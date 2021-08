Gli ascolti tv del venerdì sera, con qualche variazione di palinsesto a causa della scomparsa di Gino Strada e di qualche omaggio tv in access prime time e in seconda serata. La Coppa Italia su Italia 1 non sfonda, registrando con Fiorentina-Cosenza poco più di 800mila telespettatori che comunque significano il ‘terzo posto’ in classifica. L’ascolto più alto lo registra la replica di Canzone Segreta su Rai 1, seguita dalle puntate in prima tv di Inès dell’anima mia su Canale 5. Alle spalle del podio Rai 2 con Ella Schon, Rete 4 con Il Terzo Indizio, ma tra i dati è sempre significativo quello di Nove con la saga di Rocky, che non delude: Rocky IV registra quasi mezzo milione di telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Canzone segreta ha registrato 1.454.000 telespettatori, share 11,33%.

ha registrato 1.454.000 telespettatori, share 11,33%. Su Rai 2 La serie Ella Schon ha registrato 798.000 telespettatori, share 7%. Nel dettaglio, la prima puntata 975.000, 6,94% e nella seconda, in seconda serata, 603.000, 7,10%.

ha registrato 798.000 telespettatori, share 7%. Nel dettaglio, la prima puntata 975.000, 6,94% e nella seconda, in seconda serata, 603.000, 7,10%. Su Rai 3 La Grande Storia – Terremoto dall’Est ha registrato 566.000 telespettatori, share 4,29%.

ha registrato 566.000 telespettatori, share 4,29%. Su Canale 5 La serie Inès dell’anima mia ha registrato 1.263.000 telespettatori, share 10,01%.

ha registrato 1.263.000 telespettatori, share 10,01%. Su Italia 1 Fiorentina – Cosenza, valevole per la Coppa Italia, ha registrato un netto di 815.000 telespettatori, share 5,74%.

valevole per la Coppa Italia, ha registrato un netto di 815.000 telespettatori, share 5,74%. Su Rete 4 Il terzo indizio ha registrato 682.000 telespettatori, share 5,71%.

ha registrato 682.000 telespettatori, share 5,71%. Su La7 Siamo Tutti Alberto Sordi ha registrato 312.000 telespettatori, share 2,47%.

ha registrato 312.000 telespettatori, share 2,47%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 375.000 telespettatori, share 2,7%.

è stata vista da 375.000 telespettatori, share 2,7%. Su Nove Il film Rocky IV ha registrato 491.000 telespettatori, share 3,5%.

Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 865.000 telespettatori, share 5,79%.

ha registrato 865.000 telespettatori, share 5,79%. Su Rai 3 Blob 589.000, 4,32%. Caro Marziano 434.000, 3,01%. Che tempo che fa – Omaggio a Gino Strada 477.000, 3,19%.

589.000, 4,32%. 434.000, 3,01%. 477.000, 3,19%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.190.000 telespettatori, share 14,70%.

ha registrato 2.190.000 telespettatori, share 14,70%. Su Italia 1 Coppa Italia Live ha registrato 416.000 telespettatori, share 2,96%.

ha registrato 416.000 telespettatori, share 2,96%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 692.000 telespettatori, share 4,76% e 908.000, 6,07%.

ha registrato 692.000 telespettatori, share 4,76% e 908.000, 6,07%. Su La7 In onda ha registrato 651.000 telespettatori, share 4,37%.

ha registrato 651.000 telespettatori, share 4,37%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 413.000 telespettatori, share 2,8%.

ha registrato 413.000 telespettatori, share 2,8%. Su Nove Deal With It ha registrato 263.000 telespettatori, share 1,8%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.052.000 telespettatori, share 20,93% e nel game un netto di 2.931.000, 21,76%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.052.000 telespettatori, share 20,93% e nel game un netto di 2.931.000, 21,76%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 651.000 telespettatori, share 4,93%.

ha registrato un netto di 651.000 telespettatori, share 4,93%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 855.000 telespettatori, share 9,02% e nel game un netto di 1.212.000, 10,55%.

ha registrato nella presentazione 855.000 telespettatori, share 9,02% e nel game un netto di 1.212.000, 10,55%. Su Italia 1 Coppa Italia: Genoa-Perugia ha registrato un netto di 505.000 telespettatori, share 4,91%.

ha registrato un netto di 505.000 telespettatori, share 4,91%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 673.000 telespettatori, share 5,03%.

ha registrato 673.000 telespettatori, share 5,03%. Su La7 The Good Wife ha registrato 76.000 telespettatori, share 0,88%, 125.000, 1,34% e 116.000, 1,02%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 695.000 telespettatori, share 16,91%. Dedicato 662.000, 14,02%. Don Matteo 902.000, 13,24% e 1.613.000, 14,44%.

ha totalizzato un netto di 695.000 telespettatori, share 16,91%. 662.000, 14,02%. 902.000, 13,24% e 1.613.000, 14,44%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 443.000 telespettatori, share 5,70%.

ha registrato 443.000 telespettatori, share 5,70%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 292.000, 6,51%, nel programma 323.000, 7,08% e nel segmento Extra 291.000, 6,37. Elisir d’Estate 236.000, 5,03%. Dopo il TG Quante Storie 542.000, 5,72% e 479.000, 4,15%. Passato e presente 451.000, 3,49%.

