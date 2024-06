Gli ascolti tv di un venerdì che segna l’inizio degli Europei di Calcio 2024 con il match inaugurale che ha visto in campo i padroni di casa. Ultima di stagione per Propaganda Live. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la cerimonia d’Apertura degli Europei di calcio 2024 3.916.000, 23.6%, il match Germania – Scozia, match inaugurale di Euro 2024, ha registrato un netto di 4.143.000 telespettatori, share 24.4%. Su Canale 5 la serie La rosa della vendetta ha ottenuto 2.258.000 telespettatori, share 15.2%. Su Rai 2 la serie I casi della giovane Miss Fisher 600.000 telespettatori, share 3.7%. Su Rai 3 Un giorno in Pretura – Tiziana Morandi, la mantide della Brianza è stato visto da 1.134.000 telespettatori, share 7%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 1.092.000, 8.7%. Su Italia 1 il film Ti presento i miei è stato visto da un netto di 767.000 telespettatori, share 5%. Su La7 Propaganda Live 868.000 telespettatori, share 7.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – La tombola dei troiai 187.000, 1.6%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 449.000 telespettatori, share 2.7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Paperissima Sprint su Canale 5 2.143.000 telespettatori, share 12.2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 732.000 telespettatori, share 4.09% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Viaggio in Italia .000, %, Il cavallo e la torre .000, %; Un posto al sole .000, %. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene .000 telespettatori, share %. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Tris per vincere ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Cash or Trash ha registrato 449.000 telespettatori, share 2.7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.062.000, 21.3%, e nel game un netto di 3.124.000, 25.7%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.398.000 telespettatori, share 15.7% e nel game un netto di 2.229.000, 19.3%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 430.000, 3%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 554.000 telespettatori, share 15.10, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto 601.000, 15.56%; a seguire Camper in viaggio 711.000, 14.2%, Camper 1.283.000, 14.4%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 258.000, 4%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 205.000, 4.84%, e nel segmento Extra 159.000, 4.16%; Re-Start 139.000, 3.73%; Elisir Estate – Il meglio di 210.000, 4.72%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 501.000, 4.71%; Passato e Presente 438.000, 3.66%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 C.S.I. New York ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000, %; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 G7 Italia – Vertice dei Leader, Borgo Egnazia 1.086.000, 10.6%, Un passo dal cielo 603.000, 8.2%; Estate in diretta nello start 679.000, 9.6%, nella presentazione 1.228.000, 17.4%, e nel programma 1.421.000, 18.6%. Su Rai 2 Ore 14 845.000, 8.4%; Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 318.000 telespettatori, share 4.2% e 285.000, 4%. Su Rai 3 Il Provinciale 372.000, 4.7%, Di là dal fiume e tra gli alberi 369.000, 5.2%; Overland 567.000, 8%, Geo 845.000, 10.5%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Endless Love .000, %, La promessa 1.582.000, 17.7% e 1.548.000, 21.3%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.140.000, 16.1%, nella seconda 1.047.000, 14.1% e nei saluti 1.042.000, 12.7%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre The Mentalist .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film King of thieves un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Notti Europee ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Confusi 2 .000, %. Su Rai 3 112 – Le notti del Radiomobile .000, %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 il film Zoolander un netto di .000, %. Su Rete 4 East New York un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

