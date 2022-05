Ascolti tv venerdì 13 maggio 2022: Isola dei Famosi, The Band

Gli ascolti tv del venerdì, con The Band su Rai 1 e L’Isola dei Famosi (che non ha lasciato ancora il venerdì). Il reality di Canale 5 vince con 2,4 milioni contro i 2.1 dello show di Carlo Conti. Terza piazza per Fratelli di Crozza che registra 1,3 milioni di telespettatori e supera sia NCIS che Quarto Grado. Si prosegue con Rocky V che ha la meglio su Propaganda Live. In coda Germinal fa poco più di Name That Tune.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Band ha registrato 2.077.000 telespettatori, share 13,30%.

ha registrato 2.077.000 telespettatori, share 13,30%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.273.000 telespettatori, share 6,52%. NCIS Hawaii 840.000, 5,38%.

ha registrato 1.273.000 telespettatori, share 6,52%. 840.000, 5,38%. Su Rai 3 La serie Germinal ha registrato 459.000 telespettatori, share 2,51%.

ha registrato 459.000 telespettatori, share 2,51%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 2.388.000 telespettatori, share 19,05%.

ha registrato 2.388.000 telespettatori, share 19,05%. Su Italia 1 Il film Rocky V ha registrato 809.000 telespettatori, share 4,53%.

ha registrato 809.000 telespettatori, share 4,53%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.215.000 telespettatori, share 8,42%.

ha registrato 1.215.000 telespettatori, share 8,42%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 796.000 telespettatori, share 5,54%.

ha registrato 796.000 telespettatori, share 5,54%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone è stata vista da 442.000 telespettatori, share 2,6%.

è stata vista da 442.000 telespettatori, share 2,6%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.301.000 telespettatori, share 6,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Anteprima #ESC 3.402.000, 18,8%. Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.220.000 telespettatori, share 21,77%.

3.402.000, 18,8%. ha registrato 4.220.000 telespettatori, share 21,77%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 942.000 telespettatori, share 4,81%.

ha registrato 942.000 telespettatori, share 4,81%. Su Rai 3 Blob 685.000, 4,19%. La gioia della musica 824.000, 4,67%. Un posto al sole 1.357.000, 7,03%.

685.000, 4,19%. 824.000, 4,67%. 1.357.000, 7,03%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.484.000 telespettatori, share 17,97%.

ha registrato 3.484.000 telespettatori, share 17,97%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.252.000 telespettatori, share 6,64%.

ha registrato 1.252.000 telespettatori, share 6,64%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 880.000 telespettatori, share 4,83% e 922.000, 4,72%.

ha registrato 880.000 telespettatori, share 4,83% e 922.000, 4,72%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.546.000 telespettatori, share 8,10%.

ha registrato 1.546.000 telespettatori, share 8,10%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 414.000 telespettatori, share 2,2%.

ha registrato 414.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Deal with it ha registrato 301.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.517.000 telespettatori, share 24,14% e nel game un netto di 3.683.000, 27,11%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.517.000 telespettatori, share 24,14% e nel game un netto di 3.683.000, 27,11%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 557.000 telespettatori, share 3,42%.

ha registrato un netto di 557.000 telespettatori, share 3,42%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.554.000 telespettatori, share 15,87% e nel game un netto di 2.629.000, 20,27%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.554.000 telespettatori, share 15,87% e nel game un netto di 2.629.000, 20,27%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 539.000 telespettatori, share 3,50%.

ha registrato 539.000 telespettatori, share 3,50%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 763.000 telespettatori, share 4,58%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria un netto di 774.000, 5,64%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 777.000 telespettatori, share 17,83%. Storie italiane nella prima parte 762.000, 19,58% e nella seconda 753.000, 15,70%. È sempre Mezzogiorno 1.544.000, 16,37%.

un netto di 774.000, 5,64%. ha totalizzato un netto di 777.000 telespettatori, share 17,83%. nella prima parte 762.000, 19,58% e nella seconda 753.000, 15,70%. 1.544.000, 16,37%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 550.000 telespettatori, share 10,21% e nella seconda 914.000, 10,14%.

ha registrato nella prima parte 550.000 telespettatori, share 10,21% e nella seconda 914.000, 10,14%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 379.000, 7,88% e nel segmento Extra 267.000, 6,74%. Elisir nella presentazione 205.000, 5,34% e nel programma 309.000, 6,46%. Dopo il TG Quante Storie 667.000, 6,08%. Passato e presente 543.000, 4,51%.

ha registrato 379.000, 7,88% e nel segmento Extra 267.000, 6,74%. nella presentazione 205.000, 5,34% e nel programma 309.000, 6,46%. Dopo il TG 667.000, 6,08%. 543.000, 4,51%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 934.000, 20,39% e nella seconda 782.000, 19,95%. Forum ha registrato .000 telespettatori, share %.