ha registrato nella presentazione 292.000, 6,51%, nel programma 323.000, 7,08% e nel segmento Extra 291.000, 6,37. 236.000, 5,03%. Dopo il TG 542.000, 5,72% e 479.000, 4,15%. 451.000, 3,49%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 714.000, 15,47% e nella seconda 578.000, 12.89%. Forum ha registrato 1.054.000 telespettatori, share 14,19%.

nella prima parte 714.000, 15,47% e nella seconda 578.000, 12.89%. ha registrato 1.054.000 telespettatori, share 14,19%. Su Italia 1 Bones ha registrato 199.000 telespettatori, share 2,91%.

ha registrato 199.000 telespettatori, share 2,91%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 111.000 telespettatori, share 2%. Dopo il Tg Il Segreto 167.000, 1,60%. Un detective in corsia 425.000, 3,33%.

ha ottenuto 111.000 telespettatori, share 2%. Dopo il Tg 167.000, 1,60%. 425.000, 3,33%. Su La7 Omnibus ha registrato 132.000 telespettatori, share 3,86%, nel segmento News 92.000, 3,07%. In onda 63.000, 1,39%. La7 Doc 63.000, 1,37% e 69.000, 1,53%. L’aria che tira Estate 192.000, 3,42%; L’aria che tira Estate – Oggi 275.000, 2,66%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.246.000, 10,58%. Il paradiso delle signore ha registrato 928.000, 9,34%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 1.114.000, 12,42% e nel programma 1.506.000, 17,44%.

1.246.000, 10,58%. ha registrato 928.000, 9,34%. ha registrato nella prima parte 1.114.000, 12,42% e nel programma 1.506.000, 17,44%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 435.000 telespettatori, share 3,70%.

ha registrato 435.000 telespettatori, share 3,70%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 589.000 telespettatori, share 6,71%.

ha registrato 589.000 telespettatori, share 6,71%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.199.000 telespettatori, share 17,26%. Una Vita 2.147.000, 18,18%. Brave and Beautiful 1693.000, 16,21%. Love is in the air 1.443 .000, 15,97%. Il film Disegno d’amore un netto di 775.000, 8,98%.

ha registrato 2.199.000 telespettatori, share 17,26%. 2.147.000, 18,18%. 1693.000, 16,21%. 1.443 .000, 15,97%. Il film un netto di 775.000, 8,98%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 686.000 telespettatori, 5,38%. Superstore 263.000, 3,06%.

ha registrato 686.000 telespettatori, 5,38%. 263.000, 3,06%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 663.000 telespettatori, 5,85% di share. Il film Francesca e Nunziata un netto di 264.000, 3,01%.

ha registrato un netto di 663.000 telespettatori, 5,85% di share. Il film un netto di 264.000, 3,01%. Su La7 Il film Piccola Posta ha registrato 143.000 telespettatori, share 1,33%. Il film Un americano a Roma 145.000, 1,67%.

Seconda serata

Su Rai 1 Jung – Nella terra dei Mujaheddin ha registrato 328.000 telespettatori, share 6,19%.

ha registrato 328.000 telespettatori, share 6,19%. Su Rai 2 O anche no! ha registrato 173.000 telespettatori, share 3,65%.

ha registrato 173.000 telespettatori, share 3,65%. Su Rai 3 Il film The big sick ha registrato 164.000 telespettatori, share 3,57%.

ha registrato 164.000 telespettatori, share 3,57%. Su Canale 5 Station 19 ha registrato un netto di 248.000 telespettatori, share 6,18%.

ha registrato un netto di 248.000 telespettatori, share 6,18%. Su Italia 1 Coppa Italia Live ha registrato 463.000 telespettatori, share 4,25%. Il film Twister un netto di 260.000, 4,80%.

ha registrato 463.000 telespettatori, share 4,25%. Il film un netto di 260.000, 4,80%. Su Rete 4 Il commissario Claudius Zorn ha registrato un netto di 144.000 telespettatori, share 3,56%.

ha registrato un netto di 144.000 telespettatori, share 3,56%. Su La7 Il film Brevi Amori a Palma di Majorca ha registrato un netto di 131.000 telespettatori, share 2,39%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.712.000, 20,96%; ore 20:00 3.610.000, 26,48%.

2.712.000, 20,96%; 3.610.000, 26,48%. Tg2 ore 13:00 1.774.000, 14,22%; ore 20:30 1.211.000, 8,29%.

1.774.000, 14,22%; 1.211.000, 8,29%. Tg3 ore 14:30 1.397.000, 12%; ore 19:00 1.374.000, 12,63%.

1.397.000, 12%; 1.374.000, 12,63%. Tg5 ore 13:00 2.411.000, 19,17%; ore 20:00 2.369.000, 17,12%.

2.411.000, 19,17%; 2.369.000, 17,12%. Studio Aperto ore 12:25 1351.000, 13,21%; ore 18:30 305.000, 3,59%.

1351.000, 13,21%; 305.000, 3,59%. Tg4 ore 12.00 406.000, 5%; ore 18:55 480.000, 4,38%.

406.000, 5%; 480.000, 4,38%. Tg La7 ore 13:30 415.000, 3,22%; ore 20:00 579.000, 4,21%.

Dati AUDITEL™