registrato un netto di 475.000 telespettatori, share 4.69%. Su Rete 4 Caccia alla spia ha registrato 260.000 telespettatori, share 5.71%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.294.000, 23.59%; ore 20:00 5.066.000, 23.63%.

3.294.000, 23.59%; 5.066.000, 23.63%. Tg2 ore 13:00 1.811.000, 14.25%; ore 20:30 1.415.000, 6.16%.

1.811.000, 14.25%; 1.415.000, 6.16%. Tg3 ore 14:30 1.597.000, 12.05%; ore 19:00 2.131.000, 13%.

1.597.000, 12.05%; 2.131.000, 13%. Tg5 ore 13:00 2.748.000, 21.37%; ore 20:00 4.131.000, 19.03%.

2.748.000, 21.37%; 4.131.000, 19.03%. Studio Aperto ore 12:25 1.142.000, 11.33%; ore 18:30 663.000, 5.13%.

1.142.000, 11.33%; 663.000, 5.13%. Tg4 ore 12.00 241.000, 2.97%; ore 18:55 736.000, 4.40%.

241.000, 2.97%; 736.000, 4.40%. Tg La7 ore 13:30 574.000, 4.13%; ore 20:00 1.201.000, 5.55%.

