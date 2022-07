Gli ascolti tv di venerdì 1 luglio si giocano tra le repliche di Top Dieci, con Carlo Conti, su Rai 1 e la serie New Amsterdam su Canale 5, che comunque non sembra ‘decollare’. Nel mezzo però ci sono sempre le storie di Quarto Grado che coinvolgono il pubblico di Rete 4, tra casi irrisolti e nuovi sviluppi nelle vicende di cronaca nera. Rai 2 è forse la rete più accesa in questa estate 2022, complice anche lo sport nel daytime: prima i Mondiali di Nuoto a Budapest, quindi i Mondiali di Pallanuoto (che continuano su Rai 3) e ora il ciclismo con il Giro d’Italia femminile e il Tour de France. Per il resto pochi guizzi, tra repliche, film e serie tv.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Top Dieci in replica ha registrato 2.414.000 telespettatori, share 18,57%, mentre su Canale 5 la serie New Amsterdam IV si è accontentata di 1.278.000 telespettatori, share 10,1%. Su Rete 4 le storie di Quarto Grado hanno ottenuto 1.251.000, 11,63%, mentre su Italia 1 il film Brick Mansions ha registrato un netto di 863.000 telespettatori, share 6,18%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto 786.000 telespettatori, share 5,36% e NCIS Hawaii 705.000, 5,25%. Su Rai 3 la commedia Morto tra una settimana…o ti ridiamo i soldi è stata vista da 634.000 telespettatori, share 4,49%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 518.000 telespettatori, share 4,24%. Il prime time su conclude con I Migliori Fratelli di Crozza su Nove a 372.000 telespettatori, share 2,7% e con I Delitti del BarLume su Tv8 a 347.000 telespettatori, share 2,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2918.000 telespettatori, share 19,96%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 741.000 telespettatori, share 5,06%. Su Rai 3 Blob ha registrato 707.000, 5,32% di share e Un posto al sole 1.127.000, 7,77%. NCIS su Italia 1 registra 1.073.000 telespettatori, share 7,39% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 680.000 telespettatori, share 4,72% e nella seconda 763.000, 5,19%. Su La7 Otto e mezzo, alla sua ultima puntata, registra 1.095.000 telespettatori, share 7,49%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 363.000 telespettatori, share 2,5% e su Nove Deal with it ha raccolto 264.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2204.000 telespettatori, share 23,55% e nel game un netto di 3308.000, 29,50%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1336.000 telespettatori, share 14,57% e nel game un netto di 1.713.000, 15,68%. Su Rai 2 Tour Replay – 1a tappa ha registrato 233.000, 2,08% e Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha ottenuto un netto di 475.000, 3,65%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 507.000 telespettatori, share 4,10%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 639.000 telespettatori, share 4,78%. Su La7 la serie Padre Brown 110.000, 1,32% e 138.000, 1,33%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 655.000 telespettatori, share 17,28%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 604.000, 5,13%; subito dopo Camper ha ottenuto 1.247.000, 14,42%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 405.000 telespettatori, share 6,16%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto nella presentazione 207.000, 5,01%, nel programma 186.000, 4,81% e nel segmento Extra 134.000, 3,67%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 135.000 telespettatori, share 3,56%; infine, dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 570.000, 6,23% e Passato e Presente 386.000, 3,36%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 747.000 telespettatori, share 19,48% nella prima parte e 660.000, 17,89% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.203.000, 18,61%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 180.000 telespettatori, share 3,07% e su Rete 4 Dalla parte degli animali 99.000 telespettatori, share 2.25% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 164.000, 1,84% e La Signora in giallo 598.000, 5,34%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 164.000 telespettatori, share 4,32%, nel segmento News 128.000, 4,01% e nel Dibattito 166.000, 4,20%; quindi Coffee Break 150.000, 4,06% e L’aria che tira – Estate 214.000, 4,52%, con 321.000, 3,53% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1.309.000, 12,90% e 1385.000, 16,23%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 1.015.000, 13,14%; a seguire Estate in diretta 1.439.000, 17,88%. Su Rai 2 la seconda tappa del Giro d’Italia femminile ha registrato 376.000 telespettatori, share 3,94% e a seguire la prima tappa del Tour de France ha ottenuto nel Tour in diretta 545.000, 6,93%, nel Tour all’Arrivo 412.000, 4,66%. Su Rai 3 #Maestri ha ottenuto 305.000, 3,63%, la semifinale del Mondiali di Pallanuoto Italia – Grecia un netto di 481.000, 6,24%, Overland 469.000, 5,91% e Geo Magazine 646.000, 7,72%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2071.000 telespettatori, share 18,25%, mentre Una Vita 1.858.000, 18,44%, Un altro domani 1420.000, 17,03%. Dopo le soap il film Testamento d’amore ha ottenuto un netto di 948.000, 11,91%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 530.000 telespettatori, 4,80%, mentre NCIS: Los Angeles 249.000, 3,11%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 678.000 telespettatori, 6,90% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 375.000, 4,69% e il film L’inferno sommerso un netto di 254.000, 3,19%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 238.000 telespettatori, share 2,76% e The Royals 170.000, 2,18%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato 436.000 telespettatori, share 7,36%. Su Rai 2 la serie The Blacklist un netto di 269.000 telespettatori, share 3,88%. Su Rai 3 Imperfetti sconosciuti ha registrato 267.000 telespettatori, share 2,60% e a seguire Tg3 LineaNotte 280.000, 4,39%. Su Canale 5 la serie Station 19 ha ottenuto 467.000, 7,22%. Su Italia 1 il film Autobahn – Fuori controllo ha registrato un netto di 425.000 telespettatori, share 5,61%, mentre su Rete 4 Training day 425.000, 9,73%.



Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2691.000, 23,24%; ore 20:00 3484.000, 26,12%.

2691.000, 23,24%; 3484.000, 26,12%. Tg2 ore 13:00 1676.000, 15,38%; ore 20:30 915.000, 6,33%.

1676.000, 15,38%; 915.000, 6,33%. Tg3 ore 14:30 1142.000, 11,51%; ore 19:00 1198.000, 11,73%.

1142.000, 11,51%; 1198.000, 11,73%. Tg5 ore 13:00 2328.000, 21,15%; ore 20:00 2649.000, 19,57%.

2328.000, 21,15%; 2649.000, 19,57%. Studio Aperto ore 12:25 1095.000, 12,20%; ore 18:30 447.000, 5,29%.

1095.000, 12,20%; 447.000, 5,29%. Tg4 ore 12.00 224.000, 3,41%; ore 18:55 358.000, 3,39%.

224.000, 3,41%; 358.000, 3,39%. Tg La7 ore 13:30 439.000, 3,85%; ore 20:00 683.000, 5,04%.

Dati AUDITEL™