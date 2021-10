Gli ascolti tv del venerdì con Tale e Quale Show su Rai 1 che supera i 4 milioni di telespettatori mentre il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5 si ferma a 2,5 milioni nonostante lo scontro Signorini – Ainett causa Soleil e il ‘caso’ delle sorelle Selassié. Rai 3, invece, cambia programmazione e sostituisce la prima del film Hammamet con Arrivano i prof, che registra 760mila telespettatori, poco più di Propaganda Live. La terza piazza del prime time è sostanzialmente divisa tra Quarto Grado e Rambo III, ma molto bene Fratelli di Crozza, che ottiene più di un milione di telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show , seconda puntata, ha registrato 4.027.000 telespettatori, share 21,88%.

, seconda puntata, ha registrato 4.027.000 telespettatori, share 21,88%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.216.000 telespettatori, share 5,43%. Bull 842.000, 4,13%.

ha registrato 1.216.000 telespettatori, share 5,43%. 842.000, 4,13%. Su Rai 3 Il film Arrivano i prof ha registrato 760.000 telespettatori, share 3,61%.

ha registrato 760.000 telespettatori, share 3,61%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 2.487.000 telespettatori, share 16,88%.

ha registrato 2.487.000 telespettatori, share 16,88%. Su Italia 1 Il film Rambo III ha registrato un netto di 1.093.000 telespettatori, share 5,36%.

ha registrato un netto di 1.093.000 telespettatori, share 5,36%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.099.000 telespettatori, share 6,73%.

ha registrato 1.099.000 telespettatori, share 6,73%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 750.000 telespettatori, share 4,73%.

ha registrato 750.000 telespettatori, share 4,73%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 371.000 telespettatori, share 1,8%.

è stata vista da 371.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.065.000 telespettatori, share 4,9%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.270.000 telespettatori, share 19,48%.

ha registrato 4.270.000 telespettatori, share 19,48%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 762.000 telespettatori, share 3,47%.

ha registrato 762.000 telespettatori, share 3,47%. Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? Game 1.126.000, 5,43%. Un posto al sole 1.518.000, 6,89%.

.000, %. 1.126.000, 5,43%. 1.518.000, 6,89%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.577.000 telespettatori, share 16,22%.

ha registrato 3.577.000 telespettatori, share 16,22%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.056.000 telespettatori, share 4,85%.

ha registrato 1.056.000 telespettatori, share 4,85%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 975.000 telespettatori, share 4,56% e 892.000, 4,05%.

ha registrato 975.000 telespettatori, share 4,56% e 892.000, 4,05%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.458.000 telespettatori, share 6,63%.

ha registrato 1.458.000 telespettatori, share 6,63%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 292.000 telespettatori, share 1,3%.

ha registrato 292.000 telespettatori, share 1,3%. Su Nove Deal With It ha registrato 416.000 telespettatori, share 1,9%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.236.000 telespettatori, share 19,84% e nel game un netto di 3.786.000, 23,80%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.236.000 telespettatori, share 19,84% e nel game un netto di 3.786.000, 23,80%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 268.000, 1,90%. NCIS: New Orleans ha registrato un netto di 648.000 telespettatori, share 3,42%.

268.000, 1,90%. ha registrato un netto di 648.000 telespettatori, share 3,42%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.541.000 telespettatori, share 13,35% e nel game un netto di 2.697.000, 17,43%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.541.000 telespettatori, share 13,35% e nel game un netto di 2.697.000, 17,43%. Su Italia 1 CSI ha registrato 586.000 telespettatori, share 3,22%.

ha registrato 586.000 telespettatori, share 3,22%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 791.000 telespettatori, share 4,09%.

ha registrato 791.000 telespettatori, share 4,09%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 92.000 telespettatori, share 0,86% e 138.000, 0,92%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 850.000 telespettatori, share 17,75%. Storie italiane nella prima parte 776.000, 17,71% e nella seconda 746.000, 14,27%. È sempre Mezzogiorno 1.574.000, 15,74%.

ha totalizzato un netto di 850.000 telespettatori, share 17,75%. nella prima parte 776.000, 17,71% e nella seconda 746.000, 14,27%. 1.574.000, 15,74%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 503.000 telespettatori, share 8,71% e nella seconda 846.000, 8,95%.

ha registrato nella prima parte 503.000 telespettatori, share 8,71% e nella seconda 846.000, 8,95%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 384.000, 7,72% e nel segmento Extra 251.000, 5,80%. Elisir nella presentazione 165.000, 3,79% e nel programma 318.000, 6,18%. Dopo il TG Quante Storie 722.000, 6,23%. Passato e presente 470.000, 3,49%.

ha registrato 384.000, 7,72% e nel segmento Extra 251.000, 5,80%. nella presentazione 165.000, 3,79% e nel programma 318.000, 6,18%. Dopo il TG 722.000, 6,23%. 470.000, 3,49%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 755.000, 16,09% e nella seconda 719.000, 16,58%. Forum ha registrato 1.307.000 telespettatori, share 18,04%.

nella prima parte 755.000, 16,09% e nella seconda 719.000, 16,58%. ha registrato 1.307.000 telespettatori, share 18,04%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 242.000 telespettatori, share 3,70%.

ha registrato 242.000 telespettatori, share 3,70%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 130.000 telespettatori, share 2,48%. Dopo il Tg Il Segreto 187.000, 1,80%. La signora in giallo 695.000, 5,30%.

ha ottenuto 130.000 telespettatori, share 2,48%. Dopo il Tg 187.000, 1,80%. 695.000, 5,30%. Su La7 Omnibus ha registrato 191.000 telespettatori, share 3,88%, nel segmento News 166.000, 3,90% e nel Dibattito 176.000, 3,53%. Coffee Break 135.000, 3,08%. L’aria che tira 225.000, 4,24%; L’aria che tira – Oggi 352.000, 3,58%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.234.000, 10,41%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.557.000, 16,70%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.250.000, 14,46% e nel programma 1.600.000, 17,13%.

