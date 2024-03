C’è posta per te, la puntata in onda sabato 9 marzo 2024: le storie e gli ospiti dell’ottavo appuntamento stagionale

C’è posta per te, puntata 9 marzo 2024 in diretta

Stasera, 9 marzo 2024, va in onda l’ottava puntata dell’edizione 27 di C’è posta per te, il people show del sabato sera di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La regia del programma è a cura di Paolo Carcano.

C’è posta per te, anticipazioni puntata 9 marzo 2024

La formula del programma è rimasta immutata in questi circa 30 anni: Maria De Filippi accoglie il ‘mittente’, iniziando a raccontare la storia sulla base di quanto raccontato da chi cerca di ricucire una qualche forma di relazione/rapporto. Quindi si mostra la consegna dell’invito a partecipare al programma da parte dei Postini (in questa edizione sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo) e si accoglie in studio il/la/i destinatar*. La busta che divide le due postazioni viene aperta: il/la/i destinatar* scopre/ono chi ha fatto spedire l’invito e si decide se può parlare o meno. E la ‘trattativa’, le rivendicazioni, le accuse, le lacrime hanno inizio.

Gli ospiti dell’ottava puntata sono tre giocatori della Roma, ovvero Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante.

C’è posta per te, puntata 9 marzo 2024, Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire C’è posta per te in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21:30. Il programma è visibile anche in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale sempre a partire dalle ore 21:30.