nella prima parte 934.000, 20,39% e nella seconda 782.000, 19,95%. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 109.000 telespettatori, share 2,03%.

ha registrato 109.000 telespettatori, share 2,03%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 67.000 telespettatori, share 1,47%. Dopo il Tg Il Segreto 139.000, 1,48%. Slow Tour Padano 273.000, 2,34%.

ha ottenuto 67.000 telespettatori, share 1,47%. Dopo il Tg 139.000, 1,48%. 273.000, 2,34%. Su La7 Omnibus ha registrato 180.000 telespettatori, share 3,77%, nel segmento News 120.000, 2,96% e nel Dibattito 187.000, 3,82%. Coffee Break 155.000, 3,93%. L’aria che tira 257.000, 5,18%; L’aria che tira – Oggi 422.000, 4,39%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.697.000, 15,38%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.383.000, 15,79%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.334.000, 17,15% e nel programma 1.659.000, 19,93%.

1.697.000, 15,38%. ha registrato 1.383.000, 15,79%. ha registrato nella presentazione 1.334.000, 17,15% e nel programma 1.659.000, 19,93%. Su Rai 2 Giro d’Italia – Giro all’arrivo ha registrato 1.225.000 telespettatori, share 12,25%. Processo alla tappa 604.000, 7,82%. Atletica Leggera 405.000, 3,49%.

ha registrato 1.225.000 telespettatori, share 12,25%. 604.000, 7,82%. Atletica Leggera 405.000, 3,49%. Su Rai 3 #Maestri 188.000, 1,97%. Aspettando Geo 277.000, 3,36%. Geo ha registrato 675.000 telespettatori, share 8%.

188.000, 1,97%. 277.000, 3,36%. ha registrato 675.000 telespettatori, share 8%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.351.000 telespettatori, share 19,29%. Una Vita 2.170.000, 18,40%. Uomini e donne 2.580.000, 24,43% e nel Finale 2.150.000, 23,54%. Amici di Maria De Filippi 1.693.000, 19,87%. Brave and Beautiful 1.400.000, 17,58%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.113.000, 14,59% e nella seconda 1.314.000, 15,79%.

ha registrato 2.351.000 telespettatori, share 19,29%. 2.170.000, 18,40%. 2.580.000, 24,43% e nel Finale 2.150.000, 23,54%. 1.693.000, 19,87%. 1.400.000, 17,58%. nella presentazione 1.113.000, 14,59% e nella seconda 1.314.000, 15,79%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 476.000 telespettatori, 3,97%. NCIS Los Angeles un netto di 298.000, 3,96%.

ha registrato 476.000 telespettatori, 3,97%. un netto di 298.000, 3,96%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 665.000 telespettatori, 5,79% di share. Tg4 – Diario di guerra 303.000, 3,29%. Il film Di nuovo in gioco un netto di 223.000, 2,66%.

ha registrato un netto di 665.000 telespettatori, 5,79% di share. 303.000, 3,29%. Il film un netto di 223.000, 2,66%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 371.000 telespettatori, share 3,15% e nel programma 286.000, 2,94%. Speciale TgLa7 387.000, 3,94%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 462.000 telespettatori, share 7,52%.

ha registrato 462.000 telespettatori, share 7,52%. Su Rai 2 Vitalia ha registrato 245.000 telespettatori, share 2,77%.

ha registrato 245.000 telespettatori, share 2,77%. Su Rai 3 Io li conoscevo bene 187.000, 1,51%. Tg3 Lineanotte ha registrato 246.000 telespettatori, share 3,23%.

187.000, 1,51%. ha registrato 246.000 telespettatori, share 3,23%. Su Italia 1 Il film Invasion ha registrato un netto di 436.000 telespettatori, share 5,42%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.024.000, 24,87%; ore 20:00 4.211.000, 25,25%.

3.024.000, 24,87%; 4.211.000, 25,25%. Tg2 ore 13:00 1.714.000, 15,14%; ore 20:30 1.144.000, 6,22%.

1.714.000, 15,14%; 1.144.000, 6,22%. Tg3 ore 14:30 1.254.000, 10,66%; ore 19:00 1.340.000, 11,16%.

1.254.000, 10,66%; 1.340.000, 11,16%. Tg5 ore 13:00 2.618.000, 22,90%; ore 20:00 3.502.000, 20,65%.

2.618.000, 22,90%; 3.502.000, 20,65%. Studio Aperto ore 12:25 975.000, 10,17%; ore 18:30 411.000, 4,40%.

975.000, 10,17%; 411.000, 4,40%. Tg4 ore 12.00 228.000, 3,26%; ore 18:55 484.000, 3,85%.

228.000, 3,26%; 484.000, 3,85%. Tg La7 ore 13:30 541.000, 4,45%; ore 20:00 970.000, 5,78%.

Dati AUDITEL™