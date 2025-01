Gli ascolti tv del Primo dell’Anno, tra i tradizionali concerti del daytime e una prima serata decisamente ‘festiva’. Nel pomeriggio disponibili i dati Total Audience, segnalati in rosso e tra parentesi.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Togo – Una grande amicizia ha registrato 2.676.000 telespettatori, share 16,14%. Su Canale 5 il film Il primo Natale ha registrato un netto di 2.231.000 telespettatori, share 14,31%. Su Rai 2 il film tv Delitti in Paradiso – Un Natale nel mirino ha ottenuto 1.155.000 telespettatori, share 6,93%. Su Italia 1 il film Forrest Gump ha registrato un netto di 1.120.000 telespettatori, share 7,55%. Su Rete 4 il film Nemico pubblico ha registrato un netto di 872.000 telespettatori, share 5,56%. Su La7 il film Adaline, l’eterna giovinezza ha ottenuto 799.000 telespettatori, share 4,63%. Su Rai 3 Viva Puccini ha ottenuto nella presentazione 842.000 telespettatori, share 4,51%, e nel programma 750.000, 5,01%. Su Nove La Corrida Remix è stata vista da 605.000 telespettatori, share 4,20%. Su Tv8 il film Frankenstein Junior ha registrato un netto di 540.000 telespettatori, share 3,33%. Su Real Time Amore alla prova, prima puntata, 323.000, 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi 5.027.000, 25,85%; Striscia la notizia su Canale 5 3.065.000 telespettatori, share 15,77%. Su Rai 2 Classici Disney 735.000, 3,74%, 658.000, 3,37%, 754.000, 3,88%, 793.000, 4,12%, 1.117.000, 5,87%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.119.000, 6,18% e a seguire Via dei matti n.0 870.000, 4,67%; Un posto al sole 1.221.000, 6,28%. NCIS su Italia 1 registra 1.268.000 telespettatori, share 6,53%. Su La7 Uozzap Collezione ha fatto registrare 982.000 telespettatori, share 5,04%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 684.000 telespettatori, share 3,55% e su Nove Cash or Trash? Xmas Edition ha registrato 609.000, 3,15%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.635.000, 17,78%, e nel game un netto di 4.025.000, 23,89%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.058.000 telespettatori, share 14,49% e nel game un netto di 3.159.000, 19,37%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 619.000, 3,43%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 580.000 telespettatori, share 3,26%. La promessa (19:41 – 21:14) su Rete 4 ha raccolto 841.000 telespettatori, share 4,50%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 230.000, 1,46%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 288.000 telespettatori, share 14,45%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 1.343.000, 24,32%; la Santa Messa celebrata da Papa Francesco 1.720.000, 22,23%; A Sua immagine un netto di 1.977.000, 22,01%; l’Angelus di Papa Francesco 2.454.000, 24,50%; il Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia 3.112.000, 25,88%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 234.000, 3,94%; il film Innamorarsi a Bora Bora ha registrato 598.000, 6%. Su Rai 3 il film Il colosso di Rodi ha ottenuto 121.000, 2,09%; il film d’animazione I primitivi 113.000, 1,35%; dopo il Tg3 Mestieri della tv 347.000, 3,15%; Geo 252.000, 2,15%; Quante Storie ha ottenuto 260.000, 2,06%; Passato e Presente 303.000, 2,25%. Su Canale 5 Santa Messa celebrata da Papa Francesco ha ottenuto 854.000 telespettatori, share 10,92%, Melaverde 1.575.000, 14,34%. Su Italia 1 il film Turbo ha registrato un netto di 165.000 telespettatori, share 2,98% e il film Gladiatori di Roma un netto di 457.000, 5,29%. Su Rete 4 Terra Amara 331.000, 5,45%; Tempesta d’amore 271.000, 3,24%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 439.000, 3,48%. La7 ha ottenuto con Miss Marple 62.000 telespettatori, share 1,26%, con il film Un americano a Roma 189.000, 2,41% e con il film Un povero ricco 244.000, 2,20%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona Special nella presentazione 2.500.000, 19,28%, e nel programma 1.678.000, 14,44%; il film Scrivi sempre con il cuore 1.265.000, 10,11%. Su Rai 2 il Concerto di Capodanno da Vienna 2.105.000, 16,94%; il film Tre letti, due bagni, un fantasma 806.000, 7,25%, Le indagini di Sister Boniface 554.000, 4,51%. Su Rai 3 Tg3 Edizione straordinaria 537.000, 4,58%, Aspettando Geo 1.022.000, 9,23%, e Geo 1.843.000, 14,46%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.626.000 telespettatori, share 12,68%, il film Tutte le strade portano a Roma un netto di 1.309.000, 11,33%; il film The Winter Palace un netto di 1.079.000, 8,85%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 553.000 telespettatori, 4,38%, il film Balto un netto di 781.000, 6,62%; il film Paddington 2 un netto di 566.000, 4,87%; Grande Fratello 399.000, 3,10%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 360.000 telespettatori, 2,93% di share; a seguire il film Polvere di stelle un netto di 320.000, 2,68%. Su La7 Eden, un pianeta da salvare ha registrato 321.000, 2,76%, il film Casa mia… casa mia… 334.000, 2,73%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il doc Il pazzo di Dio ha registrato 568.000 telespettatori, share 5,64%. Su Rai 2 il film Una tata in incognito ha registrato 775.000 telespettatori, share 8,11%; Storie di donne al bivio 310.000, 7,08%. Su Rai 3 il film Il pataffio 173.000, 3,57%. Su Canale 5 il film A Capodanno tutti da me un netto di 868.000, 12,69%. Su Italia 1 il film Yesterday ha registrato un netto di 268.000, 5,83%. Su Rete 4 il film Callas Forever un netto di 120.000, 2,25%. Su La7 il film La neve nel cuore 274.000, 3,20%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.545.000, 26,44%; ore 20:00 4.460.000, 24.31%.

Tg2 ore 13:00 1.600.000, 12,37%; ore 20:30 1.181.000, 6,12%.

Tg3 ore 14:30 1.592.000, 12,80%; ore 19:00 2.079.000, 13,11%.

Tg5 ore 13:00 2.745.000, 21,06%; ore 20:00 3.644.000, 19,70%.

Studio Aperto ore 12:25 1.426.000, 12,33%; ore 18:30 925.000, 6,67%.

Tg4 ore 12.00 401.000, 3,98%; ore 18:55 775.000, 4,88%.

Tg La7 ore 13:30 586.000, 4,37%; ore 20:00 1.199.000, 6,49%.

Dati AUDITEL™