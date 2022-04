Ascolti tv venerdì 15 aprile 2022: Via Crucis, Big Show, Rocky

Gli ascolti tv del Venerdì Santo, con la Via Crucis su Rai 1 e diversi appuntamenti in striscia in pausa pasquale. La Via Crucis con Papa Francesco che torna al Colosseo dopo due anni di Pandemia è stata seguita su Rai 1 da più di 4,3 milioni di telespettatori. Poco altro per la (poca) concorrenza: su Canale 5 Big Show ottiene circa 1,8 milioni di telespettatori, seguito da Quarto Grado a 1,2 mln. Viene poi il doc Luigi Proietti detto Gigi, con poco più di un milione su Rai 3. Seguono i film Noah e Rocky a breve distanza, con I Migliori Fratelli di Crozza che sfiora i 600mila telespettatori, lasciando in coda Propaganda Live e Quattro Matrimoni.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco ha registrato 4.307.000 telespettatori, share 20,42%.

ha registrato 772.000 telespettatori, share 4.20%. Su Rai 3 Il docufilm Luigi Proietti detto Gigi ha registrato 1.030.000 telespettatori, share 5,05%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Speciale Porta a Porta – La via Crucis dell’Ucraina ha registrato un netto di 2.451.000 telespettatori, share 12,96%.

Su Rai 3 Che succ3de? nella presentazione 654.000, 3,41% e nel programma 1170.000, 5,86%. Un posto al sole 1471.000, 7,03%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.350.000 telespettatori, share 19,03% e nel game un netto di 3.600.000, 23,10%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria un netto di 782.000, 15,58%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 812.000 telespettatori, share 15,59%. Storie italiane nella prima parte 662.000, 12,97% e nella seconda 679.000, 11,40%. È sempre Mezzogiorno 1.596.000, 14,96%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 318.000, 5,86% e nel segmento Extra 253.000, 4,95%. Elisir nella presentazione 167.000, 3,28% e nel programma 217.000, 3,69%. Dopo il TG Quante Storie 635.000, 5,08%. Passato e presente 435.000, 3,15%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La speranza sotto assedio 2.010.000, 15,37%. Oggi è un altro giorno 1.575.000, 14,18%. Il paradiso delle signore ha registrato 1834.000, 18,83%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1248.000, 13,81% e nel programma 1534.000, 15,35%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 492.000 telespettatori, share 3,93%. Detto Fatto 345.000, 3,54%.

Su Rai 3 Speciale TgR 259.000, 2,49%. Aspettando Geo 378.000, 4,12%. Geo ha registrato 706.000 telespettatori, share 7,02%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo 1170.000, 8,26%. Concerto di Pasqua 338.000, 3,72%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.371.000, 24,31%; ore 20:00 4.305.000, 22,99%.

