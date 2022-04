Ascolti tv sabato 9 aprile 2022: Ulisse, Amici, Che ci faccio qui

Gli ascolti tv del sabato sera, che diventa ora più strutturato col ritorno di Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1. La serata è stata comunque vinta con ampio distacco dal serale di Amici che ha ottenuto 4,6 milioni di telespettatori contro i 2,6 registrati dalla puntata di Ulisse dedicata al Titanic. Poco altro per il resto, che si muove lo scarso milione raccolto da FBI su Rai 2 e gli 800mila telespettatori di Che ci faccio qui, su Rai 3. Segue lo speciale Controcorrente in prima serata su Rete 4, con a breve distanza In Onda e poco dopo Freedom. Sono 340mila gli spettatori per le qualifiche della MotoGP su Tv8.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta, prima puntata, ha registrato 2.604.000 telespettatori, share 13,24%.

Su Rai 2 FBI ha registrato 968.000 telespettatori, share 4,5%; nel dettaglio la prima puntata 1.044.000, 4,67% e la seconda 898.000, 4,38%.

Su Rai 3 Che ci faccio qui, prima puntata (recensione), ha registrato 812.000 telespettatori, share 4,07%.

Su Canale 5 Amici 21 – Il Serale, con Maria De Filippi che ha ricordato Piero Sonaglia, ha registrato 4.560.000 telespettatori, share 26,53%.

Su Italia 1 Freedom presenta: Misteri insondabili ha registrato nella presentazione 678.000, 3,07% e nel programma 602.000 telespettatori, share 4,05%.

Su Rete 4 Speciale Controcorrente ha registrato 676.000 telespettatori, share 3,06%.

Su La7 In Onda – Prima serata ha registrato 626.000 telespettatori, share 2,82%.

Su Tv8 Qualifiche MotoGP – GP Americhe in diretta è stato visto da 338.000 telespettatori, share 1,6%.

Su Nove La mafia di Putin ha registrato 431.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.615.000 telespettatori, share 21,18%.

Su Rai 2 Speciale Tg2 Post ha registrato 832.000 telespettatori, share 3,78%.

Su Rai 3 Blob ha registrato 762.000, 3,92%. Le parole nella presentazione 1043.000, 5,09% e nel programma 1.327.000, 6,04%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.520.000 telespettatori, share 16,15%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.169.000 telespettatori, share 5,47%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 938.000 telespettatori, share 4,47% e 749.000, 3,42%.

Su La7 In onda ha registrato 974.000 telespettatori, share 4,48%.

Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 385.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.667.000 telespettatori, share 18,10% e nel game un netto di 3.843.000, 22,26%.

Su Rai 2 Dribbling .000, %. Procida Capitale della Cultura 2022 356.000, 2,27% NCIS ha registrato 640.000 telespettatori, share 3,28%.

Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.066.000 telespettatori, share 14,45% e nel game un netto di 2.946.000, 17,46%.

Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 620.000 telespettatori, share 3,33%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 780.000 telespettatori, share 4,01%.

Su La7 Sherlock ha registrato .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 1.203.000, 18,81%. Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.237.000 telespettatori, share 19,98% e nella seconda 1.081.000, 18,07%. Buongiorno Benessere 912.000, 15,68%. Linea verde Link 1.325.000, 14,75%. Linea verde Life 2.461.000, 18,79%.

Su Rai 2 Speciale Tg2 ha registrato 158.000 telespettatori, share 2,56%. La risposta giusta 108.000, 1,84%. Cook 40, prima puntata (recensione), 444.000, 4,16%.

Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 287.000, 4,63%. Mi manda Raitre 213.000, 3,50%. Timeline 241.000, 4,51%. Senato & Cultura 124.000, 1,91% e Dopo il TG TgR Il Settimanale 618.000, 5,21%. Tgr Mezzogiorno Italia 503.000, 3,17%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.400.000 telespettatori, share 16,39%.

Su Italia 1 Una Mamma per Amica ha registrato 180.000 telespettatori, share 2,36%.

Su Rete 4 Il film Sedotti e bidonati ha ottenuto un netto di 184.000 telespettatori, share 3,01%. Dopo il Tg Il Segreto 158.000, 1,36%. Sempre Verde 370.000, 2,42%.

ha ottenuto un netto di 184.000 telespettatori, share 3,01%. Dopo il Tg 158.000, 1,36%. 370.000, 2,42%. Su La7 Omnibus ha registrato 206.000 telespettatori, share 3,87%, nel segmento News 134.000, 4,04% e nel Dibattito 213.000, 3,43%. Coffee Break Sabato 228.000, 3,91%. L’aria che tira – Speciale 313.000, 4,86%; L’aria che tira Oggi – Speciale 372.000, 3,75%. Like – Tutto ciò che piace 220.000, 1,58%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.621.000 telespettatori, share 10,95%. Linea Bianca 1.128.000, 8,86%. ItaliaSì! nella prima parte 1.314.000, 11,06% e nella seconda 1.618.000, 12,22%.

Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato 781.000 telespettatori, share 5,24%.

Su Rai 3 Tv Talk ha registrato 1.069.000 telespettatori, share 8,34% e nel segmento Extra 886.000, 7,52%. Frontiere Speciale 656.000, 5,23%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.399.000 telespettatori, share 15,35%. Una vita 2.025.000, 15,43%. Verissimo 2.102.000, 17,98% e nei Giri di Valzer 2.215.000, 17,19%.

Su Italia 1 Formula E – Gara ha registrato 506.000 telespettatori, 3,91%. Il film Il Mistero della pietra verde un netto di 207.000, 1,73%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 882.000 telespettatori, 6,12% di share. Tg4 – Diario di guerra 513.000, 4,21%. Il film L'allenatore nel pallone 2 un netto di 299.000, 2,38%.

ha registrato un netto di 882.000 telespettatori, 6,12% di share. 513.000, 4,21%. Il film un netto di 299.000, 2,38%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 421.000 telespettatori, share 2,82% e nel programma 475.000, 3,50%; Tagadoc 413.000, 3,44%. Speciale TgLa7 508.000, 3,62%.

Seconda serata

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 637.000 telespettatori, share 7,04%.

Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 444.000 telespettatori, share 2,79%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 526.000 telespettatori, share 4,07%.

Su Rete 4 1992/2022 Ritorno all'inferno ha registrato 536.000 telespettatori, share 2,91%.

Su La7 Il film Le quattro piume ha registrato 195.000 telespettatori, share 1,34%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.183.000, 26,32%; ore 20:00 4.618.000, 23,54%.

Tg2 ore 13:00 1.607.000, 11,05%; ore 20:30 1.092.000, 5,16%.

Tg3 ore 14:30 1.821.000, 12,25%; ore 19:00 1.520.000, 9,43%.

Tg5 ore 13:00 2.995.000, 20,26%; ore 20:00 3.840.000, 19,39%.

Studio Aperto ore 12:25 1.296.000, 11,14%; ore 18:30 495.000, 3,55%.

Tg4 ore 12.00 360.000, 4,22%; ore 18:55 627.000, 3,81%.

Tg La7 ore 13:30 554.000, 3,50%; ore 20:00 927.000, 4,68%.

Dati AUDITEL™