Gli ascolti tv del venerdì, con un palinsesto vario che ha offerto musica live, atletica leggera, film, serie tv e la Merkel che indaga sui delitti…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 TIM Summer Hits (live) ha registrato 2.121.000 telespettatori, share 17,28%. Su Canale 5 la serie La rosa della vendetta ha ottenuto 2.083.000 telespettatori, share 16,04%. Su Italia 1 il film Prey – La grande caccia è stato visto da un netto di 1.004.000 telespettatori, share 7,34%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 855.000, 7,66%. Su Rai 3 Meeting Diamond League di Monaco (20:00 – 22:08) è stato visto da 725.000 telespettatori, share 5,09%; a seguire Marx può aspettare (22:09 – 23:41) 212.000, 1,77%. Su Rai 2 Miss Merkel – Morte al castello 592.000 telespettatori, share 4,38%.Su La7 il film Giovanna d’Arco 378.000 telespettatori, share 3,22%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio 376.000, 2,90%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 372.000 telespettatori, share 2,74%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.508.000, 17,51%; Paperissima Sprint Estate su Canale 5 2.322.000 telespettatori, share 16,05%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 474.000 telespettatori, share 3,26%. NCIS su Italia 1 registra 1.071.000 telespettatori, share 7,52% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 696.000 telespettatori, share 5,01%, e 906.000, 6,25%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.087.000 telespettatori, share 7,58%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 425.000 telespettatori, share 2,99% e su Nove Cash or Trash ha registrato 564.000 telespettatori, share 3,93%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.989.000, 20,73%, e nel game un netto di 2.873.000, 24,76%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.277.000 telespettatori, share 14,29% e nel game un netto di 1.751.000, 15,76%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 378.000, 2,86%. Su Italia 1 FBI:Most Wanted ha ottenuto 412.000 telespettatori, share 3,20%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 447.000 telespettatori, share 3,33%, mentre su La7 Padre Brown 155.000, 1,44%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 564.000 telespettatori, share 17,41%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 698.000, 19,26%; a seguire Camper in viaggio 863.000, 16,05%, Camper 1.453.000, 15,70%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 321.000, 6,63%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 132.000, 3,23%, nel programma 139.000, 3,69% e nel segmento Extra 127.000, 3,62%; Elisir – Il meglio di 148.000, 3,96%, Il Commissario Rex 258.000, 5,21%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 522.000, 5,97%; 395.000, 3,76%; Passato e Presente 404.000, 3,55%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 695.000 telespettatori, share 19,27%, 657.000, 17,88%, e nei saluti 555.000, 14,70%, con Forum a 1.268.000, 18,98%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 172.000 telespettatori, share 2,84% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 178.000, 4,83%; Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 134.000 telespettatori, share 2,88% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 565.000, 5,37%. La7 ha ottenuto con Omnibus 217.000 telespettatori, share 5,95%, nel segmento News 179.000, 5,78% e nel Dibattito 216.000, 5,70%; quindi Coffee Break 215.000, 5,79% e L’aria che tira 331.000, 6,71% e L’aria che tira Oggi 461.000, 4,88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 1.098.000, 11,57%, 975.000, 12,27%; Estate in diretta nella presentazione 1.248.000, 16,28%, e nel programma 1.543.000, 19,30%. Su Rai 2 Giro d’Italia Women 2024 – 6a tappa: S. Benedetto del Tronto – Chieti 657.000, 6,36%; Tour de France 2024 – 13a tappa: Agen – Pau in Diretta 871.000, 10,13%, e all’Arrivo 1.266.000, 16,26%, Toureplay 485.000 telespettatori, share 6,39%. Su Rai 3 Il Provinciale 420.000, 5,03%, Di là dal fiume e tra gli alberi 324.000, 4,17%; Overland 548.000, 7.16%, Geo Magazine 798.000, 9,55%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.108.000 telespettatori, share 19,18%, Endless Love 2.048.000, 20,07%, The Family 1.581.000, 17,75%; La promessa 1.341.000, 16,97%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.073.000, 13,93%, nella seconda 1.034.000, 13,20% e nei saluti 979.000, 11,63%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 364.000 telespettatori, 3,36%, mentre The Mentalist 315.000, 4,12%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 674.000 telespettatori, 6,95% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 481.000, 5,98%, e il film Mani di velluto un netto di 298.000, 3,74%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 184.000 telespettatori, share 2,1%; C’era una volta… il Novecento un netto di 126.000, 1,49%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

