Gli ascolti tv del sabato con la seconda e ultima puntata di Rischiatutto 70 su Rai 1 e un nuovo appuntamento con C’è Posta per Te su Canale 5.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto 4.587.000 telespettatori, share 29,85%. Su Rai 1 Rischiatutto 70 ha ottenuto 3.083.000, 18,61%. Su Tv8 GP F1 Arabia Saudita Gara, in differita, ha registrato 1.099.000, 5,83%. Su La7 In altre parole è stato visto da 995.000 telespettatori, share 5,27%. Su Rete 4 il film … altrimenti ci arrabbiamo ha registrato un netto di 795.000 telespettatori, share 4,50%. Su Italia 1 il film d’animazione Minions ha raccolto un netto di 753.000 telespettatori, share 4,01%. Su Rai 2 la serie Le indagini di Sister Boniface 717.000, 3,67%, e 479.000, 2,66%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 409.000 telespettatori, share 2,24%. Su Rai 3 Il Provinciale – Il racconto dei racconti ha registrato 368.000 telespettatori, share 2,04%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi 5.458.000, 28,12%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.088.000 telespettatori, share 15,97%. Su Rai 2 Tg2 Post 533.000, 2,73%. Su Rai 3 Blob ha registrato 875.000, 4,83% e a seguire Che sarà… 663.000, 3,46%. NCIS su Italia 1 registra 1.233.000 telespettatori, share 6,46% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 653.000 telespettatori, share 3,48% e nella seconda 575.000, 2,95%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.875.000 telespettatori, share 19,94%, e nel game un netto di 4.060.000, 24,76%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.330.000 telespettatori, share 16,64% e nel game un netto di 2.899.000, 18,13%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha ottenuto un netto di 364.000, 2,06%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 555.000 telespettatori, share 3,18%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 539.000 telespettatori, share 2,99%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.255.000, 21,92% e nella seconda 1.250.000, 21,79%. Buongiorno Benessere 1.246.000, 20,26%, Origini 1.157.000, 15,97%, Linea verde Start 1.639.000, 17,52%; Linea verde Life 2.523.000, 19,03%. Su Rai 2 Italia Green ha registrato 155.000 telespettatori, share 2,65%, Pizza Doc 268.000. 3,79%; Cook 40 316.000, 2,94%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto nella presentazione 124.000, 2,42% e nel programma 191.000, 3,38%, Mi manda Raitre 309.000, 5,46%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 762.000, 6,38%, Tg3 Petrarca 571.000, 3,98%; Tg3 Mezzogiorno Italia 568.000, 3,67%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.397.000, 15,65% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 240.000 telespettatori, share 2,71%. Su Rete 4 il film Due mafiosi contro Goldginger ha dato la linea al Tg4 con un netto di 123.000 telespettatori, share 2% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 138.000, 1,18% e La signora in giallo 642.000, 4,32%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 208.000 telespettatori, share 4,30%, nel segmento News 128.000, 4,07% e nel Dibattito 230.000, 4,11%; quindi Coffee Break sabato 182.000, 3,12%, L’ingrediente perfetto – A tu per tu 116.000, 1.35%; L’Aria Che Tira – Diario 180.000, 1,55; Like – Tutto ciò che piace 215.000, 1,48%. Su Tv8 Motociclismo: Prove Mondiali MotoGP 423.000, 3,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.988.000, 13,77%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.347.000, 10,62%, quindi A Sua immagine nella prima parte 1.007.000, 8,53%, e nella seconda 931.000, 8,27%; Italia Sì 1.524.000, 12,99%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio 447.000, 3,06%; Top – Tutto quanto fa tendenza 380.000, 2,89%; Ciclismo: Tirreno-Adriatico 568.000, 4,88%; Full Contact 182.000, 1,52%. Su Rai 3 Tv Talk 1.002.000, 7,98%, e nel segmento Extra 862.000, 7,45%; La biblioteca dei sentimenti 440.000, 3,97%; Presa Diretta in replica, ha ottenuto nella presentazione 380.000, 3,42% e nel programma 489.000, 4,01%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.838.000 telespettatori, share 19,30%; Terra amara 2.858.000, 22,94%; Verissimo 2.297.000, 20,70% e nei Giri di Valzer 2.132.000, 17,59%. Su Italia 1 Drive Up 518.000, 3,37% e nel segmento di On the road 374.000, 2,49%; il film Il signore degli anelli un netto di 383.000, 2,99%; Walker 227.000, 2,04% e 219.000, 1,89%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 782.000 telespettatori, 5,56% di share; il film Il ritorno di Colombo 413.000, 3,48%. Su La7 il film Master and Commander 241.000, 1,84; Eden Missione Pianeta 185.000, 1,66%; Eden – Un pianeta da salvare 258.000, 1,95%.Su Tv8 Motociclismo: Prove Mondiali Moto3 222.000, 1,70%;Motociclismo: Prove Mondiali Moto2 226.000, 1,89%; Motociclismo: Prove Mondiali MotoGP 693.000, 6,22%; Rugby – Sei Nazioni: Italia – Scozia un netto di 289.000, 2,08%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Techetechetè Top Ten 1.069.000, 12,20%; I vinili di… 571.000, 10,72%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 354.000 telespettatori, share 2,46%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 236.000, 1,72%; Chiamata d’emergenza 236.000, 2,54%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – C’è tanto spazio per l’umanità! 1.132.000, 22,82%. Su Rete 4 il film Il rapporto Pelican un netto di .000, %. Su Italia 1 il film Trolls World Tour un netto di 237.000, 2,09%. Su Rete 4 il film La prossima vittima un netto di 215.000, 2,68%. Su La7 il match Al Taawoun – Al Ahli per la Roshn Saudi League ha ottenuto un netto di 78.000, 1,62%.

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™