1.234.000, 10,41%. ha registrato 1.557.000, 16,70%. ha registrato nella presentazione 1.250.000, 14,46% e nel programma 1.600.000, 17,13%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 605.000 telespettatori, share 4,82%. Detto Fatto 421.000, 4,51%. Missione Beauty 158.000, 1,79%.

ha registrato 605.000 telespettatori, share 4,82%. 421.000, 4,51%. 158.000, 1,79%. Su Rai 3 Aspettando Geo 623.000, 7%. Geo ha registrato 871.000 telespettatori, share 9,31%.

623.000, 7%. ha registrato 871.000 telespettatori, share 9,31%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.409.000 telespettatori, share 17,70%. Una Vita 2.357.000, 18,13%. Uomini e donne 2.530.000, 22,84% e nel Finale 2.032.000, 21,22%. Amici di Maria De Filippi 1.687.000, 18,57%. GF Vip 1.517.000, 17,69%. Love is in the air 1.362.000, 15,88%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.082.000, 12,46% e nella seconda 1.187.000, 12,45%.

ha registrato 2.409.000 telespettatori, share 17,70%. 2.357.000, 18,13%. 2.530.000, 22,84% e nel Finale 2.032.000, 21,22%. 1.687.000, 18,57%. 1.517.000, 17,69%. 1.362.000, 15,88%. nella presentazione 1.082.000, 12,46% e nella seconda 1.187.000, 12,45%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 645.000 telespettatori, 4,86%. Friends 283.000, 3,19%.

ha registrato 645.000 telespettatori, 4,86%. 283.000, 3,19%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 797.000 telespettatori, 6,46% di share. Il film La battaglia di Midway un netto di 331.000, 3,55%.

ha registrato un netto di 797.000 telespettatori, 6,46% di share. Il film un netto di 331.000, 3,55%. Su La7 Tagadà ha registrato 273.000 telespettatori, share 2,56%; Tagadoc 131.000, 1,51%.

Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 609.000 telespettatori, share 8,32%.

ha registrato 609.000 telespettatori, share 8,32%. Su Rai 2 Dante ha registrato 232.000 telespettatori, share 1,60%. O anche no 120.000, 1,30%. I lunatici 53.000, 1,04%.

ha registrato 232.000 telespettatori, share 1,60%. 120.000, 1,30%. 53.000, 1,04%. Su Rai 3 Caro Marziano 391.000, 2,56% e 297.000, 2,27%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 275.000 telespettatori, share 3,39%.

391.000, 2,56% e 297.000, 2,27%. ha registrato un netto di 275.000 telespettatori, share 3,39%. Su Italia 1 Il film Lone Survivor ha registrato un netto di 431.000 telespettatori, share 5,46%.

ha registrato un netto di 431.000 telespettatori, share 5,46%. Su Rete 4 Caccia alla spia ha registrato 269.000 telespettatori, share 5,55%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.073.000, 22,57%; ore 20:00 4.628.000, 23,60%.

3.073.000, 22,57%; 4.628.000, 23,60%. Tg2 ore 13:00 1.668.000, 13,31%; ore 20:30 1.184.000, 5,49%.

1.668.000, 13,31%; 1.184.000, 5,49%. Tg3 ore 14:30 1.472.000, 11,49%; ore 19:00 1.890.000, 13,30%.

1.472.000, 11,49%; 1.890.000, 13,30%. Tg5 ore 13:00 2.632.000, 20,64%; ore 20:00 3.944.000, 19,71%.

2.632.000, 20,64%; 3.944.000, 19,71%. Studio Aperto ore 12:25 1.213.000, 11,92%; ore 18:30 556.000, 5,12%.

1.213.000, 11,92%; 556.000, 5,12%. Tg4 ore 12.00 292.000, 3,73%; ore 18:55 505.000, 3,48%.

292.000, 3,73%; 505.000, 3,48%. Tg La7 ore 13:30 460.000, 3,39%; ore 20:00 1.054.000, 5,28%.

Ascolti Discovery

Su Real Time in access prime time Cortesie per gli ospiti ha ottenuto 361.000 telespettatori, share 1,7%; in prima serata Bake Off Italia ha ottenuto 576.000 telespettatori, share 2,7%; in seconda serata Il Castello delle Cerimonie 394.000 telespettatori, share 2,6%.

Su Nove in seconda serata La Confessione di Peter Gomez con ospite Red Ronnie ha ottenuto 433.000 telespettatori, share 2,6%.

Dati AUDITEL™